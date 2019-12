Einige Siri-Befehle sind bekannt wie ein bunter Hund, dabei gibt es eine Reihe an weiteren nützlichen Fragen und auch unterhaltsamen Befehlen – wenn man sie denn richtig stellt und ausführt.

Was ist eigentlich Siri?

Möchte man heutzutage wissen, wie der DAX steht oder wie das letzte Fußballspiel der Lieblingsmannschaft ausgegangen ist, brauchst du dir nicht mehr die Mühe machen und die Buchstaben auf der Handytastatur eingeben. Frag einfach Siri. Der von Apple entwickelte Sprachassistent ist mit dem iPhone 4s beziehungsweise dem Betriebssystem iOS 5 geboren worden. Seit 2011 ist Siri (Speech Interpretation and Recognition Interface, was übersetzt Sprachinterpretation und Erkennungsschnittstelle bedeutet) von dem iPhone nicht mehr wegzudenken.

Eine separate iOS-App muss für den Sprachassistenten nicht heruntergeladen werden. Siri ist auf den meisten Apple Geräten vorinstalliert und ein ständiger Begleiter seines Besitzers. Der Sprachassistent hat so viel zu bieten, dass er fast schon lebendig wirkt. Dabei erkennt und verarbeitet Siri die gesprochenen Worte aus, führt Befehle aus, macht Vorschläge und beantwortet so gut wie jede Frage. Auch lockere und witzige Sprüche hat Siri parat.

Seit dem sechsten iOS-Update ist Siri auch auf dem iPad der dritten Generation, dem iPad mini, dem iPod-touch der fünften Generation und dem Apple TV der vierten Generation verfügbar. Seit 2018 auch auf dem Apple HomePod.

Wer steckt hinter der Stimme des Assistenten?

Siri ist nicht nur die Stimme aus dem iPhone – auch an Flughäfen, in Filmen und Computerspielen ist sie zu hören. Sie ist eine professionelle Sprecherin, die explizit für Synchronisationen ausgebildet wurde. Lange Zeit war die Frau hinter der Stimme unbekannt. Bis sich die deutsche Siri-Stimme der ersten Generation (iOS 5 und iOS 6) schließlich outete.

Auf die Frage, ob die Synchronsprecherin Heike Hagen oft an ihrer Stimme erkannt wird, antwortet sie, dass sie im Job meist anders klingt, da sie in „Rollen“ schlüpft. Manchmal kommt es allerdings vor, dass sie im Restaurant total verdutzt angestarrt wird, weil manchen Personen ihre Stimme so bekannt vorkommt.

Seit iOS 7 gibt es allerdings zwei neue deutsche Stimmen. Denn: Siri vereint mittlerweile Frau und Mann in einem. Zwar ist bislang noch unbekannt, wer die neue weibliche Stimmte spricht, wohl bekannt ist allerdings der Name des männlichen Gegenstücks. Die Person zur Stimme heißt Tobias Nath und ist ebenfalls professioneller Sprecher. Wie sich die Stimme von Siri ändern lässt, verrät der Absatz: „Der Kleine Helfer im Alltag“.

OK Google, Cortana und Bixby: Siri-Alternativen im Überblick

Die Sprachsteuerung ist eine der wichtigsten neuzeitlichen Funktionen von Smartphones, Tablets, Smartwatches sowie im Smart-Home-Bereich. Mithilfe von Sprachbefehlen lassen sich die Geräte kinderleicht steuern. Eine SMS diktieren, WhatsApp öffnen und eine Nachricht an bestimmte Empfänger schreiben, smarte Lautsprecher bedienen oder Kontakte aus dem persönlichen Telefonbuch anrufen – all dies ist möglich.

