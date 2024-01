Weber: Dieser Gas-Grill ist smarter als manch Backofen

Neue Produkte hatte Weber auf der CES in Las Vegas aus allen Bereichen dabei. Egal, ob du dich fürs Gas-, Pellet oder Griddle-Grillen interessierst – die Entwickler haben ganze Arbeit geleistet. Das Highlight aus technischer Sicht dürfte aber der neue Summit Smart Gasgrill sein. Denn mit diesem Modell präsentiert Weber einen neuen Gasgrill, der nicht nur mit seiner Grill-Hardware, sondern auch mit seinen smarten Funktionen überzeugen kann. Wer seine Outdoor-Küche mit einem Highend-Grill aufwerten will, der mindestens so viele Funktionen wie ein moderner Backofen bietet, ist hier genau richtig.

Weber Summit Smart: Dieser Grill sucht seinesgleichen

Zunächst zur Hardware: Der Weber Summit bietet klassische Gasbrenner für direktes und indirektes Grillen auf zwei Ebenen. Die obere Ebene ist mit einem Infrarotbrenner ausgestattet, der dem Grillgut ein perfektes Finish von oben gibt. Der Grill ist üppig dimensioniert und bietet sowohl auf den Grillrosten als auch auf den Nebenflächen ausreichend Platz. Eine zusätzliche Gas-Kochstelle für Töpfe ist ebenso wie Arbeitsflächen und eine integrierte Beleuchtung inklusive. Zu den Sicherheitsfeatures des Grills gehören Sensoren an den Gasdüsen, die bei einem Flammenabriss die Düse neu entzünden oder im Bedarfsfall automatisch abschalten, damit kein Gas unkontrolliert abströmt.

Weber Summit: Smarter Gasgrill

Ungewöhnlich für einen Grill: Es gibt auch Software zum Grill. Diese konnten wir bereits vor Ort testen. Sie ist über einen großen Touchscreen oder per App bedienbar und sorgt dafür, dass das Grillerlebnis mit dem Weber Summit wirklich smart wird. Je nach gewünschter Grilltemperatur werden automatisch bestimmte Zonen des Grills für indirektes oder direktes Grillen aktiviert. Über den Touchscreen kann man auf einen Blick sehen, welche Zonen direkt oder indirekt betrieben werden und wo man sein Grillgut platzieren sollte. Selbst wenn man die Haube des Grills mehrfach öffnet, wird die Temperatur durch ein intelligentes Gasmanagement konstant gehalten. Eine Benachrichtigung ploppt auf, wenn das Grillgut fertig ist oder der Gasvorrat sich dem Ende neigt. Neben der Steuerung des Grills ermöglicht die Weber Connect App auch den Zugriff auf über 1.000 Rezepte. Selbst Grill-Anfänger können mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen wohl ein perfektes Mahl bereiten.

Weitere neue, smarte Grills von Weber kommen dieses Jahr

Die anderen beiden auf dem Event in Las Vegas vorgestellten Modelle Slate und Searwood haben auch ein paar smarte Elemente. Slate ist ein Grill mit einer Grillplatte, die dank einer ausgefeilten Temperatur- und Flammensteuerung besonders gleichmäßig heiß werden und auf eine einstellbare Temperatur geregelt werden kann. Der Grill hält dann diese eingestellte Temperatur, sodass man das Grillgut auf der Platte nicht verbrennt oder zu kalt werden lässt. Das Grillen auf einer Grillplatte ist in den USA gerade ein größer werdender Trend – in Europa kennt man das Grillen auf einer sogenanten Plancha ja schon länger. Der Searwood Pellet Grill sorgt über Holzpellets für ein rauchigeres Aroma und hat auch ein paar smarte Elemente wie eine automatische Temperatursteuerung und einen über App kontrollierbaren Füllstand der Pellet-Kammer.

Die neuesten Grillmodelle von Weber sollen ab Frühjahr verfügbar sein. Das gilt auch für den Summit Smart, der Slate Griddles und des tragbaren Weber Traveler Compact. Die Produkte werden dann sowohl im Einzelhandel als auch online über die Website weber.com verfügbar sein. Auf der Webseite von Weber sind bereits verschiedene Modelle gelistet. Die Preise entsprechen denen eines guten bis sehr guten Brutto-Monatsgehaltes und liegen zwischen 2.999 Euro und 4.799 Euro.

Mehr zur CES 2024 im Podcast

In der aktuellen Folge unseres Podcasts überMORGEN reden wir über und vor allem von der CES. Unsere beiden Redakteure vor Ort geben Einblicke in das Geschehen der Tech-Messe im amerikanischen Las Vegas. Sie geben ihre Einschätzung zu den neuesten Trends, zeigen, worauf wir uns 2024 freuen können und was sie so richtig überzeugt hat. Reinhören lohnt sich.