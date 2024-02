Ein Display, ein paar Eingabeknöpfe und ein bisschen Rechenleistung: mehr braucht es nicht, um auf allem möglichen Videospiele zu zocken. Und das wird jetzt noch einmal unterstrichen. Aber aus einer Richtung, aus der man es nicht erwartet. Denn Husqvarna, der Hersteller für Waldmaschinen, Rasenmäher und mittlerweile auch Rasenmäherroboter, hat eine ungewöhnliche Ankündigung gemacht.

Husqvarna bringt Doom auf seine Mähroboter

Das Kult-Game, das eine ganze Generation begeisterte und zum Liebling der Bastlerszene geworden ist, wird seit langem auf allem gezockt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Der Entwickler hatte schon länger den Quellcode des Games freigegeben und so für einen Hype um das alte Videospiel gesorgt. Ob Heizkörperthermostate, auf grafischen Taschenrechnern, Kühlschränken oder Tastaturen: Für Bastler ist fast nichts ausgeschlossen.

Doch nach der Entwicklerkonferenz DreamHack Winter, bei der das erste Mal Husqvarna gezeigt hat, dass das auch mit ihren Rasenmäherrobotern möglich ist, war die Begeisterung laut dem Hersteller groß. Und so bringt Husqvarna Doom jetzt offiziell auf die Roboter. Und das per Software-Update.

Das kannst du ab dem 15. April über die Husquarna-App auf deinen NERA-Rasenmäher laden und dann bis zum 9. September darauf den Klassiker Doom spielen. Das klappt über das eingebaute Display, den Steuerknopf und die Start- und Stopptaste. An die Automover-Connect-App kommst du für Android per PlayStore und für dein iPhone wie immer über Apples App Store.

Beim Game handelt es sich um die ursprüngliche Shareware-Episode von Doom aus dem Jahr 1993. Es wurde damals von id Software entwickelt und gilt als Meilenstein in der Videospielentwicklung. In wenigen Tagen startet der Mobile World Congress 2024 in Barcelona. Dort zocken wir für dich schon die erste Runde und zeigen dir hier und auf unseren Social Media Kanälen, wie verrückt diese Idee wirklich ist.