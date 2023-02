WhatsApp: Neues Feature soll Sprachnachrichten besser machen

Sprachnachrichten können in vielen Fällen einfacher und schneller sein als lange, umfangreiche Texte. Doch in einigen Situationen ist es dem Empfänger schlicht unmöglich, diese Meldungen anzuhören. An der Lösung dieses Problems arbeitete WhatsApp bereits im Jahr 2021. Die Entwicklung wurde jedoch bislang nicht fertiggestellt. Wie WABetaInfo nun allerdings berichtet, hat man in der aktuellen Beta-Version Hinweise darauf gefunden, dass man die Arbeit mittlerweile wieder aufgenommen hat.

WhatsApp: Sprachnachrichten sollen in Text umgewandelt werden

Im Mai 2022 schrieb die Seite in einem Tweet, dass die Macher des beliebten Messengers nicht länger an der Funktion zur Umwandlung der Sprachnachrichten in reinen Text arbeiten. Einige Monate später zeigt sich jetzt im Februar 2023 in der Beta-Version der iOS-App, dass die WhatsApp-Entwickler erneut mit der Arbeit begonnen haben. Warum man sich eine Auszeit genommen hat, ist unklar.

In einem Screenshot von WABetaInfo ist ein Hinweis zu sehen, den du in Zukunft möglicherweise bei der Nutzung des Features zu Gesicht bekommst. Ein Dialog warnt hier davor, dass WhatsApp nicht in der Lage war, eine Sprachnachricht zu transkribieren. Dies kann etwa dann vorkommen, wenn der Messenger keine Wörter erkannt hat. Außerdem hast du die Möglichkeit, die Sprache der zu erkennenden Nachrichten zu ändern.

Screenshot aus der WhatsApp-Beta Version 23.3.0.73

Die Umwandlung von Sprache in Text soll dabei auf dem Gerät stattfinden. Die Inhalte werden also nicht mit WhatsApp oder Apple geteilt. Es sei jedoch möglich, dass du für die Nutzung des Features eine aktuelle iOS-Version benötigst. Weitere Details nennt der Bericht nicht.

Das Feature kannst du derzeit noch nicht in der Beta ausprobieren. Es handelt sich damit nur um Hinweise, dass WhatsApp an der Funktion arbeitet. Diese Arbeiten könnte das Unternehmen damit auch in Zukunft erneut einstellen.

Die Transkription von Sprachnachrichten ist insbesondere dann hilfreich, wenn du in einer Situation bist, in der du keine Sprachnachrichten hören kannst. Etwa dann, wenn du unterwegs bist und keine Kopfhörer dabei hast.