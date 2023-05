Xiaomi: Zwei beliebte Handys kommen endlich nach Deutschland

Die Marke Poco gehört zu Xiaomi und ist für seine vergleichsweise günstigen Handys bekannt. Neben preiswerten Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones bietet man mit der F-Reihe auch preiswerte „Flaggschiff-Killer“ an. Nachdem das Poco F4 im vergangenen Jahr in unserem Test nicht punkten konnte, meldet man sich in diesem Jahr mit einem vielversprechenden Poco F5 zurück. Erstmals gibt es auch eine Pro-Version. Dabei tritt das Poco F5 Pro die Nachfolge der beliebten Reihe an, während das normale F5 als günstigere Alternative dient.

Xiaomi-Redmi Geräte unter neuem Namen

Bei beiden neuen Poco-Smartphones handelt es sich um Handys, die Xiaomi in China bereits unter der Marke Redmi verkauft. Mit einem neuen Logo und minimal abgeänderten technischen Daten kommen sie nun hier unter der Marke Poco auf den Markt. Beim Poco F5 handelt es sich etwa um das Redmi Note 12 Turbo, über das wir bereits wegen seines außergewöhnlichen Designs berichtet haben. Das Poco F5 Pro entspricht hingegen dem chinesischen Redmi K60.

Viel Power zum kleinen Preis

Das Poco F5 ist mit einem nagelneuen Snapdragon 7+ Gen 2 ausgestattet. Hierbei handelt es sich um den leistungsstärksten Mittelklasse-Chip von Qualcomm, der in diesem Smartphone sein Debüt in Deutschland feiert. Leistungstechnisch ist er mit Top-Smartphones von vor zwei Jahren vergleichbar.

Das Poco F5 Pro ist hingegen mit einem echten Flaggschiff-Prozessor ausgestattet. Der Snapdragon 8+ Gen 1 kam vor einem Jahr auf den Markt und gehört weiterhin zu einem der leistungsstärksten Smartphone-Chips auf dem Markt. Beide Smartphones sind mit 256 Gigabyte Speicher ausgestattet, welcher sich leider nicht erweitern lässt. Beim Arbeitsspeicher kannst du jeweils zwischen 8 oder 12 Gigabyte wählen. Einzige Ausnahme von diesem Schema: Das Poco F5 Pro kannst du auch in einer Variante mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher erwerben.

Das Poco F5 Pro ist in Schwarz und Weiß erhältlich

Display- und Kamera-Ausstattung

Beide Xiaomi-Handys sind mit einem 6,67 Zoll großen OLED-Display mit 120 Hertz Bildwiederholrate ausgestattet. Während das normale Poco F5 mit einer Full-HD-Auflösung und einem Fingerabdrucksensor im Powerbutton auskommen muss, bietet die Pro-Version einen Unter-Display-Fingerabdrucksensor sowie eine 2K-Auflösung. Mit 1.000 Nits beziehungsweise 1.400 Nits bei der Pro-Version sind die Displays zudem überdurchschnittlich hell.

Weniger Unterschiede gibt es hingegen bei den Kameras. In einem kleinen Loch im Display steckt jeweils eine 16-Megapixel-Frontkamera, während auf der Rückseite eine Tripple-Kamera verbaut ist. Diese besteht bei beiden Smartphones aus einer 64-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera sowie einem eher überflüssigen Makro-Sensor mit gerade einmal 2 Megapixeln. Beim Poco F5 Pro kann die Hauptkamera zudem mit einer optischen Bildstabilisierung aufwarten.

Software und Akku-Besonderheit

Beide Smartphones setzen auf Xiaomis MIUI 14 auf Basis von Android 13. Zu einer Update-Garantie gibt es bisher keine Informationen. Gerade die F-Serie von Poco hat Updates jedoch als eine der ersten Smartphones von Xiaomi erhalten.

Der Akku des normalen Poco F5 misst 5.000 mAh, während die Pro-Version mit minimal größeren 5.160 mAh aufwarten kann. Beide werden mit 67 Watt geladen, ein entsprechendes Netzteil liegt bei. Erstmals bei Poco unterstützt das F5 Pro zudem kabelloses Laden.

Poco F5 und F5 Pro von Xiaomi: Ein erstes Fazit

Xiaomi bringt jedes Jahr eine Vielzahl an Smartphones auf den Markt. Die Poco F-Reihe hat dabei in der Vergangenheit meist preislich sehr attraktive Smartphones hervorgebracht. Insbesondere dank einer attraktiven Vorbesteller-Aktion zum Marktstart. So gibt es für kurzentschlossene Käufer bis zu 130 Euro Rabatt:

Poco F5 – 8/256 Gigabyte – 429,90 Euro 379,90 Euro

379,90 Euro Poco F5 – 12/256 Gigabyte – 479,90 Euro 399,90 Euro

399,90 Euro Poco F5 Pro – 8/256 Gigabyte – 579,90 Euro 479,90 Euro

479,90 Euro Poco F5 Pro – 12/256 Gigabyte – 629,90 Euro 499,90 Euro

Generell sind beide Handys spannend, auch wenn eine klare Kaufempfehlung beim normalen Poco F5 schwieriger ist. So ist das Smartphone beinahe baugleich mit dem Redmi Note 12 Pro. Kommt es dir auf die Kamera an, solltest du eher zum Redmi greifen. Sind dir die Leistung oder ein helleres Display wichtiger, dann lohnt der Griff zum Poco F5.

Einfacherer macht es das Poco F5 Pro. Zum Vorbesteller-Preis von 479 bekommst du hier einen echten Flaggschiff-Killer mit Top-Performance und einem hochklassigen Display für wenig Geld. Sogar Premium-Features wie kabelloses Laden ist an Bord. Nur bei der Kamera muss man – wie bei einem klassischen Flaggschiff-Killer üblich – deutliche Abstriche zu teuren Premium-Smartphones machen.