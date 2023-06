Apple plant mehr als 15 neue Geräte: Das iPhone ist nur eines davon

Die Vorstellung des iPhone 15 im kommenden Herbst gilt als sicher. Im Jahresrhythmus stellt das Unternehmen seit langer Zeit pünktlich im September die neueste Smartphone-Generation vor. Auch in diesem Jahr erwarten uns vier neue Geräte vom regulären iPhone 15 bis hin zum Pro Max. Fast genauso garantiert ist die Präsentation neuer Smartwatch-Modelle. Hier soll es in diesem Jahr gleich drei neue Varianten geben. Der in der Regel gut informierte Apple-Insider Mark Gurman hat in seinem „Power On“-Newsletter eine Übersicht aller aktuell erwarteten Geräte zusammengefasst.

Apples Pläne für die nächsten 12 Monate

Der Zeitraum für die kommenden Neuheiten beginnt laut Gurman in der zweiten Hälfte des aktuellen Jahres bis zum Ende der ersten Hälfte 2024. Das „Vision Pro“-Headset gehört also ebenfalls zu den Neuheiten. Es soll laut Apple offiziell Anfang 2024 erscheinen, wenn auch nur zunächst in den USA. Weitere Länder sollen erst später folgen.

Darüber hinaus plant Apple, wie bereits erwähnt, die Vorstellung des iPhone 15 und neuer Smartwatch-Modelle. Hier sollen zwei Versionen der Apple Watch Series 9 und eine neue Ultra erscheinen. Diese dürften traditionell zeitgleich mit den Smartphones vorgestellt werden.

Für die folgenden Monate bereitet Apple aber auch diverse Updates des iPad vor. Neben zwei Modellen des iPad Pro mit OLED-Display arbeitet der iPhone-Hersteller angeblich auch an einem Nachfolger des iPad Air. Hier ist derzeit weiterhin nur die M1-Version im Angebot, während das aktuelle iPad Pro bereits mit einem M2-Chip ausgestattet wird.

Beim Mac nähert sich ebenfalls eine Lawine an Updates. Die große Neuheit ist hier der M3-Chip, der in den kommenden Monaten der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Durch einen neuen 3-nm-Prozess bei der Fertigung erwarten viele Beobachter einen größeren Sprung als vom M1 zum M2.

Konkret soll es laut Gurman ein neues MacBook Pro im 13-Zoll-Format mit M3-Chip geben. Die Touch Bar hat also möglicherweise weiterhin noch nicht ausgedient. Die Pro- und Max-Versionen des M3 sollen dann in den 14- und 16-Zoll-Varianten des MacBook Pro zu finden sein. Welche Prozessoren in den beiden neuen MacBook Airs und 24-Zoll-iMacs erhalten wird, verrät Gurman nicht. Es liegt aber nahe, dass es ebenfalls der M3 sein wird. Des Weiteren hat Apple an der Arbeit eines iMac mit einem mehr als 30 Zoll großen Display begonnen.

Neue AirPods und weiteres Zubehör geplant

Laut Gurman befinden sich neben dem großen iMac auch noch diverse andere Gerät in der „frühen Entwicklungsphase“. Dazu gehört die dritte Generation der AirPods Pro und neue Technik für dein Zuhause. Gurman sagt, dass das Unternehmen etwa an einem neuen Apple TV und Smart Displays arbeitet. Einige Beobachter sehen das neue StandBy-Feature in iOS 17 als ersten Hinweis auf derartige Hardware.