Bosch, Hue, Sonos und mehr - Diese App löst ein uraltes Smart-Home-Problem

Die Smart-HomeApp Home Connect Plus (hier für Android und iOS) ermöglicht es, zahlreichende Smart-Home-Ökosysteme in einer App zu steuern. Damit löst sie ein Problem, das so alt ist, wie der Themenkomplex Smart Home selbst.

Wer sich nicht schon ganz früh auf einen Anbieter verständigt, findet schnell eine Menge an Steuer-Apps auf seinem Smartphone wieder. Eine für die Heizung von tado, eine für die Sicherheitskameras und Rollladen-Steuerung von Bosch und dann noch Einzel-Apps für die Philips-Hue-Beleuchtung und den Saugroboter. Vom Mähroboter draußen ganz zu schweigen.

Während es Insel-Lösungen und Einzel-Kompatibilitäten schon länger gibt – etwa zwischen Philips Hue und Bosch Smart Home – fehlt eine deutlich größere, umfassende All-in-One-Lösung per App. Mit der Home Connect Plus App verbindest du aktuell 40 Anbieter von Smart Home. Tendenz steigend und angefangen bei den großen umfassenden Komplettsystemen bis hin zu Einzel-Geräten. Beim Händler tink gibt es sogar eine eigene Seite, die ausschließlich in der App kompatible Pakete und Bundles anzeigt.

Smart Home in einer App steuern

Hinter der App steckt ein Anbieter, der sich „Residential IoT Services“ nennt. Das ist ein Unternehmen der Bosch-Gruppe. Und damit einer der Smart-Home-Teilhaber, der sein Ökosystem bislang sehr beschränkt und nach außen abgegrenzt verstanden hat. Als rein deutsche App setzt sie hohe Maßstäbe an Datenschutz und entspricht den geltenden Regeln. Die Datenübertragung ist verschlüsselt, die Anmeldung erfolgt über einen zertifizierten Login-Dienst (SingleKey ID). Die App-Betreiber legen eigenen Angaben zufolge kein umfassendes Nutzerprofil an und sind auskunftsfreudig, wenn du gespeicherte Daten über dich nachfragst.

Zurück zur App selbst: Damit die Anwendung nicht zum schnöden Verwaltungs-Organ verkommt, gibt es die Möglichkeit, Automationen und Routinen zu programmieren. System-übergreifend erstellst du Szenarien, die dann per Klick eintreten. Auch ein Wenn-Dann-System (IFTT, „if-this-then-that“) lässt sich einrichten.

Die wichtigsten und damit gängigsten Smart-Home-Systeme werden von der App angezapft. Dazu zählen Bosch Smart Home, Philips Hue, tado, Fritz! (AVM), somfy und zahlreiche weitere, die du auf dieser Seite einsehen kannst. Komplett-Systeme wie von Busch-Jaeger sind ebenso mit von der Partie wie vernetzte Sound-Anlagen von Bose und Sonos. Auch viele nachrüstbare Anlagen werden unterstützt. Beispiele sind etwa Garagentore von Hörmann, Heizungen von Buderus oder Vaillant oder Wassermanagement von hansgrohe, zudem die Hausgeräte-Klaviatur von Siemens, Neff, Liebherr und Co. Auf den ersten Blick fehlen etwa iRobot oder Hue-Alternativen wie tint. Ebenfalls nicht mit aufgeführt ist Eve, ein Anbieter, der sich vorrangig an iPhone-Nutzer richtet.

Warum du die Hersteller-Apps dennoch brauchst

Wichtig zu wissen: Die Anbieter-Apps selbst benötigst du trotzdem. Die App-Wust bleibt auf dem Smartphone also bestehen. Allerdings nur, um die Geräte einmalig einzurichten. Danach kannst du die Apps in den Hintergrund verbannen und dich auf die Steuerung mit der Home Connect Plus App konzentrieren.

Technisch basiert die App auf einer Cloud-to-Cloud-Lösung, die via Schnittstellen über diese Hersteller-Apps das Steuerruder übernimmt. Daher rührt die Notwendigkeit der Beibehaltung der Anbieter-Apps. Auf den ersten Blick klingt das aufwendig, ist bei näherem Hinschauen aber sinnvoll. Insbesondere wegen der hohen Sicherheitsrelevanz des Smart-Home-Umfeldes. Es ist also nicht so, dass eine einfache App direkt und ohne Umwege Zugriff auf dein Smart-Home-System erhält.

Schwierigkeiten bringt das Prinzip dennoch mit sich: Jede Aktion und Reaktion erfolgt über das Internet. Ist dein Internetanschluss gestört, gibt es keine automatische Steuerung mehr und auch die manuelle Fernbedienung geht nicht mehr. Ein Hue- oder Sonos-System kannst du hingegen auch noch ohne Internet lokal steuern und so wenigstens das Licht oder die Musik ausmachen.

Weitere Informationen und die Antworten auf wichtige Fragen bezüglich der kostenlosen Smart-Home-App findest du zum Beispiel bei tink.

