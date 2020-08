Überraschung von Congstar: Der Mobilfunk-Discounter aus Köln startet einen neuen Mobilfunk-Tarif, der sowohl zu Hause als auch unterwegs nutzbar ist. Eine 2-in-1 Mobilfunk-Kombi sozusagen. Und die beinhaltet im Kern folgendes: zwei SIM-Karten, einen Vertrag, ein Datenvolumen und eine Rechnung. Wir zeigen dir, was „Congstar X“ im Detail alles kann.

Congstar X – Das steckt drin

Grundsätzlich besteht Congstar X aus zwei SIM-Karten. Eine kannst du in deinem Smartphone nutzen, die zweite in einem LTE-Router für die stationäre LTE-Nutzung zu Hause. Entsprechende Endgeräte bietet zum Beispiel AVM an. Inklusive ist Monat für Monat ein LTE-Datenvolumen in Höhe von 200 GB. Versurfen kannst du es mit bis zu 50 Mbit/s im Download beziehungsweise 25 Mbit/s im Upload im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom – egal ob unterwegs oder zu Hause. Auf deinem Smartphone kannst du zudem unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und eine SMS-Flatrate zu Standard-Rufnummern innerhalb Deutschlands nutzen.

Wichtig: Während du die Smartphone-SIM überall verwenden kannst, ist die Router-SIM an eine feste Adresse in Deutschland gebunden. Die mobile Datennutzung dieser Karte ist also nur im Umkreis eines sogenannten „Surfbereichs“ möglich. Im Rahmen des Bestellprozesses wird überprüft, ob LTE an der vom Kunden gewünschten Adresse zur Verfügung steht. Nur dann ist auch wirklich eine Bestellung von Congtar X möglich. Ein Wechsel des Surfbereichs kostet 19,50 Euro.

Versurfst du mehr als 200 GB im Monat, wird deine Surfgeschwindigkeit gedrosselt. Dann sind auf der Mobilfunk-SIM auf dem Smartphone für den Rest des laufenden Abrechnungszeitraums nur noch 64 Kbit/s möglich, am LTE-Router zu Hause maximal 384 Kbit/s.

Was kostet Congstar X?

Der Preis für Congstar X liegt bei knapp 60 Euro pro Monat. Bis zum Jahresende zahlst du 58,49 Euro monatlich; die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung macht es möglich. Ab dem 1. Januar werden 60 Euro pro Monat fällig. Bei Bedarf ist es möglich, passende Endgeräte für den neuen Tarif zuzubuchen.

Die Vertragslaufzeit liegt wahlweise bei einem Monat oder zwei Jahren. Einmalig sind zum Start knapp 15 Euro für die Einrichtung zu bezahlen. Aber nur wenn du dich für eine Laufzeit von zwei Jahren entscheidest. Bei nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit liegt der einmalige Anschlusspreis bei knapp 35 Euro.

„Gerade für kleinere Haushalte bietet sich der Vertrag als leistungsstarke Alternative zum herkömmlichen DSL- oder Kabelanschluss an, und auch unterwegs müssen sich Kunden mit congstar X keine Gedanken mehr über ihre Datennutzung machen.“ congstar Geschäftsführer Peter Opdemom

Eine Registrierung zur Buchung von Congstar X ist ab sofort über die Homepage des Mobilfunk-Discounters aus dem Hause der Deutschen Telekom möglich. Wer sich registriert, kann den neuen Tarif vor dem offiziellen Marktstart buchen, verspricht der Provider. Im Rahmen eines Beta-Tests möchte congstar nach eigenen Angaben die Erfahrungen der ersten Nutzer einbeziehen, um das Angebot bei Bedarf weiter zu optimieren.

