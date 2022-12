Aus für Sky-Sender: TV-Sender verschwindet für immer

„Wicki und die starken Männer“ als starkes Zeichen am letzten Sendetag: Sky schaltet an Silvester den TV-Sender Junior auf seiner Plattform ab. Damit verschwindet mit dem Sky-Sender die Heimat von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen im deutschen TV. Am 31. Dezember um 20 Uhr ist Schluss – nicht nur bei Sky. Zwar wird Junior von der Studio 100 Media betrieben. Doch der Betrieb des Senders ist wirtschaftlich nicht ohne Sky möglich, heißt es. Das Resultat ist also die komplette Abschaltung zum Jahresende.

Und dabei wird es nicht bleiben. Den Sky mistet aus. Nach und nach fliegen Drittanbieter, denen Sky eine Plattform geboten hat, raus. Das Problem dabei: Man stößt auch den eigenen Kunden vor den Kopf, für die diese Drittsender mitunter ein Grund oder zumindest das Zünglein an der Waage waren, ein Sky-Abo zu buchen. So wird an Silvester 2022 auch das letzte Mal der Sender E! Entertainment über Sky zu sehen sein.

Wer sich beispielsweise wegen der beiden Sender NatGeo und NatGeo Wild für Sky entschieden hat, schaut ab 1. Februar in die Röhre. Beide TV-Sender werden mit Ende des 31. Januar nicht mehr über Sky angeboten. Dem Vernehmen nach wolle Sky damit seine eigenen Sender Sky Documentaries und Sky Nature stärken. Legst du Wert auf NatGeo musst du zu MagentaTV der Telekom oder GigaTV der Telekom wechseln. Immerhin: Kabelkunden von Sky sollen ab 8. März mit dem History Channel einen neuen Sender bekommen.

Zukunft von Sky offen

Um Sky Deutschland steht es ohnehin nicht gut. Die aktuelle Muttergesellschaft Comcast hat die Pay-TV-Plattform öffentlich zum Verkauf gestellt. In den vergangenen Wochen tauchten Gerüchte auf, wonach die 1&1-Muttergesellschaft United Internet an einer Übernahme interessiert sein soll. Während United Internet, das damals uns gegenüber schon dementierte, heißt es nun auch in anderen Medien, 1&1 habe sich aus den Verhandlungen zurückgezogen. Wie es mit Sky als Unternehmen und somit auch mit der Plattform 2023 weitergeht, ist damit weiterhin offen. Findet sich kein Käufer, könnte Comcast auch den Geldhahn zudrehen, was das Ende für Sky bedeuten würde.

Zuletzt hatte Sky einigen Bestandskunden eine Preiserhöhung zugeschickt.