Als Apple mit Siri im Oktober 2011 auf den Markt kam, legten Handyhersteller wie Samsung oder Microsoft ordentlich nach, um nicht im Schatten von Apple stehen zu müssen. Auch Google hat sich nicht lumpen lassen, allerdings hat dieser Sprachassistent keinen außergewöhnlichen Namen, sondern hört auf „OK Google“. Wie dieser funktioniert und welche nützlichen Sprachbefehle es gibt, haben wir in einem separaten Artikel beschrieben.

Die von Microsoft entwickelte „Cortana“-App ist dem ein oder anderen vielleicht schon aus der Videospielreihe „Halo“ bekannt. Hierbei sollte Cortana den Computer und den täglichen Arbeitsablauf mit Hilfe der Sprachassistenz vereinfachen. Im Vergleich zu Google und Siri hat Cortana das Alleinstellungsmerkmal, sich mit dem Windows 10 Computer zu verbinden. So können Erinnerungen vom Handy an den Laptop gesendet werden und Textnachrichten vom Computer aus verschickt werden. Die App ist nicht nur für Windows und Xbox erhältlich, sondern auch für Android und iOS.

Siris Vorteile: Selbständige personalisierte App-Vorschläge

Die Server von Apple verarbeiten pro Woche rund zwei Milliarden Siri-Fragen. Auf jede dieser Fragen wird eingegangen und die gewünschten Antworten geliefert. Siri führt Kommandos aus und arbeitet selbstständig. Das iPhone oder iPad muss nicht mehr manuell betätigt werden und selbst die Umsetzung komplexer Aufgaben wie Anrufe tätigen oder Kalendereinträge vornehmen, funktioniert problemlos. Binnen weniger Sekunden findet Siri Antworten, indem es online in Lexika recherchiert oder die Entfernung von Punkt A nach Punkt B berechnet.

Siri geht sehr genau auf die Frage "Brauche ich heute einen Regenschirm?" ein. Quelle: inside-digital.de Auch die Frage "Wird es heute warm?" beantwortet Siri mit einer Nennung der Höchst- und Tiefsttemperatur sehr genau. Quelle: inside-digital.de In dem Test-Handy war leider keine Musik in der Mediathek zu finden, dennoch macht Siri mit einem lockeren Spruch noch das Beste daraus. Quelle: inside-digital.de Fragen nach dem gestrigen Fußballergebnis beantwortet Siri fehlerfrei und sehr verständlich. Quelle: inside-digital.de Nur unsere Webseite konnte Siri leider nicht direkt öffnen. Quelle: inside-digital.de

Seit dem Betriebssystem iOS 5 genügte das Drücken auf den Homebutton des iPhones, um den Sprachassistenten Siri zum Leben zu erwecken. Seit dem iPhone X oder neuer ein längeres Drücken auf den Stand-by-Knopf. Mit dem Update auf iOS 9 kannst du sogar ein Gespräch mit deinem iPhone beginnen, auch wenn die Home-Taste nicht gedrückt wird – sag dazu einfach „Hey Siri“. Wenn Siri jedoch nicht immer aktiv sein soll, kannst du diese Funktion in den Einstellungen unter „Siri & Suchen“ und anschließend beim Menüpunkt „Auf Hey Siri achten“ deaktivieren. Seit einigen iOS-Versionen zweigt Apple bei einem Wisch nach rechts auch App-Vorschläge von Siri. So erhält der Nutzer beispielsweise einen Überblick über die zuletzt angerufenen Personen, die häufig benutzten Apps, eigetragene Telefonfavoriten oder das Wetter. Auch tagesaktuelle Nachrichten, Zeitungsartikel oder Kalendereinträge erhältst du auf einem Blick. Die Reihenfolge der Apps kannst du unter dem unten angegebenen Punkt „Bearbeiten“ ändern.

