Cupra UrbanRebel: Irrer Sport-Flitzer für die Stadt der Zukunft

Wie sehen eigentlich elektrifizierte Stadtautos der Zukunft aus? Die Seat-Tochter Cupra hat da so ihre ganz eigenen Vorstellungen. Mit dem Cupra UrbanRebel Concept wurde jetzt ein urbanes Elektrofahrzeug präsentiert, das vor allem optisch mehr als nur ein Ausrufezeichen setzt. Im Kern erinnert das Auto mehr an einen Rennwagen aus der „Fast & Furious“-Filmreihe als an ein sparsames Elektroauto für die nächste Fahrt zum Supermarkt.

Cupra UrbanRebel: Ein Rennwagen für die City

Auch wenn die offizielle Vorstellung des Konzeptfahrzeugs Cupra UrbanRebel erst für den 7. September 2021 auf der IAA in München geplant ist, hat der Hersteller schon jetzt erste Design-Skizzen präsentiert. Sogar die ersten technischen Daten zu dem E-Auto sind schon bekannt. Es soll rund 4 Meter lang, 1,70 Meter breit und 1,50 Meter hoch sein und einen Ausblick auf die Proportionen des elektrischen Stadtautos der Zukunft geben. Und das „im ‚Kleid‘ eines Rennwwagens“, wie es Cupra selbst ankündigt.

Auch Details zur vollelektrischen Leistung hat der spanische Hersteller schon verraten. Die Grundperformance soll bei 250 kW (340 PS) liegen. In der Spitze sind vorübergehend sogar 320 kW (435 PS) möglich. Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gibt Curpa mit 3,2 Sekunden an. Für ein Stadtauto fast schon übertriebene Zahlen. Die eigenen Gene kann Cupra als Marke, die im Rennsport zu Hause ist, aber natürlich nicht einfach so ablegen. Weitere technische Details und Angaben zur Reichweite sind noch geheim. Sie werden aber in den kommenden Tagen folgen, wenn der Wagen erstmals auf der IAA in München öffentlich zur Schau gestellt wird.

Ein Stadtauto mit wuchtigen Spoiler? Das Cupra UrbanRebel Concept sieht genau das vor.

Ziel: Eine progressivere Designsprache für Cupra

„Das urbane Elektrofahrzeug ist ein strategisches Schlüsselprojekt – nicht nur für unser Unternehmen, sondern für den gesamten Volkswagen-Konzern. Unser Ziel ist nämlich, mehr als 500.000 elektrische Stadtautos pro Jahr für die verschiedenen Konzernmarken zu fertigen“, sagt Cupra-Chef Wayne Griffiths. Cupra wird dazu auf den modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) von Volkswagen zugreifen. Ziel ist es, der Marke eine progressivere Designsprache zu spendieren. Sportlichkeit und Charakter, jene Werte, die seit jeher für Cupra weit oben auf der Prioritätenliste stehen, sollen dabei aber bewahrt bleiben.

Eine Besonderheit soll in diesem Zusammenhang auch die Lackierung des Cupra UrbanRebel Concept darstellen. Sie verwendet nämlich kinetische Partikel, die dazu führen sollen, dass der Oberfläche des Fahrzeugs je nach Lichteinfall eine optische Bewegung und Veränderung verliehen wird. „Jede Konturlinie und jede geformte Fläche seines Designs wird durch die Lackierung zum Leben erweckt“, sagt Designchef Jorge Diez. Auffällig sind natürlich auch der riesige Spoiler am Heck und die Frontscheibe im Design eines Helmvisiers.

Die Windschutzscheibe des Cupra UrbanRebel zieht sich über die Seitenfenster bis zum Heck.

Passendes Serienfahrzeug soll 2025 kommen

Angaben dazu, wie viel der Cupra UrbanRebel einmal als Serienfahrzeug kosten könnte, hat der Hersteller noch nicht gemacht. Sicher ist aber, dass das auf dem jetzt präsentierten Konzept basierende Serienauto nach aktuellen Planungen im Jahr 2025 in den Handel kommen soll. Ob es dann ebenfalls mit einem wuchtigen Spoiler ausgestattet ist? Eher unwahrscheinlich. Aber ein sportliches Äußeres dürfte garantiert sein.