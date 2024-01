Blackview OSCAL PowerMax 3600 – Weltweit robusteste mobile Powerstation vorbestellen & massiv sparen

Die Blackview OSCAL PowerMax 3600 wird vom Hersteller selbst als die weltweit erste, transportable Powerstation bezeichnet, die zugleich widerstandsfähig gegen Staub, Spritzwasser und Erschütterung ist. Dabei kann sie in unterschiedlichen Größenordnungen skaliert werden, damit du das robuste Gerät vom kleinen Campingbegleiter bis hin zum großen Stromspeicher für dein Haus flexibel nutzen kannst. Durch die Erweiterungsoption kannst du dich frei zwischen Speicherkapazitäten von 3,6 bis 57,6 Kilowattstunden entscheiden. Dabei stehen vor allem eine ununterbrochene Stromversorgung sowie eine hohe Sicherheit für die Powerstation von Blackview im Vordergrund. Aktuell kannst du die Blackview OSCAL PowerMax 3600 Powerstation mit über 50 Prozent Rabatt während der Indiegogo-Kampagne vorbestellen. Wir schauen uns das Gerät einmal genauer an.

Blackview OSCAL PowerMax 3600 setzt für Robustheit bei Powerstations Maßstäbe

Die neue Blackview Powerstation bietet eine Flexibilität, mit der nicht viele andere Modelle auf dem Markt konkurrieren können. Zum einen handelt es sich dabei um eine erweiterbare Powerstation, die durch den Zusammenschluss von bis zu 16 Batterien eine Spannbreite von 3,6 bis 57,6 Kilowattstunden Speicherkapazität besitzt. Dadurch können auch große Stromverbraucher, wie ein Tesla, mit der Powerstation aufgeladen werden – und über 345 Kilometer weit fahren. Dank der verwendeten LiFePO4-Batterien übersteht die Powerstation dabei viele Ladezyklen. Bis zu 20 Jahre Lebensdauer sind bei einem solchen Batterietyp möglich, abhängig davon, wie häufig du den Stromspeicher belädst und entlädst. Zusätzlich zu der hohen Speicherkapazität bietet dir die Powerstation auch eine Ausgangsleistung von bis zu 3.600 Watt, mit der du selbst anspruchsvolle Geräte wie Maschinen bedienen kannst.

Was den Batteriespeicher dabei von anderen Powerstations unterscheidet, ist ihre Widerstandsfähigkeit. Sie verkraftet mühelos Temperaturen von –20 °C bis zu 55 °C. Durch ihre Hitzebeständigkeit kannst du sie etwa problemlos zum Betreiben eines Elektrogrills in deinem Garten verwenden. Neben dem Temperaturschutz verfügt sie obendrein über den IP21-Standard und ist somit gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Erschütterungen aus einer Höhe von bis zu 0,8 Meter machen dem Gerät ebenso wenig aus. Dank der integrierten Rollen kannst du die Powerstation problemlos wie einen Trolley hinter dir herziehen. Selbst unwegsames Gelände wie Rasen oder ein Strand sind kein Problem.

Robuste Powerstation vorbestellen und massiv sparen

All das macht die Powerstation zu einem idealen und flexiblen Begleiter für den Einsatz in Werkstätten oder im Garten. Sowohl ein elektrischer Rasenmäher als auch Werkzeuge wie eine Stichsäge kannst du so völlig flexibel mit deinem Solarstrom betreiben. Wahlweise kann die Blackview OSCAL PowerMax 3600 als transportable Powerstation mit faltbaren Solarmodulen genutzt oder direkt an dein Haussystem mit einer PV-Dachanlage angeschlossen werden. Alternativ stehen dir auch noch viele weitere Auflademöglichkeiten zur Auswahl.

Solltest du nach einer Powerstation mit höchster Flexibilität suchen, ist dieser Stromspeicher daher eine gute Wahl für dich. Und momentan lohnt sich der Kauf besonders: Wenn du das Gerät während der aktuell laufenden Indiegogo-Kampagne vorbestellst, kannst du teilweise über 50 Prozent sparen!

→ Hier kannst du die Blackview OSCAL PowerMax 3600 Powerstation vorbestellen

Blackview hat sich ursprünglich auf Outdoor- beziehungsweise besonders widerstandsfähige Rugged-Handys spezialisiert. Mit der Zeit entwickelte man darüber hinaus auch reguläre Smartphones sowie Smartwatches, Kopfhörer, Tablets und Co. Für die Blackview OSCAL PowerMax 3600 Powerstation hat sich der Hersteller mit seiner Untermarke Oscal zusammengetan, welche derzeit vor allem hochwertige Smartphones und Tablets vertreibt.