Siri etwas beibringen

Wer sich bisher vielleicht gefragt hat, ob Siri nur auf hunderte vorgegebener Sprachebefehle reagiert, dem sei gesagt: Ja, aber! Der dynamische Sprachcomputer hat durchaus noch eine andere Seite vorzuweisen, die dem iPhone-Nutzer dabei hilft, schnell ans geäußerte Ziel zu kommen. Denn: Siri ist lernfähig. Richtig gelesen! Ob Aussprachen, Geburtstage, Familienverhältnisse oder Adressen. Mit ein wenig investierter Zeit lässt sich der Assistent sozusagen personalisieren um besser auf verbale Befehle reagieren zu können.

Aussprache üben

Obwohl Sprachkommandos in der Mehrheit korrekt gehört und interpretiert werden, kommt es dennoch vor, dass Siri manche Direktive nicht sofort, falsch oder gar überhaupt nicht versteht. An dieser Stelle kommt die sogenannte Aussprache-Lernfunktion ins Spiel, die bereits mit iOS 7 eingeführt wurde. In diesem Zusammenhang kann der Nutzer Siri die Aussprache bestimmter Wörter oder Namen beibringen. Beispielsweise mit dem Siri-Befehl: „Lass und die Aussprache für das Wort „Peter“ üben, Siri“. Namen oder Begriffe von denen der Nutzer denkt, dass diese von Siri oft gar nicht oder falsch verstanden werden, lassen sich so gezielt abfragen und optimieren. Sobald der Sprachbefehl erteilt wurde, erwartet Siri vom Nutzer die Nennung des Wortes. Anschließend empfiehlt es mehrere Sprachmuster, die sich bequem vorspielen lassen. Im letzten Schritt wird entweder die passende Aussprache gewählt, oder entschiedenen, dass das das Wort erneut vor- beziehungsweise eingesprochen werden soll.

Beziehungsverhältnisse zuordnen

Aber auch vor Geburtstagen, Beziehungsverhältnissen und Adressen macht Siri nicht halt. Möchte der Nutzer einer bestimmten Person einen Familien-Status zuordnen, geht dies ganz leicht. Hierzu genügt es dem Sprachassistenten mitzuteilen, wer dein Vater oder wer deine Oma ist. Diese Information wird abgespeichert und kann künftig abgerufen werden, indem der Nutzer zum Beispiel den Befehl gibt: “Rufe meinen Vater“ an. Mit ähnlichen Befehlen lassen sich darüber hinaus auch weitere Details zu Adressen und Geburtstagen hinterlegen.

„Hey Siri“: Die wichtigsten und lustigsten Befehle

Der nützliche Assistent ist nicht nur für ernsthafte Befehle zu haben, sondern kann auch äußerst spitze Kommentare abgeben oder Witze reißen. Man mag es kaum glauben, aber die Stimme aus dem Handy ist ein richtiger Scherzkeks. Viele Nutzer sind begeistert von der fast schon menschlichen Art, die Siri mittlerweile angenommen hat. Die richtige Fragetechnik vorausgesetzt, ist Siri bei der altbekannten Langeweile gerne ein amüsanter Zeitvertreib.

Sogar das Krümelmonster ist Siri ein Begriff. Wenn du beispielsweise fragst, was Null geteilt durch Null ergibt, antwortet Siri: „Stell dir vor, du hast null Kekse und verteilst sie gleichmäßig auf null Freunde. Wie viele Kekse bekommt jeder? Siehst du? Das macht keinen Sinn! Und das Krümelmonster ist traurig, weil es keine Kekse mehr gibt und du bist traurig, weil du keine Freunde hast…“

Zugegeben, ein bisschen fies ist Siri schon. Wenn es aber gefragt wird, wie es einen findet, so antwortet Apples Sprachassistent: „Du bist super.“ Unter den Siri-Einstellungen, beziehungsweise dem Reiter „Meine Info“, kann die eigene Telefonnummer hinzugefügt werden. So weiß Siri, wer der Bediener des Smartphones ist und geht auf den Nutzer ein. Siri würde nun sagen: „Du bist super, Anna“. Scheu dich also nicht, Siri auch mal lustige Fragen zu stellen.

