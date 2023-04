Zocken im Abo & ohne teure Hardware: So funktioniert Cloud Gaming

Cloud Gaming gehört sicherlich zu den beliebtesten Buzzwords in der Videospielbranche. Von Microsoft über Amazon bis hin zu Google – viele große Unternehmen haben sich bereits an das Videospiel-Streaming gewagt. Google hat seinen Stadia-Dienst mittlerweile aber sogar schon wieder abgeschaltet. Cloud Gaming hat jedoch durchaus Potenzial und bietet vielen Usern einige Vorteile. Doch was genau bedeutet Cloud Gaming eigentlich und was gilt es dabei zu beachten? Die Antworten auf diese Fragen bekommst du in diesem Artikel.

Cloud Gaming – Das Zocken der Zukunft?

Simpel ausgedrückt, werden Videospiele beim Cloud Gaming einfach gestreamt. Ähnlich wie bei Netflix, Disney+ und Co. benötigst du ein Abo bei einem der verschiedenen Anbieter und kannst über deren Server auf eine Vielzahl von Spielen zugreifen. Der größte Vorteil liegt dabei natürlich direkt auf der Hand. Dadurch, dass über leistungsstarke Server-Rechner gezockt wird, kann die Power der eigenen Hardware vernachlässigt werden. Einen äußerst teuren Gaming PC braucht man für Cloud Gaming also nicht, denn die Spiele werden eher als eine Art Video auf deinem Computer gestreamt.

Viel wichtiger als die eigene Leistung des Rechners ist dabei also deine Internetleitung. Fürs Zocken via Streaming werden mindestens 15 MBit/s, für Full-HD aber eher etwa 20 bis 50 MBit/s empfohlen. 4K-Auflösungen brauchen sogar noch mehr Internetleistung. Generell solltest du deinen Rechner am besten via LAN mit dem Internet verbinden und über eine ordentliche Bandbreite verfügen, um eine konstante Verbindung gewährleisten zu können. Beim WLAN sollte es dann schon 5 GHz Wi-Fi sein. Nervige Ruckler sollen bei schwankendem Internet übrigens vermieden werden. Stattdessen wird die Video-Qualität verringert – was aber natürlich ebenfalls den Spaß am Zocken mindern kann. Ein Problem könnte hingegen der sogenannte Input Lag sein. Hiermit wird eine spürbare Verzögerung zwischen der Eingabe und dem Geschehen auf dem Bildschirm bezeichnet.

Werden kostspielige Gaming PCs durch Cloud Gaming obsolet?

Wichtiger als die Rechenleistung ist – neben dem Internet – übrigens auch dein Bildschirm. Dieser sollte, egal ob es sich dabei um einen extra Monitor oder das Display deines Laptops handelt, hochauflösend sein. Ideal ist zudem eine Bildwiederholrate von mindestens 120 Hz, sowie eine möglichst geringe Reaktionszeit. Außerdem lohnt es sich, in passendes Zubehör zu investieren. Von einer Gaming-Maus bis hin zu Controllern für alle Konsolen-Gamer gibt es hier viele Möglichkeiten, dein Spiel-Erlebnis aufzuwerten.

Die Vor- und Nachteile von Cloud Gaming zusammengefasst

Vorteile:

Dein Computer/Laptop muss nicht mehr so leistungsstark sein, was Geld spart.

Bei schnellen Internetleitungen profitierst du dank Cloud Gaming von schnelleren Ladezeiten.

Deine Festplatte wird geschont, da die Games auf den Servern gespeichert werden. Dies reduziert übrigens auch die Installationszeiten.

Du hast deine Speicherstände immer dabei. Egal, auf welchem Gerät du zockst, deine Spielstände werden auf dem Server gesichert, wodurch du problemlos zwischen Geräten wechseln kannst.

Eine Vielzahl an Geräten sind mit Cloud Gaming kompatibel. Von Windows-PCs, über Chromebooks sowie Macs bis hin zu iOS- und Android-Smartphones und –Tablets – Du hast beim Cloud Gaming viele Optionen. Die kompatiblen Geräte sind dabei jedoch auch abhängig vom jeweiligen Cloud Gaming Anbieter.

Nachteile:

Flüssiges Cloud Gaming in guter Qualität ist stark abhängig von deiner Internetgeschwindigkeit.

Begrenzte Spieleauswahl, die sich von Anbieter zu Anbieter stark unterscheidet.

