WhatsApp: Update soll nerviges Sprachnachrichten-Problem lösen

Facebook präsentiert den Beta-Testern von WhatsApp weiterhin eifrig neue Funktionen, die den Umgang mit dem Messenger verbessern sollen. Ein aktuelles Update der iOS-Version richtet sich nun an diejenigen, die sich Sprachnachrichten nicht anhören können oder wollen. Wenn man also beispielsweise unterwegs ist und keine Kopfhörer dabei hat, muss man in Zukunft dank der kommenden Funktion trotzdem nicht auf den Inhalt einer Nachricht verzichten. Für die Realisierung bedienen sich die Entwickler an der in Apples iOS integrierten Spracherkennung.

WhatsApp für iOS soll Sprachnachrichten transkribieren

Wie WABetaInfo berichtet und in einigen Screenshots dokumentiert, soll die App in Zukunft in der Lage sein, eingegangene Nachrichten in Text umzuwandeln. Dafür kommt Spracherkennung von iOS zum Einsatz. Entsprechend wird die App vor der ersten Nutzung um die dafür notwendige Erlaubnis fragen.

Die Nutzung ist dabei völlig optional. Soll eine eingegangene Sprachmitteilung in Text umgewandelt werden, werden die Inhalte an Apples Server übermittelt. Facebook erhält die Daten nicht.

Für die Nutzung der Spracherkennung von iOS muss man die Erlaubnis geben

Apple bietet mit iOS 15 auch eine Spracherkennung für Siri an, die direkt auf dem iPhone stattfindet. Es ist derzeit nicht bekannt, ob die Lösung von WhatsApp diese in Zukunft nutzen kann oder wird.

Wurde eine Nachricht transkribiert, erscheint der Text unterhalb der Sprachnachricht. Zeitmarkierungen erlauben einen direkten Sprung zum Inhalt innerhalb der Audiomitteilung. Eine in Text umgewandelte Nachricht speichert WhatsApp ab. Eine erneute Umwandlung ist also nicht nötig, wenn man die Nachricht mehrmals lesen will.

Der Inhalt einer umgewandelten Sprachnachricht erscheint in WhatsApp unterhalb der Mitteilung

Derzeit gibt es keine Informationen, ob oder wann Facebook ein vergleichbares Feature auch für Android anbieten wird. In der Vergangenheit haben die Entwickler jedoch einen Funktionsgleichstand zwischen beiden Plattformen angestrebt. Es ist also wahrscheinlich, dass auch Android-Nutzer in Zukunft Sprachnachrichten in Text umwandeln können.