WhatsApp: Langersehnte Verbesserung nimmt endlich Formen an

Schon im Jahr 2021 gab es Hinweise darauf, dass die WhatsApp-Entwickler an einer nützlichen Verbesserung für Sprachnachrichten arbeiteten. Diese können im Gegensatz zu Texten in manchen Situationen Vorteile haben. Etwa dann, wenn es schneller ist als eine langatmige Nachricht zu verfassen. Doch wenn du als Empfänger keine Gelegenheit hast, diese abzuhören, sind Sprachnachrichten schnell frustrierend. Wie WABetaInfo schreibt, können erste Nutzer die Lösung für dieses Problem nun ausprobieren.

WhatsApp wandelt Sprachnachrichten in Text um

Statt dir eine Nachricht anhören zu müssen, können in Zukunft Sprachmitteilungen von deinen Kontakten in Text umgewandelt werden. Erste Beta-Tester der Android-Version von WhatsApp dürfen diese Funktion nun endlich ausprobieren. Wenn du unterwegs bist, musst du also nicht erst die Kopfhörer einstöpseln, bevor du dir anhören kannst, was dir dein Kontakt sagen will. Ein weiterer Vorteil der nun in Textform vorliegenden Mitteilungen ist die Möglichkeit, Inhalte in Zukunft einfach mit der Suche finden zu können.

Wie WABetaInfo schreibt, sollen nicht nur eingehende Sprachmitteilungen dieses Feature in WhatsApp nutzen können. Auch ausgehende Nachrichten sollen in Text umgewandelt werden können.

So sieht das neue WhatsApp-Feature in der App aus

Die Umwandlung findet auf deinem Smartphone und nicht irgendwo auf einem WhatsApp-Server in der Cloud statt. Das Ganze erfordert jedoch einen Download innerhalb der App, um das jeweilige Sprachpaket herunterzuladen. Aktuell befindet sich das Feature noch in der Beta-Phase. Deshalb stehen womöglich bislang auch nur fünf Sprachen zur Verfügung. Diese sind Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch und Hindi. Deutschsprachige Sprachmitteilungen können also vorerst nicht transkribiert werden.

Das Feature hat eine holprige Geschichte hinter sich. Nachdem es im Jahr 2021 Hinweise auf das Transkribieren gab, wurde die Entwicklung im Mai 2022 angeblich eingestellt. Anfang 2023 folgten jedoch gute Nachrichten: Das Feature wird wieder weiterentwickelt. Es hat also mehrere Jahre gedauert, bis erste Nutzer diese WhatsApp-Funktion ausprobieren durften.