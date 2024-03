Während andere Smart Home-Anbieter sich oftmals nur auf einzelne Komponenten wie Licht (beispielsweise Philips Hue) konzentrieren, bietet Homematic IP ein ganzheitliches System an. Heizung, Türsensoren, Licht und Sicherheit: Alles lässt sich über eine Zentrale steuern. Bei anderen Systemen brauchst du entweder eine Plattform wie Home Assistant, ioBroker oder Magenta Smart Home oder lässt die einzelnen Systeme ohne Kommunikation miteinander parallel laufen. Jetzt hat man bei Homematic IP angekündigt, in diesem Jahr zahlreiche neue Module, eine neue App und sogar eine neue Zentrale auf den Markt bringen zu wollen.

Erstmals Lightstrip für Homematic IP

Schon vor wenigen Tagen startete man mit einem neuen Lesegerät, mit dem du deinen digitalen Stromzähler oder Gaszähler auslesen und so deinen Stromverbrauch analysieren kannst. Die Anwendungsbereiche Licht & Beschattung, Raumklima, Sicherheit & Alarm und Zutritt werden allesamt durch neue Lösungen ausgebaut. So wird es beispielsweise ab dem dritten Quartal erstmals einen Lightstrip von Homematic IP geben. Der Lichterschlauch ist zwei Meter lang und kann mit Zusatzmodulen auf bis zu 10 Meter verlängert werden. Neben individuellen und vorgefertigten Licht- und Farbstimmungen sowie Szenarien beherrscht das Lightstrip Set auch den Modus „Dynamisches Tageslicht“. Ist er aktiviert, passt sich die Beleuchtung automatisch dem natürlichen Tageslicht und damit unserem menschlichen Biorhythmus an.

Ein neuer Homematic IP Bewegungsmelder mit Schaltaktor für den Außenbereich überwacht und aktiviert die Beleuchtung, Alarmsirenen oder andere Aktoren. Drei Sensoren, die im neigbaren Kopf des Bewegungsmelders verbaut sind, lassen sich in ihrer Empfindlichkeit separat regeln. Das neue Homematic IP Heizkörperthermostat Flex soll in Verbindung mit Tür- und Fensterkontakten sowie abhängig von den baulichen Gegebenheiten bis zu 33 Prozent der Heizkosten sparen können. Auf einem always-on E-Paper-Display kannst du jederzeit die eingestellte Temperatur ablesen.

Neue Smart-Home-Zentrale und neue App kommen dieses Jahr

Die neue Zentrale von Homematic IP kommt Ende des Jahres

Gegen Ende des Jahres soll es auch eine neue Zentrale für das smarte Zuhause geben. Sie kann gleichermaßen als lokales System ohne Internetzugriff arbeiten, ermöglicht selbigen aber auch um von unterwegs Zugriff auf das Zuhause zu haben. Bisher war es Nutzern eines rein lokalen Systems über die sogenannte CCU3 nicht möglich, das System per App zu steuern. Das soll nun aber mit der neuen Zentrale möglich werden. Die Homematic IP Home Control Unit unterstützt das gesamte Homematic IP Portfolio mit mehr als 150 Geräten sowie Partnerlösungen wie Amazon Alexa, Google Home, Philips Hue Leuchtmittel, DoorBird Türstationen und EZVIZ Überwachungskameras. Auch die Integration von kontrollierten Wohnraumlüftungen und Stromzählern wird mit der neuen Zentrale nach Unternehmensangaben möglich.

Eine neue App soll es schon einige Monate zuvor geben. Sie soll die Nutzung des Systems intuitiver machen und neben dem Smartphone dann auch für Tablets und Smartwatches zur Verfügung stehen.

Zu den Kosten der einzelnen Komponenten machte eQ-3, die hinter der Marke Homematic IP stehende Firma, noch keine Angaben. Homematic IP-Komponenten sind aber generell nicht dafür bekannt, zu Discount-Preisen erhältlich zu sein.