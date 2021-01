Egal ob Apple, Samsung, Xiaomi oder andere Hersteller aus China wie Realme, Oppo oder OnePlus: Du hast in der Preisklasse zwischen 400 und 500 Euro die Auswahl zwischen vielen hochinteressanten Smartphone-Modellen. Denn es muss nicht immer absolute Highend-Ware sein, um ein gutes Handy nutzen zu können. Wer beim Handykauf viel Geld sparen will, sollte in jedem Fall einen Blick auf die Vorjahresmodelle der etablierten Hersteller werfen. Die ehemaligen Flaggschiffe bieten High-End-Technik, wenn auch oft nicht auf dem allerneuesten Stand. Dafür kosten die Top-Modelle teilweise die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung zum Marktstart. Und sie bereiten nicht viel weniger Freude bei der Nutzung als aktuelle Flaggschiff-Smartphones. Unsere Bestenliste hilft dir bei der Auswahl.

Empfehlungen der Redaktion

Wenn man bereit ist, für ein Smartphone knapp 500 Euro auszugeben, ist man offensichtlich gewillt, vergleichsweise viel Geld zu investieren. Dann sollte das gewählte Smartphone natürlich entsprechend gut ausgestattet sein. Und das trifft Stand heute zum Beispiel auf das OnePlus Nord zu. Und zwar in der Ausführung mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz. Auf der Rückseite steht dir bei diesem Smartphone eine Quad-Kamera mit 48 + 8 + 5 + 2 Megapixeln zur Verfügung. Für knapp 400 Euro gibt es das Smartphone auch mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz.

Hier geht’s zum Test des OnePlus Nord

OnePlus Nord Software Android 10 Prozessor Snapdragon 765G Display 6,44 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.115 mAh induktives Laden USB-Port 3.0 Typ A IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 184 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis Nord 256 GB: 499 €, Nord 128 GB: 399 € Marktstart 04. August 2020

Ganz ähnlich ausgestattet: das Oppo Find X2 Neo. Auch bei diesem Smartphone hast du nämlich Zugriff auf 256 GB Speicherplatz – flankiert durch 12 GB RAM. Und auch die Kamera bietet nominell die bessere Leistung (48 + 13 + 8 + 2 Megapixel), während beim Prozessor im Vergleich mit dem OnePlus Nord keine Unterschiede auszumachen sind. Wenn dich weitere Details interessieren: Wir haben auch das Oppo Find X2 Neo schon einem Test unterzogen.

Oppo Find X2 Neo Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 765G Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.025 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 171 g Farbe Einführungspreis 699 € Marktstart Mai 2020

Und dann wäre da noch das Xiaomi Mi 10T Pro, das in ersten Online-Shops ebenfalls für unter 500 Euro gehandelt wird. Das Besondere hier: eine 108 Megapixel starke Hauptkamera. Auch der Prozessor (Qualcomm Snapdragon 865) ist ein Highlight in der U-500-Euro-Klasse.

Xiaomi Mi 10T Pro Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.440 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 12032x9024 (108,6 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 218 g Farbe Schwarz, Silber, Schwarz, Silber, Blau Einführungspreis Mi 10T Pro (128 GB): 600 €, Mi 10T Pro (256 GB): 650 € Marktstart Oktober 2020

Die insgesamt besten Handys für weniger als 500 Euro liefert dir die nachfolgende Übersichtstabelle. Dort kommen auch Smartphone-Marken zur Geltung, die du vielleicht nicht sofort in Erwägung ziehen würdest. Zum Beispiel Realme, Nokia oder auch Google.

Apple – die besten Handys unter 500 Euro

Du bist auf der Suche nach einem neuen Smartphone aus dem Hause Apple, es darf aber nicht mehr als 500 Euro kosten? Dann kannst du dich für das neue iPhone SE 2 entscheiden, das auch unter dem Namen iPhone SE 2020 in der Vermarktung steht. Die technischen Parameter wirken in vielen Bereichen eher unterdurchschnittlich (kleines Display mit großen Rändern, 3 GB RAM), doch die Leistung des Telefons insgesamt ist dank des neuen A13-Prozessors als sehr gut zu bewerten. Inzwischen ist neben der 64- auch die 128-GB-Variante für unter 500 Euro erhältlich. Das 256-GB-Modell kostet knapp 600 Euro.

Apple iPhone SE 2 Software iOS 13 Prozessor A13 Bionic Display 4,7 Zoll, 750 x 1.334 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 1.821 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 148 g Farbe Schwarz, Weiß, Rot Einführungspreis iPhone SE 2 (64 GB): 479 €, iPhone SE 2 (128 GB): 529 €, iPhone SE 2 (256 GB): 649 € Marktstart April 2020

Unter dem Strich ist das iPhone vor allem für jene Menschen gedacht, die das alte iPhone SE oder das iPhone 8 genutzt haben (oder noch immer nutzen) und nicht auf die Gewohnheiten des Betriebssystems iOS verzichten möchten. Zudem ist das iPhone SE 2020 natürlich sehr viel preiswerter als die Top-Modelle von Apple.

