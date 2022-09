Kostenlose Kreditkarte + 30 Euro Bonus: Diese Aktion endet bald

Bei der TF Bank gibt es eine gebührenfreie Kreditkarte im Angebot – schon seit Längerem. Das ist zunächst einmal wirklich so gemeint, wie es klingt. Denn es entstehen keinerlei Kosten für dich beim Eröffnen oder für den Kartenbetrieb. Die Bank tritt mit ihrer Kreditkarte generell als umfängliche Online-Bank auf. Alle relevanten Kontakte mit der Bank laufen via App und Mail und dadurch ohne Kostenpauschalen oder -positionen vonstatten, weil eben keine grundlegenden Gebühren anfallen.

Geld über die Abrechnung hinaus verlangt die Bank von dir nur, wenn du unpünktlich zahlst und die monatlichen Abrechnungen nicht begleichst. Eine echte Kostenfalle gibt es tatsächlich nicht. Automatische Zinsen entstehen nur – das ist in dem Bereich üblich – wenn du Bargeld mit der Kreditkarte abhebst. Dazu im weiteren Verlauf des Artikels mehr. Ein Girokonto ist zudem nicht an die Kreditkarte gekoppelt. Zur Begleichung der Kreditkarten-Abrechnungen kannst du auch Teilzahlungs-Modelle einstellen. Wie es um die Deckung bestellt ist, verrät dir immer ein schneller Blick in die App.

Bis 30. September: Kreditkarte beantragen, gebührenfrei nutzen und 30 Euro Bonus sichern

Im weiten Feld der kostenlosen Kreditkarten sticht die Variante der schwedischen TF Bank als einer der absoluten Top-Tipps hervor. In diesem Artikel verraten wir, wie du drankommst und was „kostenlos“ bei dieser Kreditkarte heißt. Hier gelangst du direkt zum Angebot.

Dazu ist das Angebot mit einigen interessanten Nebenaspekten versehen und die Karte beispielsweise Apple Pay– und Google Pay-fähig. Vor allem ist die Kreditkarte vom Typ Mastercard Gold ein echter Tipp für die bargeldlose Reisekasse und Online-Schnäppchenjäger. Denn: Beim Bargeldauszahlen werden wie erwähnt die Zinsen schon direkt berechnet, sodass hier minimale Mehrkosten entstehen können. Die kannst du aber verhindern, wenn du vorwiegend bargeldlos unterwegs bist.

Und so funktioniert’s: Beantragst du im Aktionszeitraum (1. bis 30. September 2022) die TF Mastercard Gold, erhältst du die Karte zeitnah zugeschickt. Die Bonus-Gutschrift in Höhe von 30 Euro erhältst du, wenn du dann bis zum 15. November einen Umsatz von 100 Euro mit der Kreditkarte machst. Das Angebot ist ähnlich zu dem aus dem Mai, richtet sich nur an Neukunden und gilt nicht für Umsätze aus Rückerstattungen oder der Geld-Senden-Funktion via PayPal. Hast du die Bedingung erreicht, dauert es nach Angaben der Bank noch 4 bis 6 Wochen, ehe der Bonus auf die Kreditkarte gebucht wird.

Übrigens: Eine gute, ebenfalls kostenlose Alternative zur Karte der TF Bank ist unter anderem die Visa-Karte der Barclays, die sogar noch einen weiteren Vorteil hat – dafür an anderer Stelle Extra-Gebühren erhebt.

Neues Design: Seit Sommer 2022 sieht die Mastercard Gold der TF Bank so aus.

Generell geschieht in der Kommunikation mit der TF Bank fast alles via E-Mail und App. Das ermöglicht etwa die kostenlose Rechnungsstellung, da diese nicht per Post, sondern per Mail kommen. Dennoch: Die Bank steht nach eigenen Angaben auch mit einem deutschsprachigen Kundensupport 24 Stunden am Tag telefonisch zur Verfügung. Die App für Konto- und Kartenmanagement ist flach und bietet zahlreiche Möglichkeiten vom Einsehen der aktuellen Umsätze bis hin zur – mehrfach passwortgeschützten – Anzeige der Karten-PIN. Nützlich sind auch die großzügigen 51 Tage, die dir die Bank als zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe mit der Karte einräumt.

Das sind die Features und Vorteile der TF Bank Mastercard Gold auf einen Blick:

App und Kreditkarte der TF Bank.

