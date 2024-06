Philips Hue: Diese neuen Lampen sind zum Einschlafen

Die neue Philips Hue Twilight Nachttischleuchte kommt in Weiß und Schwarz auf den Markt. Sie sei entwickelt worden, um den zirkadianen Rhythmus zu unterstützen. Sprich: Man will dir helfen, besser in den Tag und in die Nacht zu kommen. Ein Beispiel: Durch die Unterdrückung des blauen Lichtspektrums hilft sie dir laut Hersteller, eine stabile Schlafroutine zu entwickeln, schneller einzuschlafen und aus dem Tiefschlaf gut erholt aufzuwachen. Die Lampe besteht aus zwei unabhängig voneinander steuerbaren Lichtquellen, die sich aber in der App zwecks einfacheren Bedienung auch zu einer Einheit zusammenfassen lassen. Bei den beiden Lichtquellen handelt es sich um einen Beleuchtungskopf und ein Hintergrundlicht mit integrierter ColorCast-Technologie. Dabei handelt es sich um ein dreigeteiltes Philips Hue Twilight, das in der Lage sei, die breitgefächerte Farbpalette der auf- und untergehenden Sonne zu imitieren. Dieser Effekt wird auf der Wand hinter der Lampe projiziert.

Nachttischlampe aus dem Premium-Segment

Die Rückseite der Hue Twilight

Die Lampe verfügt – für Hue weitgehend untypisch – über zwei anpassbare Tasten zur Steuerung. So kannst du das Nachtlicht ergänzend zu den Befehlen, die über die Hue-App, ein Smart-Home-System oder einen Sprachassistenten kommen, auch direkt per Taste ausmachen, ohne dass du eine weitere Fernbedienung benötigst. Mit einer der Tasten kannst du auch durch sechs neue, von der Natur inspirierte, Lichtszenen schalten, die unter anderem die Namen „Aufstehen“, „Sleepy“ oder „Nighttime“ tragen. Mit der zweiten Taste lässt sich die Einschlafautomatik Sunset Go aktivieren, die einen Sonnenuntergang, bestehend aus einer facettenreichen Mischung aus Rottönen, simuliert. Knackpunkt der neuen Lampe dürfte der Preis sein: 279 Euro für eine Nachttischlampe ist sicher nichts, was sich jeder sofort ins Schlafzimmer stellt. Die schwarze Version gibt es zudem vorerst nur bei Hue exklusiv und nicht im Handel. Das macht Rabatte für dieses Modell unwahrscheinlich.

Neue Funktion in der App

Ferner steht auch eine Aufwachautomatik zur Verfügung, die das Licht allmählich aufhellt. Das ist schon in der bisherigen App der Fall. Neu ist ein Einschlaf-Automatismus. Mit diesem kannst du (übrigens auch mit allen bestehenden Lampen) dich jetzt langsam in den Schlaf dimmen lassen. So kannst du beispielsweise einstellen, dass jeden Abend ab 19.30 Uhr das Licht im Kinderzimmer über einen Zeitraum von 60 Minuten nach und nach dunkler wird, bis es aus ist.

Weitere neue Hue-Lampen: Lightstrip und flache Deckenlampen

Der Lightstrip kommt jetzt in einer nicht verlängerbaren Version

Neu sind Abwandlungen der Hue Lightstrips. Diese gab es bisher schon als Gradient-Versionen mit einem Farbverlauf. Jetzt kommen die klassischen Lightstrips als Solo Lightstrip auf den Markt. Sie bleiben flexibel zuschneidbar, sind aber nicht verlängerbar und leuchten mit bis zu 1700 Lumen. Du kannst bei den Solo Lightstrips aus Längen von drei, fünf oder zehn Metern wählen. Diese vorgefertigten Versionen sind günstiger, als wenn du dir den bisherigen Lightstrip verlängerst. Außerdem fällt die 5-Zentimeter-Nahtstelle weg. Die drei Längen kosten 69,99 Euro (3 Meter), 89,99 Euro (5 Meter) und 159,99 Euro (10 Meter).

Neu sind auch flache und zumindest teilweise günstige Deckenleuchten. Die Philips Hue Deckenleuchte Tento ist gleichermaßen schlank wie leicht. Hue sieht die Lampe beispielsweise als Deckenlampe für den Keller, den Abstellraum oder den Flur. Die White-Version ist ab knapp 70 Euro zu haben. Du kannst aber auch die Version kaufen, die Farben darstellen kann (120 Euro) oder einen größeren Durchmesser (42,1 statt 29,1 Zentimeter) kaufen und so am Ende auch 200 Euro ausgeben.

Neu ist auch die Philips Hue Deckenleuchte Datura, die ganz ohne Rahmen auskommt und sich so besonders gut für Räume mit geringer Deckenhöhe eignet. Das Deckenpanel verfügt über zwei unabhängig voneinander steuerbare Lichtquellen, die sowohl weißes als auch farbiges Licht wiedergeben können. So kannst du beispielsweise ein angenehmes indirektes Licht anmachen, wenn du nachts durch die Wohnung gehst oder ein angenehmes Kino-Setup haben möchtest. Auch hier musst du aber etwas in die Tasche greifen. Je nach Größe kostet die Datura 300 bis 400 Euro.

Wiz mit neuer Party- und Weihnachtsbaum-Lichterkette

Ebenfalls zur Firma Signify gehört die Marke Wiz, die preislich unterhalb von Hue angesiedelt ist. Auch hier hat man neue Produkte vorgestellt. Dazu zählen neue Lightstrips, die bis zu 30 Meter lang sein können. Besonders interessant ist aber eine neue Lichterkette, die im Sommer als Partybeleuchtung und im Winter als Außenlichterkette zur Weihnachtszeit dienen kann. Die kann mit 160 Mini-LEDs auf 20 Metern und acht unterschiedlichen Farbzonen sowohl statische als auch dynamische Lichtmodi und Farbverläufe wiedergeben. Die Lichterkette kann im Außenbereich, ebenso wie im Innenbereich genutzt werden und kann so auch auf dem Balkon zur Weihnachtszeit eingesetzt und gleichzeitig smart gesteuert werden.

Leider sind Hue und Wiz nicht miteinander kompatibel. Hier musst du den Umweg über Matter oder aber ein System wie Home Assistant wählen. Die Lichterkette soll für 99,99 Euro auf den Markt kommen.

Alle Produkte sollen in den nächsten Tagen und Wochen verfügbar werden.