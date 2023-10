Samsung Business Shop: Große Rabatte für kleine Unternehmen auf Smartphones, Laptops und Co.

Egal, ob ein Galaxy-Smartphone als Diensthandy, ein Laptop für den neuen Angestellten oder einfach nur ein Monitor fürs Büro – im Samsung Business Shop können sich kleine bis mittlere Unternehmen allerlei Samsung-Geräte mit großen Rabatten sichern. Wie genau das Ganze funktioniert und ob dein Unternehmen von dem neuen Store profitieren kann, erklären wir dir in diesem Artikel.

Der neue Samsung Business Store für Unternehmen

Mit dem neuen Samsung Business Shop liefert der beliebte Hersteller Unternehmern eine tolle Möglichkeit, günstiger an die verschiedensten Geräte zu kommen. Smartphones, Tablets, Laptops, Monitore und Zubehör gibt es hier teilweise deutlich günstiger und mit Mengenrabatten. Dafür kannst du dein Unternehmen einfach kostenlos auf dieser Seite registrieren. Der Shop richtet sich dabei explizit an gewerbliche Endverbraucher – als Einzelperson oder gewerblicher Wiederverkäufer kannst du von den Rabatten also keinen Gebrauch machen.

Kleine bis mittlere Unternehmen kommen dadurch jedoch sehr günstig und in höheren Stückzahlen an hochwertige Samsung-Geräte für ihre Mitarbeiter. Und das nicht nur für Bürotätigkeiten: Mit dem Galaxy XCover 5 gibt es beispielsweise ebenso ein robustes Smartphone im Samsung Business Shop, welches sich ideal für den Alltag auf Baustellen oder in einer Werkstatt eignet. Außerdem bietet der südkoreanische Hersteller zusätzlich noch einen schnellen und zuverlässigen Versand sowie tolle Serviceleistungen über das Customer Service Team, welches den Business-Kunden bei Fragen zur Verfügung steht.

Bis zu 30 Prozent Rabatt auf den UVP & 100-Euro-Willkommensbonus – So können Unternehmer sparen

Samsung liefert dir dabei einige Sparmaßnahmen. Hauptsächlich kannst du dir exklusiv bis zu 30 Prozent Rabatt auf den UVP der verschiedenen Geräte sichern – und das bereits ab der ersten Einheit. Einen Mengenrabatt gibt’s zusätzlich aber ebenfalls. Alle neuen Business-Kunden profitieren on top noch von einem coolen Willkommensbonus. Bei einem Mindestbestellwert ab 1.500 Euro kannst du dir über den Code WELCOME100 einen netten Rabatt in Höhe von 100 Euro sichern.