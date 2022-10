Millionen Apple-Nutzer haben sich zu früh gefreut: Neues Kopfhörer-Feature war nur ein Fehler

Einige Nutzer von Apples AirPods Pro 1 und Max begrüßten in der vergangenen Woche ein neues Feature. Die Überraschung war, dass eine Funktion der jüngst vorgestellten AirPods Pro 2 auch auf den älteren Modellen verfügbar war. Voraussetzung dafür war die Installation der Vorschau von iOS 16.1 und einer Beta-Firmware für die entsprechenden Kopfhörer. Wie MacRumors berichtet, hat Apple das Feature mit der Vorstellung der vierten Test-Version des kommenden iOS-Updates jedoch wieder gestrichen. Schon zuvor hatte der Bloomberg-Reporter Mark Gurman darauf hingewiesen, dass es sich um einen Fehler handele, der bald behoben wird.

AirPods Pro und Max: Adaptive Transparenz wieder verschwunden

Grund für die frohe Botschaft war die Option in iOS 16.1 Beta 3, die es erlaubte, die Adaptive Transparenz nicht nur in den neuen AirPods Pro zu aktivieren. Diese Kopfhörer hatte Apple vor einigen Wochen im Rahmen der Präsentation des iPhone 14 vorgestellt. Eine der neuen Funktionen ist der verbesserte Transparenzmodus, der störende Geräusche herausfiltern soll.

Bist du also in der Stadt unterwegs, können extrem laute Umgebungsgeräusche wie Baustellen aktiv von den AirPods reduziert werden, während du weiterhin die Umwelt hören kannst. Damit musst du nicht die aktive Rauschunterdrückung nutzen, die dich möglicherweise in eine Gefahrensituation bringen kann.

Mit der Vorstellung von iOS 16.1 Beta 4 hat Apple das AirPods-Feature nun jedoch wieder für die älteren Kopfhörer zurückgezogen. Einige Nutzer, die die Funktion nutzen konnten, berichteten, dass sie wirklich mit den alten Modellen funktioniert hat. Es ist also unklar, warum Apple die Option entfernt hat.

Möglicherweise existieren beispielsweise technische Gründe, die für Probleme sorgen. Aber auch schlicht der Wunsch, den Nutzern die neuen AirPods Pro verkaufen zu wollen, ist natürlich denkbar. Mark Gurman antwortete auf diese Frage eines Twitter-Nutzers mit „Es soll nicht funktionieren“. Ein offizielles Statement von Apple gibt es nicht.

Die vierte Vorschau von iOS 16.1 kann ab sofort von zahlenden Entwicklern und Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms heruntergeladen werden.