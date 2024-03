Die Sonne kommt immer häufiger zum Vorschein und vor allem scheint sie immer länger. Wer sich in den vergangenen Jahren kein Balkonkraftwerk, also eine Mini-PV-Anlage, gekauft hat, dürfte spätestens jetzt wieder ins Grübeln kommen. Lohnt sich das überhaupt? Und gibt es jetzt noch starke Angebote?

Warum Balkonkraftwerke billig bleiben

Man könnte meinen, dass mit der sonnigeren Jahreszeit auch die Preise ansteigen. Die Nachfrage dürfte ja zulegen. Allerdings sitzen die Hersteller auf prall gefüllten Lagern und die wollen geleert werden. Wie unser Experte jüngst im Podcast erklärte, ist von einer Verteuerung der Solar-Sets erst einmal nicht auszugehen.

Allerdings riet er auch jedem Interessenten, nicht mehr ewig zu warten. So laufen Förderungen aus und viel Spielraum ist in der technischen Entwicklung auch nicht mehr. Hier kannst du die Folge auf Spotify nachhören.

Dieses Problem haben viele Mieter

Auch wenn Bewohner von Mietwohnungen mit geeignetem Balkon ein solches Balkonkraftwerk grundsätzlich anbringen können, so fehlt es vielen an der Möglichkeit, die PV-Anlage effektiv anzuschließen. Außensteckdosen sind die Ausnahme und nicht jeder will ein dickes Kabel durch Fenster und gegebenenfalls quer durchs Zimmer liegen haben.

Des Rätsels Lösung: Ein Balkonkraftwerk mit Speicher. Mit einem solchen Akku sicherst du den produzierten Strom lokal, verschwendest nichts und kannst vor allem den Bezug des Stroms etwas flexibler regeln. Ideal ist natürlich auch dieses System dann, wenn du den Strom in die Wohnungs-Versorgung einspeisen kannst.

Anker haut Balkonkraftwerk mit Speicher zum Kracher-Preis raus

Bei Anker läuft aktuell der große Frühlings-Sale. Dabei gibt es teilweise deutliche Rabatte auf diverse Produkte der Energie-Sparte „Solix“. Der Hersteller wirbt mit bis zu 1.000 Euro Rabatt. Wobei das natürlich nur für die Riesen-Anlagen gilt. Dennoch – auch bei den Balkonkraftwerken ist hier einiges zu holen.

Unser Tipp: Das 820-Watt-System mit zwei Panels (je 410 Watt) und der Solix Solarbank als Speicher (1.600 Wh Kapazität). Die Solarbank ist ein robuster Speicher, der Regen und Sonneneinstrahlung standhält und somit auf dem Balkon verbleiben kann. Mit dabei ist außerdem ein Wechselrichter, über den du den produzierten und zwischengespeicherten Strom dann bei Bedarf einspeisen kannst.

Lieferumfang des Anker Solix Balkonkraftwerks

Anker verspricht hier eine Stromkosten-Ersparnis von knapp 7.500 Euro über 25 Jahre. Im Angebot bekommst du das System derzeit zum reduzierten Preis von 1.248 Euro. Mit dabei in diesem Set sind zwei Solar-Panels, der Batteriespeicher, ein Wechselrichter-Modul und Halterungen zum Anbringen. Wir reden also von einem echten Komplett-Set zur Selbstmontage.

