9-Euro-Ticket-Nachfolger: So viel soll das Klimaticket kosten

Am heutigen Mittwoch treffen sich die Verkehrsminister der Länder in Bremerhaven. Thema unter anderem: der Nachfolger des 9-Euro-Tickets – das Klimaticket Deutschland. In einem Eckpunktepapier, das unter anderem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, werden mögliche Nachfolger aufgezeigt. Als Favorit gilt dabei ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket. Doch dabei ist noch längst nicht alles in trockenen Tüchern. Und es wird auch nicht so flexibel sein, wie das 9-Euro-Ticket, wenn es so umgesetzt wird, wie im Eckpunktepapier aufgezeigt.

Klimaticket Deutschland als Jahresabo

Denn das 49-Euro-Ticket soll an ein Jahresabo gekoppelt sein. Damit verhindert die Politik, dass das Ticket ausschließlich zur Reisezeit im Sommer genutzt wird. Denn das Ziel ist nicht primär, dass der Nahverkehr in Deutschland günstiger wird, sondern die Mobilitätswende gelingt. Pendler sollen aufs Auto verzichten und auf Bus und Bahn umsteigen. Daher auch der Name „Klimaticket Deutschland“, der nun kursiert. Kinder bis 6 Jahren sollen kostenlos (mit)fahren können.

Dem Bericht des RND zufolge ist der Preis von 49 Euro aber nicht in Stein gemeißelt. Alternativ sei auch ein Preis von 69 Euro denkbar, der für Studenten, Schüler und sozial Schwache auf 29 Euro reduziert werden könnte.

Der Preis und auch der Zeitpunkt der Einführung des Klimatickets hängt primär an der Frage der Finanzierung. Auf diese haben sich Bund und Länder bisher nicht einigen können. Die Finanzierung des ÖPNV ist originär Ländersache. Der Bund steuert aber Regionalisierungsmittel bei. Mit der Einführung eines Klimatickets müssten die Subventionen für die Betreiber von Bus und Bahn erhöht werden. Diese zusätzlichen Millionen wollen die Länder vom Bund.

Kritiker des 9-Euro-Tickets und eines möglichen Nachfolgers geben zu bedenken, dass mit der Absenkung der Kosten noch keine Verbesserung des Nahverkehrs erreicht wird. Insbesondere in ländlichen Regionen gibt es immer wieder Kritik an zu schlechter Infrastruktur und zu selten oder gar nicht fahrenden Bussen und Bahnen. Sie würden zusätzliche Gelder lieber in weitere Verbindungen investieren. Die oft überfüllten Busse und Bahnen im Sommer hätten das System Nahverkehr an seine Grenzen gebracht.