Kein Offline-Gaming. Wenn deine Internetverbindung ausfällt, kannst du nicht auf deine Spiele zugreifen.

Gefahr für Input Lag bei schwacher Internetleistung oder Server-Überlastung.

Die verschiedenen Anbieter im Überblick

Ein großes Thema beim Cloud Gaming sind auf jeden Fall die unterschiedlichen Abos, für die du dich entscheiden kannst. Vom Hardware-Hersteller Nvidia mit dem Dienst GeForce Now, über die Konsolen-Giganten Microsoft und Sony bis hin zu Amazon Luna gibt es hier echt reichlich Auswahl.

7 Tage Testen: Bei Amazon Luna+ kannst du Cloud Gaming kostenfrei ausprobieren

Wir stellen dir einige der beliebtesten Anbieter für Cloud Gaming vor:

Bei Nvidia GeForce Now hast du Zugriff auf über 1.500 Spiele aus den verschiedenen Stores von Steam, Epic Games und Co. Diese musst du – mit Ausnahme von gratis Games wie RocketLeague – jedoch in den jeweiligen Stores bereits in deiner Bibliothek haben oder kaufen. Dabei profitierst du definitiv auch von der Erfahrung des Hardware-Herstellers, der dir Rechner mit den leistungsstärksten GeForce RTX-Systemen verspricht. Diese Leistung ist jedoch auch abhängig von dem Abo-Modell, dass du abschließt. Die Einstiegsvariante ist nämlich komplett kostenlos, während die teuerste Variante mit 19,99 Euro pro Monat zu Buche schlägt. Dafür bekommst du hier über Premium-Server aber auch 4K-Auflösungen und bis zu 120 fps geboten.

Als Amazon Prime Kunde kannst du bei Luna direkt loslegen und eine begrenzte Anzahl an Gratis-Spielen testen. Wer mehr Auswahl haben möchte, greift für 9,99 Euro im Monat zu Luna+. Dadurch hast du Zugriff auf die mehr als 100 Spiele umfassende Bibliothek von Amazon. Hier sind vor allem auch viele Spielklassiker inklusive. Brandneue Games sowie Triple-A-Spiele sucht man hingegen meist vergebens, was im Vergleich zur Konkurrenz einen echten Makel darstellt. Um mehr Games spielen zu können, brauchst du kostenpflichtige Zusatzabos, wie etwa Ubisoft+. Du zockst dabei übrigens mit einer Auflösung von maximal 1080p und mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Xbox Cloud Gaming ist hingegen Teil des Game Pass Ultimate Abos für monatlich 12,99 Euro. Hierdurch hast du Zugriff auf einen immer weiter wachsenden Spielekatalog, der teilweise auch brandneue Gaming-Hits zum Release in petto hat. Die meisten Spiele aus der Bibliothek sind dabei mit Cloud Gaming kompatibel. Das Coole: Ausgewählte kostenlose Games wie etwa Fortnite sind sogar ohne das Ultimate Abo über die Cloud spielbar. So kannst du Cloud Gaming komplett kostenlos austesten. Gezockt wird dabei übrigens sowohl auf der Xbox Series S/X, auf deinem PC als auch auf mobilen Geräten.

Das Gegenstück von Sony gibt’s im Rahmen des PlayStation Plus Premium Abos. Hier kannst du ausgewählte Spiele – aktuelle Games sowie Klassiker – auf deiner PlayStation 4 oder PlayStation 5 Konsole streamen. Doch nicht nur das: Über das Cloud-Streaming und eine entsprechende App kannst du deine PlayStation-Games sogar auf dem PC zocken. Beim Jahresabo schlägt das PlayStation Plus Premium Abo mit 119,99 Euro zu Buche. Dafür werden dir aber auch viele weitere Features abseits von Cloud Gaming geboten, wodurch sich dieses Angebot eher an PlayStation-Besitzer richtet.

Dadurch, dass deine Hardware beim Cloud Gaming nicht allzu leistungsstark sein muss, gibt es einige spannende Alternativen zum teuren Gaming-PC. So lohnt sich etwa definitiv ein Blick auf die neuartigen Gaming Chromebooks, welche komplett aufs Cloud Gaming ausgelegt sind. Durch die kompakte Größe kannst du die Geräte dabei problemlos mitnehmen – etwa zur nächsten LAN-Party.