Kostenlose Mastercard Gold

Aktion im September 2022 : 30 Euro Willkommensbonus sichern

: 30 Euro Willkommensbonus sichern Reiseversicherungs-Paket

Bis zu 51 Tage zinsfreie Einkäufe

Weltweit gebührenfrei Bargeld abheben (Verzinsung ab Tag der Abhebung)

Nominalzins monatlich 1,74 Prozent, Effektivzins p.a 22,96 Prozent

5 Prozent Cashback auf Reisebuchungen

5 Prozent Cashback auf Mietwagenbuchungen

Apple Pay & Google Pay

Hier beantragen

Großes Versicherungspaket inklusive – aber nur unter dieser Bedingung

Nutzt du das aktuelle Angebot und beantragst die Kreditkarte, erhältst du neben der Kreditkarte selbst noch einige weitere nützliche Features. So ist etwa eine Roland-Reiseversicherung inklusive. Je nach Bedarf ist das ein echtes Pro-Argument, im Einzelfall (etwa einer USA– oder sonstigen Fernreise) solltest du dich hier genauer erkundigen. Versicherungsgeber ist hier die Roland-Versicherung, das Paket umfasst laut Datenblatt folgende Positionen: Auslandsreisekrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Reiseabbruchversicherung, Reisegepäckversicherung, Flug- und Gepäckverspätungsversicherung, Privathaftpflichtversicherung im Ausland und eine Unfallversicherung.

Nun das große Aber beziehungsweise die Bedingung, unter der der Versicherungsschutz im Ausland greift: Die Gesamtkosten der Reise müssen zumindest zu 50 Prozent mit der Kreditkarte der TF Bank gezahlt worden sein, damit sie versichert sind. Oftmals kein Thema, da sich die Kreditkarte genau dafür hervorragend eignet – allerdings ein wichtiger Punkt. Im Geschäft mit Versicherungen, die an Konten oder Kreditkarten gekoppelt sind, ist diese 50-Prozent-Regel allerdings üblich und gilt auch bei der beliebten Konkurrenz – der Advanzia, mit einer gleichwertigen Karte.

Die TF Bank erhebt keine Jahresgebühr, so fällt das Angebot unter die Riege der kostenlosen Kreditkarten. Geld verdient die Bank hauptsächlich dann, wenn du die Rechnungen nicht begleichst und sie Zinsen anbringen kann. Bargeld-Abhebungen werden ebenfalls minimal verzinst (siehe unten). Dennoch: Wenn du eine Deckungs-Disziplin wahrst und auch im Urlaub vor allem bargeldlos bezahlst, ist die Kreditkarte wirklich und nachhaltig kostenlos.

Weltweit Bargeld abheben: Das musst du beachten

Mit der Kreditkarte kannst du weltweit Bargeld abheben – vonseiten der TF Bank ist das erst einmal kostenlos – im Sinne von gebührenfrei. Zu beachten ist dabei jedoch, dass die Bank ihre regulären Zinsen (Nominalzins monatlich 1,74 Prozent, Effektivzins p.a 22,96 Prozent) schon ab dem Tag der Abhebung erhebt und auf der dann folgenden Kreditkartenabrechnung womöglich ein geringfügig höherer Betrag als abgehoben auftaucht. Günstiger ist in dieser Disziplin etwa die GenialCard Visa der Hanseatic Bank. Dahinter verbirgt sich keine große Kostenfalle. Im Vergleich zu vielen anderen Kreditkarten lohnt sich die TF-Bank-Mastercard dadurch aber vorrangig für bargeldloses Verhalten. Ein Umstand, der in Urlaubsländern im Übrigen von Behörden empfohlen wird.

Dazu ist es gerade im Ausland möglich, dass Geldautomatenbetreiber eigene Gebühren verlangen, die beim Abhebe-Vorgang sofort aufgeschlagen werden. Das ist jedoch nicht mit Abhebe-Gebühren deiner Bank gleichzusetzen und diese Extra-Gebühren werden in aller Regel auch nicht erstattet. Insgesamt ein Problem, das in Bezug auf die DKB-Bank zuletzt Verbraucherschützer auf den Plan rief.

Wie hoch dein Kreditlimit ist oder ob es sich womöglich um eine Prepaid-Kreditkarte im Alltag handelt, hängt von der Bonitätsprüfung ab, die die Bank im Beantragungs-Prozess durchführt. Die Erfahrung zeigt, dass ein Kreditrahmen zunächst niedrig angesetzt wird – etwa bei 1.000 Euro – mit zunehmender Nutzung der Karte jedoch rasch ansteigt.

Nur wenige Kreditkarten sind wirklich kostenlos

Das Angebot der TF Bank ist eines von nur einigen wenigen konto- und kostenlosen Kreditkartenoptionen auf dem Markt. Hier listen wir weitere kostenlose Kreditkarten mit diesen Kennzeichen auf und vergleichen sie. Die Mastercard der TF Bank ist dabei unser Top-Favorit knapp vor den Optionen der Advanzia (Mastercard), Hanseatic Bank (Visa) und Barclays (Visa) – zumindest was den Gesamteindruck angeht. Allerdings kommt es bei der Wahl der perfekten Kreditkarte auch auf den individuellen Bedarf an.

