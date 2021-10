Philips Hue Angebote: Dieses Lampen-Set war noch nie so günstig

Bei Cyberport sind zahlreiche Produkte aus der Philips-Hue-Welt im Angebot. Weiße wie colorierbare Lampen, Lichtleisten, Retro-Birnen und Wandschalter sind zum Teil deutlich reduziert. Ein Blickfang zum gebotenen Preis ist ein Erweiterungsset des Klassikers.

4 x E27 „White & Color Ambiance“ zum Tiefpreis

Für nur 129 Euro gibt es bei Cyberport einen Viererpack der weiß und bunt leuchtenden E27-Lampen. Das bedeutet einen Rabatt von 50 Euro gegenüber dem UVP und auch im Marktvergleich kann das Paket überzeugen. Mindestens 149 Euro werden hier sonst für das Quartett fällig.

Auf die Einzellampe heruntergerechnet sind das etwas mehr als 30 Euro pro Leuchte. Normalerweise kosten die Einzellampen sogar deutlich mehr als 50 Euro, bei Philips selbst kostet die E27 „White & Color Ambiance“ sogar 70 Euro.

→ Lampen-Set bei Cyberport im Angebot sichern

Viererpack der Hue-Leuchten mit E27-Fassung.

Übrigens: Ist dir der Farbaspekt bei den Hue-Leuchten nicht so wichtig, gibt es auch die weiße Möglichkeit. Die gibt es als Viererpack bei Amazon derzeit für 44,95 Euro – allerdings gibt der Händler hier nur noch wenige Restbestände an.

Philips-Hue-Sale bei Cyberport vor allem für Profis

Generell lohnen sich die Cyberport-Deals rund um Philips Hue vorrangig für Kenner des Lampensystems. Wirkliche Einsteiger-Sets und auch Outdoor-Pakete sind in den Angeboten kaum dabei. Die Hue Bridge findet sich lediglich in einigen wenigen Sets, die dann nicht mit einschraubbaren Leuchten, sondern mit Komplettlampen ausgestattet sind. Eine kleine Ausnahme: Für 95 Euro gibt es das Duo aus Hue Bridge und der Tischleuchte Iris, die als bewegliche Lampe für den Einstieg reicht.

Wer aber sein bestehendes Hue-System erweitern will, ob um neue E27-Lampen aus dem genannten Set oder um Wandschalter, die es ebenfalls in vielen Kombinationen gibt, der kann sich in den Angeboten umschauen und wird sicherlich fündig. Auch smarte Stecker und andere Smart-Home-Geräte, die nur indirekt mit Beleuchtung zu tun haben, sind in den Angeboten vertreten.

Der gesamte Philips-Hue-Sale bei dem Online-Händler dauert noch bis zum 17. Oktober. Es ist jedoch möglich, dass einige Bestseller-Sets bereits vor der Frist ausverkauft sind.