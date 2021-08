Krups-Kaffeemaschine im eBay-Deal: Genieße frischen Kaffee – auch unterwegs

Im eBay-Deals-Angebot ist derzeit die Krups-Kaffeemaschine XN 910B Nespresso Vertuo Next zu einem günstigen Preis von 59,90 Euro. Hier gibt’s also 64 Prozent Rabatt auf die UVP. Die schlanke Kaffeemaschine kommt in einem zeitlosen Design und passt auch in eine kleinere Küche. Aber keine Sorge: Abstriche im Funktionsumfang musst du deshalb nicht machen. Denn hiermit kannst du dir deinen Kaffee in fünf verschiedenen Größen und zahlreichen Kaffeesorten aufbrühen. Hast du Lust auf einen Espresso oder doch lieber auf einen Alto im großen Becher? Die Krups-Kaffeemaschine kann beides.

Krups-Kaffeemaschine holt den vollen Geschmack aus deinem Kaffee

Deinen täglichen Kaffee bekommst du mit der Maschine von Krups ab sofort mit der neuen Centrifusion-Technologie. Was sich hinter dem futuristisch anmutenden Wort verbirgt, möchtest du wissen? Die Kaffeekapseln rotieren hierbei bis zu 7.000-mal pro Minute und bringen so jeden kleinsten Tropfen wertvollen Geschmacks in deine Tasse. Das Wasser wird hierbei mit dem Kaffeepulver effizient vermischt und soll dir dadurch eine noch bessere Kaffee-Creme zaubern.

Intelligente Kaffeezubereitung für den besonderen Genuss

Eine weitere Besonderheit der Vertuo Next Kaffeemaschine: Sie erkennt den Barcode jeder eingelegten Kapsel und passt so die Einstellungen für dein gewünschtes Kaffee-Erlebnis genau an. Hier ist der Genuss des morgendlichen Dufts von frisch aufgebrühtem Kaffee garantiert. Wie erwähnt bekommst du zusätzlich einen 400-Milliliter-Thermobecher für das Heißgetränk in der Bahn oder beim nächsten Wochenend-Ausflug. Den Tassenhalter der Maschine kannst du für jede Kaffeegröße individuell einstellen – und ihn auch zum Befüllen des Reisebechers vorübergehend entfernen.

Aktuell und noch bis zum 26. September bekommst du beim Kauf einer Vertuo Maschine zusätzlich zehn Kaffee-Kapseln deiner Wahl geschenkt. Wenn du ein Order & Care Service-Abo abschließt, bekommst du sogar die ersten 100 Kapseln kostenfrei. Mit diesem Abo bekommst du deinen Lieblings-Kaffee regelmäßig frei Haus geliefert.

Noch mehr Deals gibt’s regelmäßig bei eBay

Bei eBay sind häufig spannende Deals, wie die Nespresso-Kaffeemaschine von Krups, zu finden. Hier lohnt es sich in jedem Fall immer wieder einen Blick darauf zu werfen. Auch bei den zertifiziert generalüberholten Deals sind häufig gute Angebote zu finden. Produkte dieser Kategorie sind gebraucht und von Experten geprüft – und somit voll funktionsfähig. Daher sind sie oftmals besonders günstig. Also auch hier empfiehlt sich: Einfach mal in Ruhe stöbern.