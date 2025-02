Jetzt fast zum halben Preis: Netto verkauft hochwertiges Balkonkraftwerk supergünstig

Mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem Balkon, im Garten oder auf dem Hausdach machst du dich unabhängig vom Stromnetz und produzierst deine eigene Energie ressourcenschonend selbst. Das hat zur Folge, dass du einerseits nachhaltiger Kühlschrank, Waschmaschine, Fernseher und Co. betreiben kannst. Und andererseits, dass du bares Geld sparen kannst. Deshalb lohnt sich das aktuelle Balkonkraftwerk-Angebot bei Netto absolut.

Balkonkraftwerk mit 4 Solarpanels und Energiespeicher

Satte 48 Prozent rabattiert der Discounter gerade das sogenannte Solarway All In One Balkonkraftwerk 2.000W. Damit lässt sich Sonnenenergie zu Hause eigens in Strom umwandeln. Da es sich hier zudem nicht nur um reine Solarpanels handelt, sondern du auch gleich einen Stromspeicher dazu bekommst, lässt sich die selbst produzierte Energie auch an sonnenärmeren Tagen oder am Abend nutzen. Praktisch ist außerdem: Mit der Anker App hast du jederzeit den Überblick über deine Stromproduktion. So kannst du live verfolgen, wie viel Energie du gerade produzierst und wie viele Stromkosten du dadurch sparst.

Solarway Balkonkraftwerk mit 4 Solarpanels und Energiespeicher – so sieht es aus

Laut Hersteller soll mit dem Balkonkraftwerk je Solarmodul eine Stromkosten-Ersparnis von jährlich bis zu 250 Euro möglich sein. Und durch den mitgelieferten Anker Batteriespeicher sollen zusätzlich nochmal bis zu 300 Euro Kostenersparnis pro Jahr drin sein. Da hier vier Solarmodule mit dabei sind, lassen sich – mit Blick auf die Angaben des Herstellers – maximal 1.300 Euro in einem Jahr sparen. Die Gesamtkosten von 1.799 Euro hast du also bei idealen Bedingungen bereits im zweiten Jahr schon wieder drin.

Im Paket mit dabei sind einerseits vier 500 Wp-Solarmodule und eine Anker Solix Solarbank 2 (E1600 Pro) sowie ein Anker Zusatzspeicher. Insgesamt bieten diese eine Kapazität von 3,2 kWh. Außerdem packt der Hersteller ein 5-Meter-Schutzkontaktlabel, acht 3 Meter lange MC4-Stecker, Solarkabelverlängerungen sowie optional wahlweise eine Flachdach-, Balkon-, Ziegeldach- oder Stockschrauben-Halterung mit dazu. Entscheidest du dich für eine der Halterungen, steigt der Preis jedoch etwas. Die Optionen mit Halterung kannst du auf der Produktseite beliebig auswählen.

Preis-Check: Lohnt sich das Netto-Angebot?

Schauen wir abschließend noch auf den Preis. Vom UVP zieht Netto gerade einerseits 48 Prozent ab. Dadurch musst du nur noch 1.799 statt 3.499 Euro zahlen. Mit dem Rabatt-Code „N-TOP-12” ziehst du nochmal 12 Euro von der Rechnung ab. Inklusive Versandkosten kommst du so auf insgesamt 1.842,95 Euro. Und das ist im Preisvergleich top, denn günstiger ist derzeit kein anderer Anbieter. Und in der Vergangenheit war das Balkonkraftwerk ebenfalls nur sehr selten ein paar Euro günstiger.

