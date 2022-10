9-Euro-Ticket für 49 Euro: Diesmal ohne Doppel-Wumms

In Schweden besingt die Musikgruppe Gyllene Tider – eine Band von Roxette-Gründer Per Gessle – seit Jahren mit dem Lied „Juni, Juli, Augusti“ Sommer in Schweden. Der Sommer in Schweden hat für die Skandinavier aufgrund des langen dunklen Winters eine ganz besondere Bedeutung. Es ist eine zumeist unbeschwerte Zeit, in der die Schweden reisen und den Sommer sprichwörtlich erleben. Ein wenig, konnte man in Deutschland trotz der schwierigen geopolitischen Lage dieses Gefühl nachempfinden. Denn wohl noch nie war Deutschland so viel und zumindest preislich entspannt unterwegs wie in diesen drei Monaten. Noch nie war es so einfach in Deutschland mit Bus und Bahn zu fahren – egal, ob auf Rügen, in der Lüneburger Heide, im Schwarzwald oder im Erzgebirge. Es war – um Kanzler Scholz zu zitieren – ein echter Wumms, den die Politik auf den Weg gebracht hat.

49-Euro-Ticket: Einfach, aber nicht so einfach wie das 9-Euro-Ticket

Bei dem Wumms wird es aber auch bleiben. Den viel beschworenen Doppel-Wumms wird es beim 9-Euro-Ticket nicht geben. Das 9-Euro-Ticket bleibt einmalig. Doch es soll ab nächstem Jahr ein vergleichbares Ticket für 49 Euro geben. Doch die Einfachheit und Leichtigkeit, die das 9-Euro-Ticket hatte, wird es nicht geben. Vorbei ist die Zeit, wo du dir spontan beim Busfahrer eine Monatskarte für 9 Euro gekauft hast. Denn du sollst ein Abo abschließen. Auch wenn dieses monatlich kündbar sein soll, so nimmt es doch gerade für Umsteiger die Flexibilität des spontanen Ausprobierens – etwa im Urlaub.

Auch der Preis von 49 Euro ist zweischneidig – aber ein hausgemachtes Problem der Politik. Wenn du bisher in Berlin eine Monatskarte nutzt, musst du 86 Euro zahlen, in Köln 81,20 Euro, in Hamburg 71,30 Euro und in München 59,10 Euro. Die Karten sind nur in den jeweiligen Städten nutzbar. Da wird das neue 49 Euro Ticket eine deutliche Verbesserung sein – preislich, aber auch inhaltlich durch die bundesweite Nutzbarkeit. Doch ob das 49-Euro-Ticket so viele Autofahrer zum Umstieg bewegt, wie man hofft, darf bezweifelt werden. Denn mit dem 9-Euro-Ticket im Sommer hat man die Messlatte sehr, sehr, sehr niedrig gelegt. Zu niedrig, als dass die Masse der Bevölkerung ein Ticket, das vor einem Jahr noch mehr als ein Doppel-Wumms gewesen wäre, jetzt abfeiert.