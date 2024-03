Alpha ESS, ein Anbieter von Stromspeicherlösungen, ist in Deutschland bereits seit Jahren eine bekannte und renommierte Marke (wir haben sie auch schon getestet). Vor Kurzem hat das Unternehmen nun sein erstes All-in-One-Balkonkraftwerk präsentiert, das Alpha ESS VitaPower. Es unterscheidet sich von vielen anderen Konkurrenzprodukten auf dem Markt, in dem es sowohl Batterien, Controller, Wechselrichter und Display in einem Gesamtsystem vereint. Lediglich die passenden Solarmodule benötigst du noch. Der Vorverkauf des Produkts startete am 19. März 2024 mit einer besonderen Rabattaktion.

Alpha ESS VitaPower – Komplettpaket mit geringem Installationsaufwand

Um das Alpha ESS VitaPower All-in-One-Speichersystem anzuschließen, benötigst du inklusive Montagezeit lediglich rund 10 Minuten. Besonders erfreulich ist dabei die Größe des Modells. Das Alpha ESS VitaPower ist lediglich so groß wie ein Desktop-Computer, wodurch du es auch problemlos auf kleineren Balkonen aufstellen kannst. Ohne, dass dir dafür deine Sonnenoase verloren geht. Das VitaPower muss lediglich mit den PV-Modulen über eine MC4-Schnittstelle verbunden werden, schon kannst du deinen Solarstrom direkt im Haushalt verwenden oder einspeisen.

Alpha ESS VitaPower Balkonkraftwerk-Speicher

Dabei ist es egal, ob du dein Alpha ESS VitaPower im Garten, deinem Balkon oder im Freien aufstellen möchtest. Das Modell ermöglicht dir überall die Sonnenenergie zu speichern und gibt sie bei Bedarf wieder für dich ab. Ärger über ungenutzten grünen Strom, den dein Balkonkraftwerk während deiner Arbeitszeiten ins öffentliche Netz einspeist, gehören damit der Vergangenheit an. Wem die erste Ausstattung des Balkonkraftwerks nicht genügt, ist dabei auch keineswegs an die Speicherkapazität gebunden.

Das All-in-One-Balkonkraftwerk kann nämlich auf eine Speicherkapazität von bis zu 6.144 Wattstunden erweitert werden. Dadurch bietet es dir die Möglichkeit, den Strombedarf von zwei bis vier Personen im Haushalt zu decken. Vor allem ist diese Option jedoch ideal für jeden, dessen Lebenssituation sich ändert. Kommt ein neues Kind oder ein weiterer Bewohner in deinen Haushalt, musst du kein neues Stromspeichersystem kaufen, sondern kannst dein bestehendes an deine neuen Bedingungen anpassen. Langfristig spart das Geld, ohne dass du an Flexibilität dabei einbüßt. Denn dein VitaPower ist auf Wunsch eine mobile Powerstation, die du genauso gut auf deine Camping-Reise mitnehmen kannst.

Preise des Alpha ESS Balkonkraftwerk-Speichers

Bereit für 800-Watt-Upgrade und App-Unterstützung

Das All-in-One-Balkonkraftwerk berücksichtigt dabei nicht nur bestehende Regelungen, sondern auch geplante Gesetzesvorschriften in Deutschland. Es besitzt darum einen updatefähigen Wechselrichter, der seine Leistungsfähigkeit von 600 Watt auf 800 Watt umschalten kann. Der Wechselrichter selbst, der in dem System integriert ist, kann bis zu 2.000 Watt an Leistung liefern, passt seine Ausgangsleistung jedoch bewusst an die entsprechend vorgeschriebenen Grenzen an. Dadurch besitzt das Alpha ESS VitaPower die Möglichkeit, sich auch an zukünftig weitere, gehobene Einspeiseleistungen anzupassen. Wie die meisten Anlagen auf dem Markt, besitzt auch das VitaPower einen „Plug-and-Play“-Mechanismus, mit dem du es direkt in die Steckdose einsetzen kannst. Dank der zwei MPPT-Anschlüsse kannst du deinen Stromspeicher zudem mit einer Eingangsleistung von bis zu 1.200 Watt laden. Du bist somit keineswegs auf eine geringe Modulleistung beschränkt.

Mithilfe der Alpha-Lite-App, die sich über WLAN mit deinem Balkonkraftwerk verbinden kann, kannst du deine Energieerzeugung und Verbrauch in Echtzeit überwachen. Mithilfe von Smart-Plugs kannst du dabei gezielt deinen Energieverlust minimieren.

So holst du dir das All-in-One-Balkonkraftwerk mit Preisvorteil

Wenn du jetzt (bis Ende April) eine Anzahlung von 100 Euro leistest, bekommst du den Balkonkraftwerk-Speicher zum insgesamt vergünstigten Preis von 899 Euro. Außerdem erhältst du das Produkt als erstes. Die ersten 500 Kunden erhalten zudem einen smarten Stecker im Wert von 39,99 Euro gratis dazu.

Alpha ESS Balkonkraftwerk-Speicher mit Rabatt sichern.

Alle relevanten Informationen zu der Aktion erhältst du auf dieser Informationsseite des Herstellers.

Oster-Angebote bis 3. April

Bis zum 3. April 2024 läuft zudem eine spezielle Oster-Aktion bei Alpha ESS. Wer so richtig in die Solar- und Speicher-Bubble eintauchen will, sollte der Facebook-Community „VitaPower-Facebook-Gruppe“ beitreten. Wer hier Freunde per Kommentar wirbt, kann sich einen 50-Euro-Gutschein-Coupon sichern. Wer am Ende die meisten Freunde einlädt, hat sogar die Chance auf einen Extra-Coupon im Wert von 100 Euro. Außerdem in der Verlosung: Powerbanks und Campinglampen. Die zu gewinnenden Rabatt-Coupons sind natürlich auch für den Kauf des VitaPower-Speichers einsetzbar, was den Preis unter Umständen noch weiter drückt.

Alpha ESS Oster-Gewinnspiel 2024

Die Teilnahmeplätze an der Aktion sind begrenzt. Grundsätzlich ist die Chance auf zumindest den 50-Euro-Extrarabatt aber recht hoch.