Apples Geräte enthalten geheimen Chip: Das musst du jetzt wissen

Bereits bei der Vorstellung des iPhone 15 Pro und Pro Max sorgte ein kleines Detail für eine Überraschung. Apple kündigte damals an, dass man den Smartphones einen Thread-Chip spendiert hatte. Dieser soll „zukünftige Möglichkeiten für Home App Integrationen“ eröffnen. Was damit genau gemeint ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Beim näheren Blick stellte The Verge nun jedoch fest, dass auch aktuelle Macs und iPads über einen entsprechenden Chip verfügen.

Apples mobile Geräte mit Chips fürs Smart Home

The Verge bemerkte beim Durchsuchen diverser Dokumente der US-Behörde FCC (Federal Communications Commission), dass diese Funkchips in Apples Hardware für das Smart-Home-Protokoll Thread getestet hat. Thread ist eine der Grundlagen für den Matter-Standard, der von immer mehr Geräten im intelligenten Zuhause verwendet wird. Diese Tests der Kommunikationskommission FCC sind auf den ersten Blick nicht verwunderlich.

Überraschend war jedoch, dass man diese in aktuellen MacBooks, iMacs und iPads durchgeführt hat. Die Geräte beinhalten also offenbar den notwendigen Chip. Apple selbst hat auf die Anfragen von The Verge nicht geantwortet. In den technischen Daten der Geräte listet das Unternehmen die Chips ebenfalls nicht auf.

Die notwendige Funk-Hardware ist laut The Verge in folgenden Apple-Geräten enthalten:

iPad Pro, 13 Zoll (M4, Wi-Fi + Cellular)

iPad Pro, 11 Zoll (M4, Wi-Fi + Cellular)

iPad Pro, 11 Zoll (M4, Wi-Fi)

iPad Air, 11 Zoll (M2, Wi-Fi + Cellular)

iPad Air, 13 Zoll (M2, Wi-Fi)

MacBook Air, 15 Zoll (M3)

MacBook Pro, 14 Zoll (M3)

MacBook Pro, 14 Zoll (M3 Pro oder M3 Max)

MacBook Pro, 16 Zoll (M3 Pro oder M3 Max)

iMac (M3, zwei Ports)

iMac (M3, vier Ports)

Threads ist bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil von Apples Hardware. So bietet beispielsweise der HomePod mini seit der Einführung einen derartigen Chip. Er ermöglicht eine Steuerung von Lampen, Sensoren oder anderen Smart-Home-Geräten.

Es ist also denkbar, dass man es in Zukunft der eigenen Hardware ermöglichen möchte, diese IoT-Geräte direkt über die installierte Home-App auf Mac oder iPad zu bedienen. Eine andere denkbare Erklärung ist, dass die Chips für Bluetooth und Wi-Fi immer häufiger auch mit Thread kompatibel sind. Es könnte also schlichtweg einfacher und billiger für Apple sein, diese Drei-in-Eins-Lösungen zu verbauen.

The Verge beschreibt eine dritte Möglichkeit. Die Eigenschaften von Thread, geringer Stromverbrauch und geringe Latenz, bieten sich auch für Lösungen außerhalb des Smart Homes an. Es könnte beispielsweise für Smartwatch, medizinische Geräte oder Fitness-Tracker genutzt werden. Aber auch AirTags, Tastaturen oder Mäuse könnten in Zukunft über Thread mit Apples Computern und Tablets gekoppelt werden.