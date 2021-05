Eigentlich kostet der Einstieg bei einem der wohl bekanntesten Mobilfunk-Discounte am deutschen Markt 9,99 Euro – mit 10 Euro Startguthaben. Jetzt sinken diese Kosten. Fast 13 Euro Ersparnis sind drin.

Denn das Starterset, also die SIM-Karte für Aldi Talk, kommt weiterhin mit einem Startguthaben von 10 Euro, kostet ab sofort nur noch 4,99 Euro. Das heißt, du sparst alleine durch den niedrigeren Einstiegspreis schon 5 Euro. Rechnerisch bekommst du sogar noch 5 Euro geschenkt, denn das Startguthaben bleibt wie erwähnt unverändert bei 10 Euro.

Doch damit noch nicht genug gespart. Wenn du im Zuge des SIM-Karten-Aktivierungsprozesses direkt das Paket L buchst, schenkt dir Aldi Talk noch einmal 7,99 Euro. Das Paket, das dir eine SMS- und Telefonflatrate sowie 12 GB Datenvolumen für vier Wochen bietet, kostet üblicherweise 17,99 Euro pro vier Wochen. Als Neukunden-Promotion bekommst du es aber im Gegenzug für dein Startguthaben von 10 Euro.

In Summe sparst du als Aldi Talk-Neukunde also 12,99 Euro gegenüber den regulären Konditionen. Das Angebot gilt bis zum 6. Juni.

Das sind die Konditionen von Aldi Talk

Mit Aldi Talk nutzt du das Mobilfunknetz von O2. LTE kannst du im Download mit bis zu 25 Mbit/s nutzen, im Upload sind es 10 Mbit/s. Das reicht für alle Smartphone-Anwendungen völlig aus. Ist dein gebuchtes Datenvolumen verbraucht, so wird deine Datengeschwindigkeit allerdings auf 64 kBit/s reduziert. Damit kannst du fast nichts mehr im Internet machen.

Buchst du kein Tarifpaket, so kostet dich jede Gesprächsminute und jede SMS 11 Cent, sofern sie in ein deutsches Netz geschickt wird. Andere Aldi Talk-Nutzer erreichst du für 3 Cent pro Minute oder SMS. Das Surfen im Internet ist ohne Datenpaket mit 24 Cent pro Megabyte sehr teuer. Zum Vergleich: Das 12 GB-Datenpaket würde hier fast 3.000 Euro kosten. Es lohnt sich also auf jeden Fall, ein Datenpaket zu buchen, sofern du mehr als nur telefonieren möchtest.

Weitere 25 Euro Gutschrift möglich

Sollten dir 12 GB zu viel sein, so bietet dir Aldi Talk auch noch ein 3-GB-Paket für 7,99 Euro und ein 6-GB-Paket für 12,99 je vier Wochen an. Kaufen kannst du Aldi Talk in jeder Aldi Filiale oder über die Webseite. Wenn du deine bisherige Handynummer mitbringst, so bekommst du eine Gutschrift von weiteren 25 Euro. Dein bisheriger Anbieter berechnet dafür deutlich weniger.

Übrigens: Aldi Talk kannst du auch im Ausland nutzen. Innerhalb der EU sowie in Norwegen und Großbritannien gelten die Tarife wie in Deutschland. Alle Informationen dazu und zu anderen Ländern erfährst du in unserem Ratgeber zur Nutzung von Aldi Talk im Ausland.