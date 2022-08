9-Euro-Ticket: Darum macht Scholz Hoffnungen auf einen Nachfolger

Am vergangenen Wochenende waren in Berlin die Bundesministerien und auch das Bundeskanzleramt im Rahmen eines Tages der offenen Tür für die Bevölkerung geöffnet. Auch viele Bundesminister stellten sich den Fragen der Bevölkerung. Bundeskanzler Olaf Scholz ließ sich am Sonntag im Garten des Kanzleramtes blicken und gab geduldig Antworten auf die Fragen von Kindern und Erwachsenen. Während sich die meisten Kinder eher für Dinge wie „Bist du reich?“ interessierten, gabt es von Erwachsen Fragen zur Energiekrise, den geopolitischen Problemen – aber auch zum 9-Euro-Ticket.

So macht Scholz Hoffnungen auf Veränderung beim Nahverkehr

Das 9-Euro-Ticket, das im Frühjahr als Reaktion auf die gestiegenen Benzinkosten parallel zum Tankrabatt eingeführt wurde, bezeichnete Scholz als „eine der besten Ideen, die wir hatten.“ Dabei sei man im Vorfeld viel dafür kritisiert worden. Dass es nun eine so große Nachfrage nach einer Verlängerung und einem Nachfolger gibt – für Scholz ein Indiz, dass das Ticket ein großer Erfolg sei.

Doch wie geht es weiter? „Wir haben klar festgestellt, dass viele Leute gern Bahn und Bus benutzen würden, wenn das für sie einfacher wäre“, holte Scholz aus. Er verwies auf Leute, die in der Regel mit dem Auto fahren. „Aber jedes Mal, wenn sie sich sagen, ‚heute fahre ich mal Bus oder Bahn“ stehen sie vor irgendeinem Ticketautomaten und verstehen nur Bahnhof.“ Das sei dann etwas, was sie dann für die nächsten drei Jahre davon abhält, den Gedanken neu zu haben. „Also wären größere Tarifverbünde und einfachere Strukturen eine gute Sache. Dann wird das Umsteigen auch einfacher.“

Hoffnungen auf einen direkten Nachfolger des 9-Euro-Tickets ab September machte Scholz auch auf Nachfrage der Bürger nicht. „Man muss gucken, was man daraus entwickeln kann“, sagte Scholz. „Der Verkehrsminister hat sich vorgenommen, zusammen mit den 16 Ländern ein Konzept zu besprechen, wie wir mit den Erfahrungen, die wir aus dem 9-Euro-Ticket gewonnen haben, etwas machen können, das die Bequemlichkeit, die Nutzbarkeit und vielleicht auch die Bezahlbarkeit besser regelt als das heute der Fall ist“, so der Kanzler.

Innerhalb der Regierung gilt Finanzminister Christian Lindner als Bremsklotz für ein solches Ticket. Er hält es für nicht finanzierbar. Die drei Monate 9-Euro-Ticket haben den Bund 2,5 Milliarden Euro zusätzlich zu den ohnehin schon fließenden Subventionierungen für den öffentlichen Personennahverkehr gekostet.