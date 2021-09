Apple-Event: Hier kannst du die Vorstellung des iPhone 13 live verfolgen

Vor einigen Tagen kündigte Apple das diesjährige iPhone-Event an. Am 14. September um 19 Uhr deutscher Zeit wird das Unternehmen aus Kalifornien erneut neue Hard- und Software präsentieren.

Wie schon bei den vergangenen Apple-Events in der Corona-Pandemie wird es sich vermutlich wieder um eine zuvor aufgezeichnete Präsentation handeln. Echte Live-Events aus dem Apple Park mit einem internationalen Publikum sind weiterhin nicht möglich.

Apple-Event: Hier findest du den Livestream

Wie in der Vergangenheit müssen Apple-Fans also auf die altbekannten YouTube-Streams zurückgreifen. Apple hat das Event bereits vorgeplant, sodass interessierte Beobachter sich schon heute registrieren können und so bei Beginn des Streams benachrichtigt werden.

Alternativ findest du den Stream aber auch direkt auf Apples eigener Website, denn dort ist ebenfalls bereits der dazugehörige Platzhalter für das zukünftige Video zu finden.

Wer das Event auf dem großen Bildschirm verfolgen will, wird auch in Apples TV-App fündig. Diese ist nicht nur auf iPhone, iPad und Mac zu finden, sondern auch auf dem Apple TV und diversen anderen Set-Top-Boxen, Streaming-Sticks oder Fernsehern. Kurz vor dem Beginn des Events wird auch hier ein entsprechender Eintrag zu finden sein, sodass du dich entspannt auf der Couch zurücklehnen und die Präsentation mitverfolgen kannst.

iPhone-Event: Diese Neuheiten erwarten wir

Musste Apple im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das iPhone 12 mit einiger Verzögerung im Oktober vorstellen, gibt es in diesem Jahr keine Hinweise auf derartige Pläne. Das iPhone 13 dürfte damit am 14. September der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Vorbestellungen für das neue Smartphone könnte Apple damit bereits am Freitag, 17. September, akzeptieren. Die Auslieferungen beginnen üblicherweise eine Woche später, in diesem Jahr also möglicherweise am 24. September. Wir erwarten erneut vier iPhone-Modelle analog zum iPhone 12: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

Traditionell stellt Apple im September auch eine neue Apple Watch vor. Das diesjährige Apple-Event könnte damit auch eine Apple Watch Series 7 beinhalten. Ein Blick auf die Verfügbarkeit aktueller iPad-Modelle weist darauf hin, dass Apple auch hier einige Neuvorstellungen parat hält. Neben dem Update des traditionellen iPads erwarten wir auch ein neues iPad mini.

Hinzukommt aber natürlich auch eine Reihe neuer Software-Updates. Bereits seit Juni können Tester die kommenden Versionen von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey und tvOS 15 testen. Die finalen Versionen dürften aber noch einige weitere Neuheiten beinhalten, die nur in Kombination mit der neuen Hardware kompatible sind. Diese Updates – vermutlich mit Ausnahme von macOS Monterey – dürften ebenfalls im Laufe der kommenden zwei Wochen für alle Nutzer verfügbar sein.