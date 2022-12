ADAC zeigt: Das sind die besten E-Autos 2022

In einem Jahr werden unzählige Autos auf den Markt gebracht – mittlerweile auch ein Großteil an Elektroautos. Doch welche haben es wirklich drauf, haben ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis oder können in Sachen allgemeine Kosten punkten? Der ADAC hat sich 2022 viele E-Autos in ihren Tests ausführlicher angesehen. Jetzt, zum Jahresende, kommt das Ranking.

ADAC Ranking: Diese E-Autos sind die Gewinner 2022

Vor großen Investitionen hilft ein Blick ins Internet, vor allem aber in Testberichte, sich beim Kauf zu entscheiden. Welche Modelle sind gut, welche können ihre Versprechen nicht halten? Der ADAC hat ein Ranking für E-Autos aufgestellt und sie nach hauseigenen Testkriterien untersucht. Obwohl man zunehmend Elektrowagen von Tesla auf den Straßen sieht, kann das Unternehmen von Elon Musk beim ADAC nicht mehr gänzlich überzeugen.

Der Branchenprimus rutscht ab – und zwar deutlich in der Kategorie „E-Autos“. Konnte sich der Autobauer zuletzt stets in der Speerspitze halten, findet er sich mit dem Model 3 aufgrund des hohen Preises in diesem Jahr „nur“ noch im Mittelfeld wieder. Auch das Tesla Model Y Max Range AWD sinkt im Ranking aufgrund des hohen Preises nach unten. Teslas Model S verschwand komplett aus der Ober- und Mittelklasse.

Dafür steigen primär deutsche Hersteller auf und besiedeln sowohl die ersten Plätze als auch die mittleren. Ganz vorn mit dabei ist der BMW iX3 mit einer Gesamtnote von 1,7 auf Platz 2, gefolgt vom VW ID.5 Pro Performance (1,8) auf Platz 3 und dem BMW i4 eDrive40 (1,8) auf Platz 4. Als Sieger des ADAC-Rankings geht der tschechische Hersteller Skoda mit dem Enyaq Coupé RS iV mit einer Note von 1,7 hervor.

So sieht es in puncto Kleinst- und Kleinwagen aus

Doch nicht nur in der Mittelklasse hat der ADAC genauer hingeschaut. Ebenso nimmt der Automobilclub Kleinst- und Kleinwagen unter die Lupe, in dessen Kategorien sich vor allem Fiat positiv hervortut. Der Fiat 500e Cabrio Icon kann sich mit einer Gesamtnote von 2,5, vor allem aber durch ein hervorragendes Ergebnis in puncto Kosten (1,8) Platz 1 sichern. Im Bereich Kleinwagen ist es der Hyundai Kona Electro Spirit, der sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (2,2) die Spitzenposition in diesem Jahr sichern kann. Als deutscher Hersteller ist Opel mit dem Corsa-e und einer Gesamtnote von 2,2 auf Platz 3 im Ranking enthalten.

Zu guter Letzt ein Blick in die untere Mittelklasse: Hier liegen der Kia Nira und der Mercedes EQA vorne auf, gefolgt vom VW ID.3 Pro Performance 1st Max und dem Renault Mégane E-Tech EV60.