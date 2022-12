Damit hat niemand gerechnet: Dieser Avengers-Star könnte der nächste James Bond werden

Der jüngste James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ ließ lange auf sich warten. Doch trotz zweijähriger Verspätung zählt der 007-Streifen zu den erfolgreichsten Kinofilmen des Jahres 2021. Zeitgleich war „Keine Zeit zu sterben“ auch die letzte Episode mit Daniel Craig als britischer Agent. Seitdem stellt sich die Frage: Kommt James Bond zurück? Und wenn ja, wer wird der neue 007? Jetzt gibt es neue Hinweise.

Neuer James Bond: Dieser Marvel-Star könnte es werden

Noch vor dem Start des jüngsten Bond-Streifens gab es immer wieder Spekulationen darüber, wer die Rolle des britischen Geheimagenten übernehmen könnte. Denn schon zuvor stand fest, dass Daniel Craig nach dem Film aussteigt. Hieß es zunächst, dass Tana Lynch als erste Frau übernehmen könnte, kommt nun ein Marvel-Star ins Gespräch.

Konkret spielte der besagte Schauspieler in „Avengers: Age of Ultron“ mit und war zuletzt auch im Actionfilm „Bullet Train“ an der Seite von Brad Pitt zu sehen. Die Rede ist von Aaron Taylor-Johnson, der laut einem Bericht der britischen Boulevard-Zeitung The Sun der derzeit heißeste Anwärter auf die Rolle sein soll. Laut The Sun soll der Brite bereits im vergangenen September Probeaufnahmen für die 007-Rolle gedreht haben. Zeitgleich, wie einige andere Kandidaten auch.

Dennoch soll Taylor-Johnson der Bond-Produzentin Barbara Broccoli beim Vorsprechen besonders im Gedächtnis geblieben sein, sodass der 32-Jährige laut einer anonymen Quelle als Favorit gilt: „Aaron war im September bei einem Screentest und die Produzenten und Barbara liebten ihn.“

Gerüchte mit Vorsicht genießen

Ob es die sagenumwobenen Testaufnahmen tatsächlich gibt, ist indes nicht eindeutig belegt. Ebenso wenig ist klar, ob Taylor-Johnson tatsächlich die Rolle bekommt oder nicht – schließlich ist er nur einer von vielen Kandidaten, erklärt selbst The Sun. Auch Tom Hardy, James Norton oder Idris Elba sollen als neue 007-Besetzung im Gespräch sein.

Aaron Taylor-Johnson selbst konnte mit dem John Lennon-Biopic „Nowhere Boy“ 2009 seinen Durchbruch feiern. Neben einer Hauptrolle in „Avengers“ sah man ihn ebenfalls in der „Kick Ass“-Filmreihe.