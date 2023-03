Mega-Streik bei Bus & Bahn: An diesem Tag soll Deutschland stillstehen

Eine Bestätigung für den Streik gibt es noch nicht. Aber wenn er kommt, würde er fast Jeden in Deutschland betreffen – egal ob der Weg zur Arbeit mit dem Bus, dem Auto, der U-Bahn oder der Deutschen Bahn erfolgt. Denn wie die Bild berichtet, sollen am 27. März nahezu alle Verkehrsunternehmen in Deutschland bestreikt werden. Dazu hätten sich die Bahn-Gewerkschaft EVG und Verdi miteinander abgesprochen. Der 27. März ist dabei kein zufällig gewähltes Datum. Für diesen Tag ist die nächste Verhandlungsrunde für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen angesetzt. Viele der Mitarbeiter der Nahverkehrsbetriebe unterliegen diesem Tarifvertrag.

Das fordern die Gewerkschaften

Bei den Verhandlungen treffen die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften noch mehr aufeinander als je zuvor. Angesichts der Rekordinflation fordern die Gewerkschaften Rekord-Lohnsteigerungen. Von 10,5 Prozent aber mindestens 500 Euro mehr im Monat ist etwa bei Verdi die Rede. Bei der EVG, die einen Teil der Bahn-Angestellten vertritt, fordert man gar 12 Prozent, aber mindestens 650 Euro mehr. EVG und Bahn wollen sich bereits morgen zusammensetzen, eine Einigung in der ersten Runde gilt aber als ausgeschlossen. Die Bahn hat bislang kein Angebot vorgelegt.

EVG und Verdi haben die von Bild aufgedeckten Streikpläne bislang nicht offiziell bestätigt. Das macht die Planung für dich als Betroffenen unmöglich. Denn solange die Streiks nicht offiziell angekündigt sind, wird die Deutsche Bahn keine Umbuchungen oder Stornierungen von bereits getätigten Buchungen anbieten. Sie bereitet aber nach Angaben des Springer-Blattes bereits einen Notfallplan vor. Vorteil: Nicht alle Lokführer und Zugbegleiter sind Mitglieder der EVG. Die Bahn hat die Besonderheit, dass ein Teil ihrer Angestellten alternativ von der GDL vertreten wird, die ebenfalls als Besonders streikfreudig gilt.

Bus- & Bahn-Streik am 27. März: Das wären die Folgen

Ob es soweit kommt, ist offen. „Wenn wir das tun, werden wir Streiks rechtzeitig ankündigen“, sagte Cosima Ingenschay, stellvertretende EVG-Vorsitzende, der Zeiting. „Selbstverständlich“ verzahne man sich mit Verdi, bestätigte sie. Übrigens: Auch Autofahrer dürften von dem Streik betroffen sein. Nicht nur, dass der Verkehr auf den Straßen dichter sein wird als sonst – es könnten auch Straßen gesperrt sein. Denn auch die Autobahngesellschaft des Bundes könnte betroffen sein. Das hieße, viele Autobahntunnel könnten mangels Überwachung gesperrt sein.

Kommt es am 27. März zum „Generalstreik“ im ÖPNV, heißt das dennoch nicht, dass alle Busse und Bahnen stillstehen werden. Die Deutsche Bahn würde einen Notfahrplan aufsetzen und die wichtigsten Strecken zumindest mit einem ausgedünnten Takt bedienen. Auch viele Privatbahnen im Regionalverkehr würden weiterhin fahren. Bei den lokalen Bussen und Bahnen kommt es auf lokale Besonderheiten an. So gilt beispielsweise bei der BVG in Berlin (Bus, U-Bahn & Tram) noch bis Ende 2023 eine Friedenspflicht, die Warnstreiks verbietet.

Die EVG hatte als Reaktion auf die Berichterstattung zunächst gesagt, über einen solchen Streik sei noch nicht entschieden worden. Inzwischen ist dieser Streik aber näher gerückt. Denn ein erstes Tarifangebot der Deutschen Bahn hat die EVG zurückgewiesen.