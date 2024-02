Das Xiaomi 14 ist ein kompaktes Smartphone mit High-End-Ausstattung. Ähnlich wie Samsung mit dem S24 oder Google mit dem Pixel 8, bringt auch Xiaomi ein leicht abgespecktes Flaggschiff im handlichen 6,36-Zoll-Format auf den Markt.

Design und Ersteindruck

Kantig ist im Trend und das Xiaomi 14 ist hier keine Ausnahme. So setzt das Smartphone auf einen breiten Aluminium-Rahmen mit flach eingelassenem Glas für Display und Rückseite. Die Verarbeitung wirkt hochwertig und wird einem Oberklasse-Smartphone gerecht. Zudem ist das Gehäuse nach dem IP68-Standard wasserdicht und sowohl beim Display als auch auf der Rückseite kommt Gorilla Glass Victus zum Einsatz. Als farbliches Highlight gibt es in diesem Jahr neben Schwarz und Weis auch eine Jadegrüne Farboption. Diese ist in der Realität jedoch nicht so grün, wie es auf den offiziellen Bildern scheint. Während die beiden hellen Varianten Fingerabdrücke magisch anziehen, kommt das schwarze Modell mit einer matten Rückseite daher.

Xiaomi 14 in allen Farben

Beim Bildschirm setzt Xiaomi auf ein AMOLED-Panel mit kräftigen Farben und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Ungewöhnlich ist die Auflösung von 1,5K. So ist das Display schärfer als das übliche Full-HD, ohne den Akku mit einer extrem hohen Auflösung übermäßig zu belasten.

Das Display des Xiaomi 14 überzeugt

Drei vollwertige Kameras im Xiaomi 14

Bei den Kameras behilft sich Xiaomi nicht mit Lückenfüllern und spendiert dem Xiaomi 14 drei vollwertige Sensoren mit jeweils 50 Megapixeln. Hierbei handelt es sich um eine Ultraweitwinkel-Kamera, eine Standard-Kamera mit Laser-Autofokus und eine Tele-Kamera mit 3,2-fach optischem Zoom. Standard und Tele-Kamera sind zudem mit optischer Bildstabilisierung ausgestattet.

Wie bereits bei einigen Oberklasse-Smartphones des Herstellers, arbeitet man auch beim Xiaomi 14 mit Leica zusammen. Diese stellen nicht nur die Kamera-Linsen für Xiaomi her, sondern sorgen auch für zwei Bildmodi in der Kamera-App. Mit „Leica Authentic“ und „Leica Lebendig“ kannst du deinen Fotos so einen speziellen Look verleihen.

Die Xiaomi 14 Kamera mit Leica-Logo

Starke Hardware-Ausstattung

Doch nicht nur bei der Kamera kommt High-End-Technik zum Einsatz. So verbaut man als Prozessor den Snapdragon 8 Gen 3. Hierbei handelt es sich um den aktuell leistungsstärksten Prozessor in einem Android-Smartphone. Diesem stehen 12 Gigabyte RAM und wahlweise 256 oder 512 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung. Ein Modell mit mehr Speicherplatz bietet man leider in Europa nicht an.

Funk-seitig ist 5G mit allen hierzulande benötigten Bändern an Bord. Ebenso modernstes Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 und NFC für Google Pay und Co. Wie bei Xiaomi üblich verbaut man zudem einen Infrarot-Port, mit welchem sich analoge Geräte wie beispielsweise Fernseher oder Klimaanlagen steuern lassen.

Auch der USB-C-Port bekommt ein Upgrade spendiert und unterstützt erstmals USB 3.0 und somit deutlich höhere Übertragungsraten per Kabel. Geladen wird mit 90 Watt oder kabellos mit bis zu 50 Watt.

Das Xiaomi 14 kann mit Top-Specs überzeugen

Erstes Smartphone mit Xiaomi HyperOS

Das Xiaomi 14 ist das erste Smartphone, welches hierzulande mit Xiaomis neuem HyperOS auf den Markt kommt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein neues Betriebssystem, sondern eine neue Android-Oberfläche wie zuvor MIUI. Heißt der Play Store und alle Google-Apps sind weiterhin an Bord. Optisch sind sich die beiden Systeme sehr ähnlich. Auch HyperOS ist mit vielen praktischen Zusatz-Funktionen und netten Animationen ausgestattet, welche zu gefallen wissen. Jedoch sind auch hier zahlreiche System-Apps mit Werbung versehen und zusätzliche Werbe-Apps ungefragt installiert. Was bei einem preiswerten Smartphone eine legitime Möglichkeit ist, das Handys günstiger anbieten zu können, gehört sich unserer Meinung nach bei einem teuren Flaggschiff nicht.

HyperOS auf dem Xiaomi 14

Noch beweisen muss sich Xiaomi bei den Software-Updates. So garantiert man dem Xiaomi 14 zwar 3 Jahre Android-Updates und 4 Jahre Sicherheitsupdates, lässt sich hier in der Vergangenheit aber viel Zeit. So bekommt nicht einmal das 2023er-Flaggschiff Xiaomi 13 Pro regelmäßig die monatlichen Sicherheitsupdates ausgeliefert und wartet weiterhin auf Android 14. Bleibt zu hoffen, dass HyperOS auf dem Xiaomi 14 einen besseren Support erhält.

Xiaomi 14 ausprobiert: ein erstes Fazit

Von der technischen Ausstattung her ist das Xiaomi 14 das beste, kompakte Android-Smartphone auf dem Markt. So ist es in eigentlich allen Kategorien dem Samsung Galaxy S24 überlegen. Schärferes Display, besserer Prozessor, bessere Zusatz-Kameras, besserer Bluetooth-Sound, größerer Akku, schnelleres Laden und vieles mehr. Auch fehlt es dem Smartphone an nichts. Extras wie kabelloses Laden oder ein wasserdichtes Gehäuse, die man sich früher gerne einmal gespart hat, sind nun alle an Bord.

Doch liegt Samsungs Stärke in der Software. 7 Jahre Android und Sicherheitsupdates ist eine echte Ansage. Zudem hat Samsung sich eine exzellente Reputation aufgebaut, diese Updates auch zu liefern. Die 4 Jahre, welche Xiaomi beim 14er verspricht, sind jedoch für einen Großteil der Nutzer mehr als genug. Jetzt muss der Hersteller nur noch beweisen, dieses Versprechen in der Praxis auch umzusetzen.

→ Xiaomi 14 beim Hersteller ansehen

Pros des Xiaomi 14 im Test

viel Leistung im kompakten Design

scharfes, exzellentes Display

starke Kameras

kurze Ladedauer

hervorragendes Gesamtpaket

Contras des Xiaomi 14 im Test