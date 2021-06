Aus für UMTS: Das musst du tun, wenn „3G“ im Handy-Display steht

Fakt ist: Wer heute vor allem „UMTS“ oder „3G“ in seinem Handydisplay sieht und kein 4G oder LTE, der wird in einer Woche sein Handy nur noch sehr eingeschränkt nutzen können. Telefonieren und SMS schreiben wird weiterhin über das Basis-Netz der Anbieter (GSM) funktionieren. Doch im Internet surfen, Bilder verschicken und mehr – alles, was mit Datenübertragung zu tun hat, wird faktisch unmöglich.

Denn Telekom und Vodafone schalten ab morgen im Laufe weniger Tage in ganz Deutschland ihr UMTS-Netz (auch als 3G-Netz bezeichnet) ab. Das betrifft dich auch, wenn du kein direkter Kunde von Telekom und Vodafone bist, da auch andere Anbieter dieses Netz nutzen. Die Abschaltung wird sich bis zu einer Woche hinziehen, sodass es sein kann, dass du nicht direkt am 1. Juli ohne Internet dastehst. Auch bei O2 beginnt die Abschaltung in dieser Woche. Es dauert hier aber noch bis Ende des Jahres, bis UMTS komplett verschwunden ist.

Zahlreiche beliebte Handys sind betroffen

Ist der UMTS-Empfang erst einmal weg, kommt er nicht zurück. Das betrifft sowohl Handys aber auch andere Empfangsgeräte wie beispielsweise Bordcomputer in Autos, die noch kein LTE-Modul eingebaut haben. Bei den Handys betrifft die Abschaltung primär betagtere Geräte, etwa das iPhone 4s von Apple. Eine Liste der beliebtesten betroffenen Handys haben wir dir zusammengestellt.

Wichtig für dich ist, dass du dir keine Sorgen machen musst, dass du nicht mehr erreichbar bist. Auch nach der Abschaltung kannst du weiter telefonieren, bist per Telefon erreichbar und kannst auch SMS verschicken und empfangen. Auch WhatsApp-Nachrichten werden früher oder später bei dir eintreffen. Doch mal eben schnell etwas im Internet nachsehen wird nicht mehr funktionieren. Wenn du dein Handy aber ohnehin nur zum Telefonieren oder SMS schreiben nutzt, ist die UMTS-Abschaltung für dich kein Problem. Für alle anderen gilt: Es wird Zeit für ein neues Smartphone.

Die besten Smartphones unter 100 Euro

Top-Smartphones unter 200 Euro

Die besten Smartphones unter 300 Euro