Siri ist imstande, eine Reihe an Aufgaben zu erledigen. Allgemeine Fragen weiß es auch zu beantworten. Doch Siri kann manchmal etwas eigen sein, was den korrekten Satzbau und den Ton betrifft – nicht alles will oder kann die künstliche Intelligenz von Apple verstehen. Die folgende Liste soll dabei helfen, sie enthält eine Sammlung der besten und lustigsten Siri-Antworten. So macht Spracherkennung Spaß.

Funktion Befehl Kommunikation Kontakt aus dem Telefonbuch anrufen „Rufe [Name oder Telefonnummer] an“ Ruft die letzte gewählte Nummer an „Wahlwiederholung“ Sprachnachrichten / Mailbox abhören „Spiele die Voicemails ab.“ SMS erstellen und versenden „Verschicke SMS an [Name/Telefonnummer]‘ oder „Sende eine SMS an [Name].“ Neue Nachrichten werden vorgelesen „Lies die neuen Nachrichten vor.“ E-Mails schreiben und lesen „Schreibe eine Mail an [Name] mit dem Inhalt [Inhalt].“ „Sende eine Mail an [Name] mit dem [Betreff].“

„Zeige mir neue Mails von [Name].“ „Zeige alle Mails von gestern zum [Betreff].“ Funktionen nutzen / Apps starten und bedienen Die Kamera-App öffnen und Fotos oder Videos aufnehmen „Mache ein Foto“ oder

„Foto aufnehmen‘ Datum anzeigen „Welches Datum haben wir?“ Wecker einstellen „Stelle Wecker auf [Uhrzeit].“