Mit etwas Glück kannst du dir inzwischen übrigens auch das iPhone Xr für unter 500 Euro sichern – mit 64 GB Speicherplatz. Bisher ist das aber eher die Ausnahme als die Regel, weswegen eine ausdrückliche Empfehlung an dieser Stelle noch ausscheidet.

Samsung – die besten Handys bis 500 Euro

Schon fast zwei Jahre hat das Samsung Galaxy S10 auf dem Buckel. Trotzdem möchten wir es dir an dieser Stelle ans Herz legen. Denn das Samsung-Top-Modell aus dem Jahr 2019 ist in immer mehr Online-Shops für knapp unter 500 Euro zu haben. Und wenn wir von Top-Modell sprechen, weißt du, worauf du dich bei einem Kauf einlässt. Du bekommst wahrlich hochwertige Hardware zu einem inzwischen mehr als fairen Preis.

Samsung Galaxy S10 (DUOS) Software Android 9.0 Pie Prozessor Exynos 9820 Display 6,1 Zoll, 1.440 x 3.040 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 5312x2988 (15,9 Megapixel) Akku 3.400 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 157 g Farbe Einführungspreis 899 € Marktstart 8. März 2019

Spürbar preiswerter und ebenfalls hochwertig ausgestattet: das Samsung Galaxy S10 Lite. Rund 445 Euro musst du derzeit für dieses abgespeckte Flaggschiff auf den Tisch legen. Auch hier sind 8 GB RAM an Bord und du bekommst Zugriff auf eine gute Triple-Kamera (48 + 12 + 5 Megapixel).

Samsung Galaxy S10 Lite Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP58 Gewicht Farbe Schwarz Einführungspreis 649 € Marktstart Januar 2020

Und wenn du der beliebten A-Klasse von Samsung eine Chance geben möchtest, dann wirf doch mal einen Blick auf das Samsung Galaxy A90 5G. Der Name verrät dir schon, dass du mit diesem Smartphone sogar in 5G-Netzen surfen kannst. Vorausgesetzt, dein Handyvertrag gibt eine Nutzung her. Ausgestattet mit einer Triple-Kamera (48 + 8 + 5 Megapixel), 128 GB Speicherplatz und einem Octa-Core-Prozessor (Qualcomm Snapdragon 855) kannst du dich auch hier auf ein rundum gut ausgestattetes Smartphone freuen.

Samsung Galaxy A90 5G Software Android 9.0 Pie Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Display 6,7 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 206 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 749 € Marktstart September 2019

Xiaomi – Bestes Handy für unter 500 Euro

Eingangs erwähnt haben wir ja schon, dass du dem Xiaomi Mi 10T Pro deine Aufmerksamkeit schenken solltest, wenn Smartphones des chinesischen Herstellers für dich in Frage kommen. Eine gute Alternative für unter 500 Euro ist das Poco F2 Pro. Es ist deutlich preiswerter als das Mi 10T Pro, bietet aber eine ähnlich gute Ausstattung; wenngleich natürlich keine 108-Megapixel-Kamera, sondern „nur“ ein Setup, das sich aus vier Kameras (64 + 13 + 5 + 2 Megapixel) zusammensetzt. Beim Prozessor musst du hingegen keine Kompromisse eingehen. Auch das Poco F2 Pro verfügt über den Snapdragon 865 von Qualcomm.

Xiaomi Poco F2 Pro Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 Display 6,67 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.700 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 219 g Farbe Einführungspreis 500 € Marktstart Mai 2020

Huawei – Bestes Smartphone bis 500 Euro

Und auch Huawei bietet mit dem Huawei P30 Pro ein Smartphone für unter 500 Euro an, dem du Aufmerksamkeit schenken darfst. Anders als das ebenfalls für unter 400 Euro erhältliche Huawei P40 bietet es Zugriff auf alle Google Dienste und steht dir sogar mit 8 GB RAM zur Verfügung. Wichtig ist viel Arbeitsspeicher vor allem dann, wenn du mit deinem Smartphone zum Beispiel Games zocken willst. In einem umfangreichen Ratgeber haben wir dir die Vor- und Nachteile aufgezeigt, die das Huawei P30 Pro mit sich bringt, wenn du das eineinhalb Jahre alte Smartphone heute kaufst.

Huawei P30 Pro Software Android 9.0 Pie Prozessor Huawei Kirin 980 Display 6,47 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB Hauptkamera 7728x5368 (41,5 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 192 g Farbe Einführungspreis 128 GB: 999 €, 256 GB: 1099 € Marktstart 5. April 2019