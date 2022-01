Android 12 für Huawei und Honor: Kommt da noch etwas?

Durch das US-Embargo, welches weiterhin auf Huawei lastet, hat es der chinesische Hersteller bisher nicht einmal geschafft, Android 11 für seine Smartphones auszuliefern. Neuere Modelle wie das Huawei P40 oder das auch in Deutschland erhältliche Huawei Nova 9 bringt man immerhin mit Android 11 auf den Markt.

Neuer Anstrich für Huawei-Nutzer

Über Android 11 legt man die eigene Nutzeroberfläche EMUI in Version 12. Früher war diese stets an die Android-Version gebunden. Davon hat man sich mittlerweile verabschiedet. Aktuell sieht es nämlich nicht danach aus, dass Android 12 in absehbarer Zeit auf Huawei-Smartphones landet.

Ein kleines Trostpflaster gibt es jedoch: So spendiert man nun auch älteren Smartphones die neue Oberfläche EMUI 12 per Update. In den kommenden Tagen soll das Update auf dem Huawei P40, P40 Pro und Mate 30 Pro ankommen. Die neue Oberfläche bringt ein überarbeitetes Design mit neuem Kontrollzentrum sowie das „Device+“-Feature zum schnellen Verbinden mit anderen Huawei-Geräten auf dein Smartphone.

Ob Huawei überhaupt an einem Update auf Android 12 arbeitet, ist bisher nicht bekannt. In China setzt man mittlerweile auf das eigene Betriebssystem HarmonyOS 2.0. Dieses basiert offenbar auf Android 10. Aktuell sieht es jedoch nicht danach aus, dass es das neue Huawei-System nach Deutschland schafft. So soll auch das kommende Huawei P50 Pro noch mit Android 11 auf den Markt kommen.

Android 12 für Honor-Fans

Bessere Nachrichten gibt es hingegen für Nutzer eines Honor-Smartphones. Nach dem Verkauf der ehemaligen Huawei-Tochter fällt Honor nämlich nicht mehr unter den US-Bann. So kann man wieder Smartphones mit Google-Diensten anbieten und einfacher Android-Updates ausliefern.

Das gut drei Jahre alte Honor 20 (Pro) geht jedoch leer aus. Dafür können sich Käufer des neuen Honor 50 auf das große Update freuen. Im zweiten Quartal 2022 soll es so weit sein.

Das erste Honor-Smartphone mit dem neuen System ist das gerade vorgestellte Honor Magic V. Hierbei handelt es sich um das erste Falt-Smartphone der Firma. Ob es dieses Modell auch in Deutschland zu kaufen geben wird, ist noch nicht bekannt. Der Galaxy Flip Konkurrent von Huawei kommt hingegen noch diesen Monat hierzulande auf den Markt.