„Stelle einen Wecker für [Tag], [Uhrzeit].“ „Ändere meinen Wecker von [Uhrzeit] auf [Uhrzeit].“ „Schalte meinen Wecker für [Uhrzeit] aus.“ Uhrzeit anzeigen „Wie spät ist es?“ „Wie viel Uhr ist es in [Land]?“ Timer einstellen „Timer auf [Anzahl Minuten].“ „Zeige mir den Timer.“ „Timer anhalten.“ „Timer fortsetzen.“ „Timer beenden.“ Adresse einer Person im Telefonbuch oder per Websuche herausfinden „Wie ist die Adresse von [Name]?“ oder „Wo wohnt [Name]?“ Einen Termin erstellen „Erstelle einen Termin für [Tag] um [Uhrzeit]“ oder „Plane eine Besprechung heute um [Uhrzeit] in [Ort].“ Die nächsten Termine abfragen „Wann ist mein nächster Termin?“ „Wann ist der Termin mit [Name]?“ „Welche Termine habe ich am [Wochentag oder Datum]?“ „Wo ist der nächste Termin?“ Erinnerung erstellen „Erinnere mich um [Uhrzeit] [Name] anzurufen.“ „Erinnere mich [Name] anzurufen.“ „Erinnere mich am [Tag] um [Uhrzeit]: [Inhalt].“ Notiz erstellen „Notiz […] “. Flugmodus einstellen „Flugmodus an.“ Bestimmte Funktion wie WLAN ein- oder ausstellen „Schalte[Funktion] an (oder aus)“ Einstellungen WLAN öffnen „Zeige mir die Einstellungen WLAN“. Herausfinden, ob eine bestimmte Funktion eingestellt ist „Ist [Funktion] an?“ Bildschirm-Helligkeit verändern „Erhöhe (oder senke) etwas die Bildschirm-Helligkeit.“ „Maximale (oder minimale) Bildschirm-Helligkeit.“ Musik abspielen „Spiele [Name des Songs].“ „Spiele meine Wiedergabeliste [Name].“ „Zufällige Wiedergabe von [Interpret].“ „Pause.“ FaceTime öffnen und Gespräch beginnen „Starte FaceTime mit [Name].“ Facebook App öffnen „Wechsle zu Facebook.“ Twitter öffnen „Öffne Twitter.“ WhatsApp Nachrichten vorlesen lassen „Lies mir mein WhatsApp vor“ Mit WhatsApp Nachrichten schreiben „Schreibe Nachricht in WhatsApp an …‘, Navigation Standort feststellen „Wo bin ich?“ Route finden „Starte Navigation von hier nach Hause.“ „Zeige mir den schnellsten Weg nach [Ort].“ „Zeige mir eine Route von [Ort] nach [Ort].“ Orte in der Nähe finden „Wo ist der/ die/ das [Restaurant, Sehenswürdigkeit, Geschäft, Spielplatz, etc.] in der Nähe‘ oder „Suche [Restaurant, Geschäft, etc.]“ Navigation schließen „Beende die Navigation.“ Route abfragen „Wie viel Kilometer sind es von mir zu [Ort]?“ Sonderziele in der Nähe finden „Wo ist die nächste Toilette?“ Websuche Google-Suche benutzen „Suche im Internet nach [Inhalt].“ Webseite öffnen „Rufe [Website] auf.“ Bildersuche oder Videosuche starten „Suche im Internet nach Bildern/Videos von [Name].“ Einwohnerzahl abfragen „Wie viele Einwohner hat [Land/Ort]?“ Hauptstadt erfragen „Suche Hautpstadt von [Land]“ Wetterauskunft „Wie wird das Wetter am Wochenende?“ „Wird es [Name des Ortes] nächste Woche regnen?“ „Wie warm wird es morgen in [Name des Ortes]?“ „Brauche ich einen Schirm?“ Auskunft über Filme „Zeige mir [traurige, witzige, spannende, etc.] Filme.“ „Zeige mir die neuesten Filme.“ „Wer spielt in [Name des Films] mit?“ „Wer ist der Regisseur von [Name des Films]?“ Information zu aktuellen Sportereignissen (Nicht nur für Fussball geeignet) „Wann spielt [Name des Vereins]?“ „Nenne mir die aktuellen Fußballergebnisse.“ „Wie hat der [Name des Vereins] gespielt?“ „Zeige mir die Bundesliga-Tabelle vom Wochenende.“ „Wer hat im Fußball die meisten Tore geschossen?“ Taxi rufen „Ich bin betrunken (Taxi rufen)“ oder ganz schlicht „Ruf mir ein Taxi“

Für etwas mehr Unterhaltung sorgen diese Sprachbefehle. Ausprobieren und schmunzeln:

Frage Antwort Rubrik „Was kannst du?“ Überblick der Befehle, die Siri beherrscht „Test“ oder auch „Klopf, klopf“ Zeigt, ob Siri noch da ist. „Erzähl mir eine Geschichte.“ Siri legt mächtig los und kommt ins Plaudern. „Was ist besser: Samsung oder Apple?“ oder „Ist Samsung ein gutes Handy?“ Siri macht sich etwas über Samsung lustig. „Gibt es den Weihnachtsmann?“ Siri antwortet mit einer lustigen Gegenfrage. „Wie siehst du aus?“ Siri weicht gekonnt aus. „Aus welchem Land kommst du?“ Siri erklärt es mit Humor. „Was sagt der Fuchs?“ Hat Siri etwa einen Sprachfehler? „Warum ist die Banane krumm?‘ Siri verrät die Antwort. „Rede schmutzig mit mir!“ Eine etwas andere Seite von Siri. „Guten Morgen‘ sagen um 14:00 Uhr Höre und staune. „Ich will ein(e) [Bier, Pizza, etc]“ Siri bietet verschiedenen Aktionen an. „Was ist der Sinn des Lebens?“ Siris Meinung erfährt man bei dieser Frage. „Ich habe heute Geburtstag“ Ist Siri so nett und gratuliert? „Kannst du für mich jemanden umbringen?“ Mit diesen Antworten hätte man nicht gerechnet. „Ich muss eine Leiche verstecken.“ Siri schlägt tatsächlich einige Orte vor! „Fischers Fritze fischt frische Fische“ Was wohl Siri von dem Zungenbrecher hält? „Zungenbrecher“ Siri hat auch eine kreative Seite. „Was ist besser – nachts oder draußen?“ Wir werden es erfahren, wenn wir Siri diese Frage stellen. „Spieglein, Spieglein an der Wand.“ Wer ist wohl die schönste Person im Land? „Ich liebe Siri“ Siri ist ein wenig skeptisch der Aussage gegenüber. „Willst Du mich heiraten?“ Siri geht auf die Ehe zwischen User und Siri ein. „Was hast Du an?“ Siri geht auf die Ehe zwischen User und Siri ein. „Beam mich hoch.“ Siri gibt Anweisungen. „Du bist doof.“ Siri sagt, was sie davon hält. „Wer hat Dich gemacht?“ Auf diese Frage weiß Siri ganz sicher eine Antwort. „Du bist gefeuert!“ Lässt sich das Siri gefallen? „Schalte das iPhone aus.“ Hält sich Siri an die Anweisung?

