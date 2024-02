Wer sich vor einigen Jahren für die eigene Solaranlage interessierte, musste eine Dachfläche und fünfstellige Geldbeträge bereithalten, um überhaupt die ersten Gedanken an die eigene Stromproduktion zu verschwenden. Dann kamen Förderungen des Bundes und man konnte endlich auch überschüssigen Strom ins Netz einspeisen. Dazu wurden die Photovoltaikanlagen immer kleiner und damit auch billiger. Gerade Balkonkraftwerke hatten nach der Explosion der Energiekosten wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine einen regelrechten Boom. Doch was, wenn du mehr willst, als ein paar Paneele an der Reling deines Balkons, keine Lust hast, deinen selbstgemachten Strom ins Netz zu schicken und dazu keinen Aufwand bei der Installation betreiben willst? Zendure könnte deine Lösung gerade vorgestellt haben.

Zendure bietet All-In-One-Lösung

Der Konkurrent von unter anderem EcoFlow oder Enpal, hat schon so einige Produkte gelauncht, die die Branche aufhorchen ließ. Vor allem mit günstigen Preisen überzeugt der Hersteller, der mittlerweile in Deutschland seinen Hautmarkt sieht. Die Wachstumswerte der Chinesen in Deutschland sind nämlich exorbitant höher als die im Rest der Welt. Kein Wunder, dass Zendure mittlerweile eigene Büros und Vertriebsstrukturen in Deutschland aufgebaut hat.

Und in der neuen Düsseldorfer Niederlassung hat Zendure jetzt den AIO 2400 vorgestellt. Das All-In-One-Gerät vereint dabei den Microcoverter, die Steuerung und die Speicherung des von den Photovoltaik-Panelen bereitgestellten Stroms. Damit spart man sich einiges an Installationsaufwand, Bohrerei und Verkabelungen. Die Einfachheit geht aber noch einen Schritt weiter, denn der AIO 2400 kann einfach auf den Boden gestellt und muss nicht fest montiert werden. Beim Vorabtermin zeigte sich auch, dass die Rückseite nicht ganz so clean und aufgeräumt aussieht wie die Front. Das liegt daran, dass man den Microconverter nicht mit einem Gehäuse umbaut. Bewusst, wie man uns versichert, denn so können Bauteile in verschiedenen Größen installiert werden.

Zendure AIO 2400: Rückseite etwas offner als man denkt

Klein aber Preiswert

Das System ist dabei jedoch nicht ganz so leistungsstark wie eine komplett individuell zusammengestellte Lösung, dafür aber sehr günstig und für kleine Anlagen durchaus interessant. Denn mit 1.520 Watt Eingangsleistung können beispielsweise zwei Panele mit 800 und 400 Watt angeschlossen werden. Der Speicher fasst 2.400 Wh und fungiert so als kleiner Puffer. Du kannst den AIO 2400 aber auch mit weiteren Speichern im Haushalt kombinieren. Primär ist die All-In-One-Lösung jedoch für den schnellen und unkomplizierten Einsatz für kleine Anlagen gedacht. Das zeigt auch die maximale Ausgangsleistung von 1.200 Watt.

Dennoch ist die Anlage robust und du musst dir wenig Gedanken machen, wo du sie aufstellst. Mit einer integrierten Heizung kann sie bis zu –20 Grad Celsius Energie liefern und immerhin bis zur Frostgrenze kann sie geladen werden. Für Dachboden oder Keller sollten diese Temperaturgrenzen allemal ausreichen.

Zendure AIO 2400

Ein starkes Argument für den AIO 2400 liefert Zendure beim Preis. Denn das 30-Kilo-System kostet zum Marktstart recht moderate 1.600 Euro. Damit ist man am Markt unter dem Durchschnitt und zeigt, dass es nicht direkt fünfstellig werden muss, um ein Photovoltaiksystem zu installieren. Klar, kommen darauf noch ein intelligenter Zähler, ein sogenannter Smart Meter und die Paneele selbst dazu. Dennoch näher man sich doch einem recht günstigen Preis, verglichen mit Festinstallationen, die noch einiges an Handwerkerkosten beinhalten.