Überraschung für AirPods Pro: Neues Apple-Feature auch für die erste Kopfhörer-Generation

In der seit einigen Tagen verfügbaren dritten Beta-Version von iOS 16.1 hat Apple eine Überraschung für die Besitzer der ersten AirPods-Pro-Generation versteckt. Eines der Features, mit der Apple die neuen In-Ear-Kopfhörer im Rahmen der Vorstellung des iPhone 14 beworben hat, wird in Zukunft offenbar auch für die alten Modelle verfügbar sein. Wie MacRumors in Berufung auf einen Bericht bei Reddit schreibt, ist die Adaptive Trans­parenz kein Alleinstellungsmerkmal der zweiten Generation.

AirPods Pro: Adaptive Trans­parenz für alle Modelle

Mithilfe der sogenannten Adaptiven Trans­parenz sollen Apples AirPods Pro in der Lage sein, störende Alltagsgeräusche zu filtern. Bist du beispielsweise in der Stadt unterwegs, werden etwa laute Geräusche von Bauarbeiten, Sirenen oder vorbeifahrenden Autos reduziert, während du weiterhin deine Umwelt hörst. Die Kopfhörer reduzieren also gezielte Klänge, ohne dass du die aktive Geräusch­unter­drückung aktivieren musst.

Bislang sind wir davon ausgegangen, dass genau dieses Feature nur mit den neuen AirPods Pro 2 möglich sein wird. Dies ist aber offenbar nicht der Fall, wie der Bericht erklärt. So beinhaltet die dritte Beta von iOS 16.1 eine neue Beta-Firmware (Version 5A304A) für die erste Generation der AirPods Pro.

Nur die Hülle der AirPods Pro 2 bietet größere sichtbare Neuheiten, wie zum Beispiel Lautsprecher und eine Öse für ein Lanyard

Nach der Installation ist in den Einstellungen die entsprechende Option zur Aktivierung der Adaptiven Trans­parenz zu finden. Einige Tester berichteten jedoch, dass sie ihre Kopfhörer einmal zurücksetzen mussten, um das Feature dauerhaft aktivieren zu können. Bislang gibt es aber noch keine Berichte, wie gut oder schlecht das Feature auf den alten AirPods Pro im Vergleich mit den neuen Modellen funktioniert.

Es ist daher aktuell auch unklar, ob es sich möglicherweise nur um einen Fehler in der Beta handelt. Laut Apple haben die AirPods Pro 2 einen neuen H2-Chip, der die Adaptive Trans­parenz ermöglicht. Es ist also fraglich, ob und wie gut der H1-Chip in den alten In-Ear-Kopfhörern das Feature realisiert.