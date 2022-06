Cupra: Drei auf einen Streich – Fetzige Elektroautos angekündigt

Nicht erst seit gestern gilt Seat als Sorgenkind im Volkswagen-Konzern. Und weil der spanischen Tochtergesellschaft des erfolgsverwöhnten Automobilkonzerns aus Wolfsburg zumindest nach außen eine Strategie hinsichtlich der zukunftsträchtigen E-Mobilität fehlt, steht sogar das Aus der ganzen Marke im Raum. Doch es gibt einen Lichtblick: Cupra, die Marke für besonders sportliche Wagen von Seat, soll in Zukunft 500.000 Fahrzeuge pro Jahr verkaufen. Mit einer höheren Marge, als es Seat bisher geschafft hat. In den kommenden Jahren plant Cupra dafür mit gleich drei neuen elektrifizierten Modellen – auch mit einem Kleinwagen in der Polo-Klasse.

Cupra arbeitet an kleinem Stadtflitzer – kommt aber erst 2025

Schon im vergangenen Jahr präsentierte Cupra mit dem UrbanRebel die Studie eines Elektroautos, das in der Branche für Aufsehen sorgte. Der Sport-Flitzer mit riesigem Heckspoiler hat allerdings trotz seiner kompakten Abmessungen nicht gerade das Zeug, als stromsparendes Stadtauto durchzugehen. In der jetzt auf einem Event nahe Barcelona präsentierten Neuinterpretation sieht das aber ganz anders aus.

Der 4,03 Meter lange Cupra UrbanRebel in der Endkunden-Variante soll voraussichtlich 2025 in den Handel kommen. Flankiert von einem möglichen Volkswagen ID.1 und / oder Volkswagen ID.2 sowie entsprechenden Schwestermodellen von Audi und Skoda soll dieses E-Auto auf Basis der MEB-Small-Plattform des Volkswagen-Konzerns in der Kleinwagen-Klasse für Aufsehen sorgen. Und das ist auch dringend notwendig, denn erschwingliche Elektroautos für unter 25.000 Euro sind aktuell noch Mangelware am boomenden Markt der Elektroautos.

Klar als Kleinwagen zu identifizieren: der Cupra UrbanRebel.

Werner Tietz, bei der Seat-Tochter für Forschung und Entwicklung zuständig, sagt: „Der UrbanRebel wird das größte Projekt für unser Unternehmen in den kommenden Jahren sein, da er der Schlüssel für unsere Transformation zu einer vollelektrischen Marke ist.“ Nach aktuellen Planungen ist das E-Auto in der Lage, von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden zu beschleunigen. Für einen Kleinwagen mehr als flott.

Dazu trägt ein Elektromotor mit einer Leistung von 166 kW (226 PS) bei. Die Reichweite soll bei bis zu 440 Kilometern liegen, was für ein Stadtauto mehr als alltagstauglich ist. Cupra-Chef Wayne Griffiths ist überzeugt: „Mit dem UrbanRebel beweisen wir, dass Elektroautos nicht langweilig sein müssen. Er ist das Einstiegsmodell für die nächste Generation in unsere Marke.“

Weitere Neuheiten – Bekannte(s) und Neue(s)

Bis 2025 plant Cupra aber neben seinem elektrifizierten Kleinwagen auch noch mit weiteren Neuheiten. So sollen die schon bekannten Modelle Cupra Leon, Cupra Formentor und Cupra Born eine Erneuerung erfahren – konkrete Details nennt der Hersteller aber noch nicht. Ferner werden mit dem Cupra Terramar und dem Cupra Tavascan noch zwei komplett neue Modelle eingeführt.

Der rund 4,50 Meter lange Cupra Terramar ist in elektrifizierter Form zwar „nur“ mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb ausgestattet, soll dafür aber in der unter anderem in Deutschland beliebten SUV-Klasse punkten. Ziel ist es nach konzerneigenen Angaben, mit dem Fahrzeug in höhere Preissegmente des SUV-Marktes vorzudringen. Die elektrische Reichweite soll dabei rund 100 Kilometer erreichen.

So sehen die Neuen von Cupra aus: Tavascan (links), Terramar (hinten) und UrbanRebel (rechts).

Sozusagen als Schwestermodell des Volkswagen ID.5 GTX bringt Cupra voraussichtlich im Jahr 2024 ein SUV-Coupé auf den Markt. Der Tavascan soll die Marke globaler machen und neue Märkte für Cupra erschließen. Schon im Jahr 2019 hatte es den Tavascan in einer Studie zu sehen gegeben, jetzt folgt das Serienmodell – mit beleuchtetem Cupra-Logo an der Front und am Heck.

Nähere technische Details und Informationen zum Preis gibt es noch nicht. Aber man kann sich grob an der Ausstattung der Studie orientieren. Zwei Elektromotoren entwickelten dort eine Gesamtleistung von 225 kW (306 PS), eine 77 kWh große Batterie sorgte für eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelang laut Herstellerangaben in 6,5 Sekunden.