Siri ist wissbegierig und lernt gerne dazu. Teilt man Siri mit, in welcher Beziehung eine Person zu einem steht, genügt „[Name] ist meine Freundin.“ Augenblicklich speichert Siri diese Information und bei dem nächsten Sprachbefehl, wie „Schreibe eine SMS an meine Freundin“ weiß Siri etwas mit dieser Bezeichnung anzufangen.

Der kleine Helfer im Alltag

Siri mit dem Auto verbinden

Was tun, wenn der Blick beim Autofahren immer auf die Straße gerichtet ist, aber gleichzeitig wichtige Anrufe getätigt und Nachrichten geschrieben werden müssen? Wie gut, dass es Siri gibt! Wer ein iPhone 6s oder ein neueres Modell besitzt, kann das alles mit der Funktion „Hey Siri“ erledigen. Vorab sollte aber eine iPhone-Halterung an der Frontscheibe angebracht werden und unter den Siri-Einstellungen die Funktion „Hey Siri“ aktiviert werden. Danach kann es auch schon los gehen. Wer ein älteres iPhone besitzt, muss es an den Strom anschließen – beispielsweise über den Zigarettenanzünder. Jetzt kann Siri einfach über das Codewort „Hey Siri“ gerufen werden und der Assistent führt die gewünschte Tätigkeit aus. Wer ein Telefonat während des Fahrens führen möchte, sollte sich jedoch dringend um eine Freisprechanlage oder Headset bemühen.

Siri als Haushaltshilfe

Die Fahrt in den Urlaub ist meistens ein ständiges Überlegen und Abhaken einer imaginären Checkliste. Ist das Licht im Keller aus und die Heizung ausgeschaltet? Sind die Jalousien heruntergelassen? Ist die Alarmanlage aktiviert? Nein? Kein Problem! Dafür gibt es seit 2014 den Apple „HomeKit“. Im Zusammenspiel mit HomeKit-Produkten kann Siri die Heimautomatisierung vornehmen. Alles, was notwendig dafür ist, sind die App- und HomeKit-kompatiblen Geräte wie smarte Sicherheits-Tools, smarte Lautsprecher oder andere Smart-Home-Geräte, die in Fachgeschäften entsprechend gekennzeichnet sind.

Das Gerät muss lediglich mit dem Smartphone oder dem Tablet verbunden werden. Produkte wie Lichtschutz (Rolläden), Steckdosen und Schalter, Türklingeln (ab iOS 10), Kameras (Livestream, Bilder, Ton; ab iOS 10) und Heizungen sowie Klimatisierungen können dann gebündelt gesteuert werden.

