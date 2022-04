Apple macht iPhone besser: iOS 15.5 verrät unerwartete App

Nach rund drei Wochen seit der Vorstellung von iOS 15.4 hat Apple in den vergangenen Stunden mit dem Beta-Test der nächsten iOS-Version begonnen. iOS 15.5 bringt bislang nur diverse kleine Veränderungen mit, beinhaltet aber erneut Hinweise auf eine möglicherweise bald erscheinende App. Insbesondere Musik-Fans dürfen sich auf den Neuzugang freuen.

iOS 15.5 mit Hinweisen auf Apple Classical

Völlig überraschend sind die von MacRumors entdeckten Hinweise nicht. Schon in der Vergangenheit gab es Vermutungen, dass Apple eine Integration speziell für klassische Musik plant. Glaubt man den in iOS 15.5 Beta 1 entdeckten Zeichenketten, wird es sich um eine eigene App handeln. Diese neue App soll speziell für klassische Musik entwickelt worden sein.

Bereits im August 2021 hatte Apple Primephonic, ein Streaming-Dienst für dieses Genre, übernommen. Schon damals war die Rede von einer dedizierten App. Diese könnte nun mit iOS 15.5 starten. Möglicherweise handelt es sich aber auch nur um interne Tests und wir müssen uns noch bis zur Vorstellung von iOS 16 gedulden.

Zeichenketten in iOS 15.5 Beta 1 weisen auf die neue App für klassische Musik hin

Es wird erwartet, dass Apple die klassische Musik von Primephonic mit den Features von Apple Music kombinieren wird. Dazu gehören Songs in 3D-Audio und in einem verlustfreien Format.

iOS 15.5 entfernt außerdem einige Hinweise auf das altbekannte iTunes. So wird das bislang als „iTunes Pass“ bekannte Guthaben einer Geschenkkarte in Zukunft in der Wallet-App als „Apple Account“ aufgeführt.

Neue Betas für iPadOS, macOS und watchOS

Neben dem Update in Form von iOS 15.5 Beta 1 hat Apple wie üblich auch die erste Vorschau auf die anderen Betriebssysteme zum Download angeboten. Wichtig ist hierbei ein Hinweis für die Nutzer von Mac und iPad, die das jüngst vorgestellte Universal Control nutzen und mit dem Beta-Test liebäugeln.

In den Release Notes von macOS 12.4 weist Apple darauf hin, dass die nahtlose Steuerung in iPadOS 15.5 und macOS 12.4 nicht mit den alten Versionen kompatibel ist. Eine Mischung aus iPadOS 15.5 Beta 1 und macOS 12.3 funktioniert also beispielsweise nicht. Du musst also sowohl Mac als auch iPad auf die jeweilige Beta-Version aktualisieren.