Durch Tests habe man bei Signify, der Firma hinter den Philips Hue-Produkten, festgestellt, dass einige Philips Hue 40-Watt-Netzteile für den Außenbereich (PSU) beschädigt werden können. Es gehe dabei um „sehr seltene Fälle“, bei denen die Netzteile durch eindringendes Wasser Schaden nehmen können. Dann bestehe ein Sicherheitsrisiko, wenn sie bei Nässe berührt werden. Diese Netzteile wurden zwischen 2018 und 2020 als Teil von Niedervolt Basis-Sets von Outdoor-Beleuchtungssets ausgeliefert.

Diese Netzteile sind vom Hue-Austausch betroffen

Die betroffenen Produktfamilien heißen Lily Spots Lilsy XL Spot, Calla Sockelleuchte, Econic Sockelleuchte, Impress Sockelleuchte, Dalla Sockelleuchte groß und Outdoor Lightstrip 5 Meter lang. All diese Beleuchtungsmittel benötigen das erwähnte Niedervolt-Netzteil. Es sind aber nicht alle Netzteile betroffen. Um zu erfahren, ob dein Netzteil betroffen ist, benötigst du einen vierstelligen Produktionscode. Er setzt sich zusammen aus Jahr und Monat der Produktion nach dem Muster JJ WW. Betroffen sind alle Netzteile, die bis einschließlich Kalenderwoche 46 des Jahres 2020 produziert wurden. Der Code muss entsprechend kleiner als 2046 sein. Den Produktionscode findest du auf der Rückseite des Netzteils, je nach Variante mittig in der vorletzten Teile, unten rechts oder mittig in der letzten Zeile. Dem Code ist stets ein X angehängt, also beispielsweise 2046X.

Signify hat ein Austauschprogramm für diese Netzteile gestartet. Darauf weist in diesen Tagen beispielsweise Amazon hin. Kunden, die entsprechende Produkte bestellt haben, bekommen Mails mit Hinweisen zu dem Rückruf. Über ein verlinktes Formular kannst du alle notwendigen Daten eingeben und sollst dann ein neues Netzteil zugesendet bekommen, wenn du betroffen bist. Das alte kannst du dann entsorgen.

Hue-Kunden dürfte der Rückruf bekannt vorkommen, denn eine ähnliche Austauschaktion gab es bereits 2020. Damals rief man das identische Netzteil zurück, aber nur aus dem Jahr 2019. Jetzt hat man den Rückruf offenbar erweitert. Generell berichten Nutzer der Leuchten, dass die Netzteile sehr wasserempfindlich seien. Bei einem Außeneinsatz könnte es sich also generell lohnen, sie etwas vor Wasser zu schützen.

Jetzt weiterlesen Philips Hue Bridge: Was sie kann und wann du sie brauchst