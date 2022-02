Telekom: Smart Home wird einfacher - so soll es funktionieren

Die neue App hat die Telekom „MagentaZuhause App“ genannt. Sie soll – so die Telekom – verschiedene Bereiche des täglichen Lebens zusammenführen – vor allem aber die Steuerung des zu Hauses erleichtern. Das soll unabhängig vom bisherigen Smart Home-Angebot der Telekom funktionieren. Dieses gibt es weiterhin und basiert auf einer Smart Home-Zentrale zu Hause. Die MagentaZuhause App hingegen agiert in der Cloud und schickt die notwendigen Steuersignale aus dem Rechenzentrum nach Hause.

Ähnlich wie bei HomeConnect Plus kannst du in der App deine Konten von Logitech, Netatmo, Sonos, Philips Hue und dein möglicherweise vorhandenes Smart-Home-Telekom-Konto mit der App verbinden. Nur, wenn du eine Smart Home-fähige Basisstation hast (das sind auch viele Speedport-Router der Telekom), kannst du weitere Hersteller wie Osram, Nuki, Tint, WiZ, Homematic IP und mehr ergänzen. Schließlich benötigen all diese Geräte eine Basisstation in der Wohnung, die ihnen ein Funksignal liefern.

Bisheriges Magenta Smart Home läuft vorerst für Bestandskunden weiter

Bestehende Smart-Home-Kunden können ihre Daten überführen, können aber auch das bisherige System weiternutzen. Wichtig: Nach einem Import von Magenta Smart Home synchronisieren die beiden Systeme nicht weiter miteinander. Das kann unter Umständen zu Problemen führen, werden beide Apps mit unterschiedlichen Einstellungen genutzt. Und: Es werden nur Geräte der Funkprotokolle DECT, ZigBee, Homematic IP, Schellenberg importiert, HomeMatic wird in Kürze folgen. Regeln und Szenen werden nicht in die MagentaZuhause App übertragen und müssen komplett neu angelegt werden. Auch die Zuordnung von Hue-Lampen in die verschiedenen Räume muss neu erfolgen.

Ein Umstieg dürfte für bisherige Smart-Home-Nutzer daher eher zumindest zum jetzigen Zeitpunkt unattraktiv sein. Nachteil der neuen Version ist auch, dass die Routinen immer eine Verbindung mit dem Internet benötigen. Funktioniert der Telekom-Cloud-Service nicht oder ist das Internet ausgefallen, funktioniert das smarte Zuhause nicht mehr. Beim bisherigen Magenta Smarthome funktionierten alle Regeln auch ohne Internetanbindung und bei Störungen im Rechenzentrum. Wer seine komplette Wohnung smart steuert, für den sind schon fünf Minuten Ausfall ein echtes Problem. Wie es um die Zukunft des bisherigen Magenta Smart Home bestellt ist, ist langfristig offen. Auf der Webseite heißt es: „Alle, die SmartHome bereits nutzen, können die bestehende Magenta SmartHome App weiterhin verwenden.“ Wie lange, ist unklar. Das System wurde offenbar auch aus der Vermarktung genommen, was Weiterentwicklungen unwahrscheinlich macht.

An diese Nutzer richtet sich die Telekom-App

Die MagentaZuhause App richtet sich aber ohnehin offenbar primär an Nutzer, die bisher schon einzelne Smart-Home-Komponenten genutzt haben, ohne sie zu vernetzen. Die App hilft beim Einrichten und Steuern smarter Geräte. Sie erkennt viele Geräte automatisch und schlägt dazu passende „Routinen“ vor. Die App gibt auf Basis der bereits vorhandenen Geräte Tipps, was mit zusätzlicher Hardware im Smart Home noch möglich wäre. Vorbereitete Routinen – wie „Info bei Einbruch“ oder „Anwesenheit simulieren“ – sollen helfen, das Heim besser zu schützen. Die Routine „täglicher Heizplan“ ist hingegen beim Energiesparen behilflich. Das funktioniert natürlich nur bei smarten Heizungsthermostaten. Aber auch eigene Routinen kannst du erstellen.

Das kostet das neue Smart Home der Telekom

Erstmals gibt es aber im neuen System auch die Möglichkeit, mehrere Benutzer anzumelden. Alle Mitglieder im Haushalt können individuell auf die App zugreifen und beispielsweise Aufgaben- oder Einkaufslisten anlegen. Auch die Aufgaben im Haushalt können die verschiedenen Nutzer auf persönlichen oder gemeinsamen Listen erfassen. Wenn gewünscht, zeigt die App auch, wer gerade zu Hause ist. So wissen Eltern, ob die Kinder wohlbehalten wieder von der Schule zurück sind (sofern diese ein Handy bei sich haben). Hierzu hat die Telekom Geofencing bei der Magenta Zuhause App eingeführt.

Die MagentaZuhause App steht kostenlos zum Download für Smartphones und Tablets im Google Play Store und App Store zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Telekom die App auch in einer Pro-Version an. Hier sind neben der Steuerung von Smart-Home-Geräten über WLAN auch andere Funkstandards enthalten. Als Eröffnungsangebot ist die Pro-Version für einen limitierten Zeitraum für 0 EUR erhältlich. Anschließend kostet sie 2,95 Euro monatlich. Mit den neuen WLAN Comfort-Paketen für die Heimvernetzung ist die Nutzung der Pro-Version ebenfalls kostenfrei.