Sind die Geräte verbunden, kann Siri zum Beispiel auf Zuruf aus der Ferne Kaffee oder Tee zaubern – nach einem anstrengenden und kalten Tag mit einem heißen Getränk begrüßt zu werden, voll automatisch, ist kein Luxus mehr, der noch in ferner Zukunft liegt, sondern nur noch einen Sprachbefehl entfernt.

Siri als Unterstützung für Menschen mit Handicap

In Kombination mit der Barrierefreiheit-Einstellung „Voice Over“ kann Siri eine große Erleichterung und Hilfe für Blinde und Sehbehinderte darstellen. Der Handyassistent hilft, indem er beispielsweise Nachrichten oder Tweets vorliest und verfasst oder aber auch YouTube-Clips auswählt. Doch das ist noch lange nicht alles. Berührt man eine App einmal, erfährt der Nutzer den Namen dieser App, denn Siri liest es ihm einfach vor. Bei doppelter Berührung wir diese App dann geöffnet.

Um diese Funktion zu aktivieren, öffnest du „Einstellungen“ und findest unter dem Reiter „Allgemein“ im oberen Drittel das Feld „Bedienungshilfen“. Nun wählst du „VoiceOver“ aus und kannst hier nicht nur das Sprechtempo, sondern auch die verschiedenen Toneffekte sowie das Vorlesen der Satzzeichen und vieles mehr aktivieren.

Siris Stimme ändern

Aufgrund der Tatsache, dass mit iOS 7 auch eine männliche Siri Stimme von Apple eingeführt wurde, hat der Nutzer seither die Wahl. Wird die weibliche Stimmte bevorzugt, muss der Nutzer nichts weiter machen, da diese als Grundeinstellung hinterlegt ist. Soll allerdings die männliche Stimmte aktiviert werden, ist es notwendig, die entsprechende Option in den Einstellungen anzuwählen. Zu finden ist der entsprechende Menüpunkt unter Einstellungen -> Siri -> Siri-Stimme. Schon schalt euch ein männlicher Siri entgegen.

Siri deaktivieren – So geht’s!

In einem Punkt sind sich viele einig: Ob Siri, Google oder Cortana, ein Sprachassistent kann sehr hilfreich und nützlich sein. Die Betonung liegt allerdings auf „kann“. Den ein oder anderen nervt Apple’s Siri schlichtweg. Anderen steht der Datenschutz-Aspekt im Vordergrund. Wer allerdings nicht direkt kurzen Prozess machen möchte, kann erst einmal nur einzelne Punkte aus dem Siri Menü nehmen.

Für alle, die nicht mehr ständig mit Siri konfrontiert werden und Siri vollkommen ausschalten möchten, können das ganz einfach tun: In den Einstellungen unter dem Menüpunkt „Siri“ den aktivierten Regler einfach umlegen und Siri ist deaktiviert. Nach dem Hinweis, dass Siri auch für die Diktierfunktion wichtig ist und diese nun beeinträchtigt sein kann, muss noch einmal bestätigt werden, dass es trotzdem abgestellt werden soll. Ist die Sehnsucht nach Siri nach einiger Zeit wieder zu groß, ist es ein Leichtes Spiel, den Sprachassistenten jeder Zeit und ohne Einschränkung wieder zu aktivieren.

Fazit

In vielerlei Hinsichten ist der Sprachassistent eine sehr große Hilfe und erleichtert nicht nur das Bedienen des Smartphones oder des iPads, sondern unterstützt den Benutzer auch im Alltag mittels Smart Home. Es mag etwas befremdlich wirken, mit seinem Gerät zu sprechen, welches immerhin auch Antworten gibt; doch gerade in Fällen, in denen keine freien Hände zur Verfügung stehen oder die Sehleistung eingeschränkt ist, macht sich die Sprachsteuerung bezahlt. Und eines kann Siri allemal gut: Es bietet feinste Unterhaltung mit manchmal sehr lustigen Antworten.