Das erste, offizielle Harry Potter Smartphone ist da: So sieht es aus

Als chinesische Medienvertreter ihre Einladungen in den Warner Bros Studio Park in Peking posteten, war klar: da kommt ein besonderes Smartphone auf uns zu. So hat Xiaomi in dem Freizeitpark ein offizielles Harry Potter Smartphone vorgestellt.

So sieht das Harry Potter Smartphone aus

Bei dem Harry Potter Smartphone handelt es sich um ein Gerät der neuen Redmi Note 12 Serie. Genauer gesagt um das bisher hierzulande nicht erhältliche Redmi Note 12 Turbo. Neben Schwarz, Blau und eisigem Weiß gibt es das Smartphone auch in einer einmaligen Harry Potter Edition.

Die schwarze Rückseite des Smartphones ist mit mehreren Elementen der Harry Potter Welt verziert. Neben dem offiziellen Schriftzug prangt das Hogwarts-Wappen auf der Rückseite. Das coolste Designelement sind in meinen Augen jedoch die beiden goldenen Ringe um die Kameras, die mit einer goldenen Linie verbunden an die ikonische Brille des Hauptcharakters erinnern.

Das Xiaomi Redmi Note 12 Turbo in der Special Edition

Statt in einer normalen Smartphone-Verpackung kommt das Harry Potter Smartphone in einer Box, die an ein Buch erinnert. In dieser befindet sich neben dem Smartphone selbst noch jede Menge einzigartiges Zubehör, wie der Trailer zeigt:

Zu dem Zubehör zählt eine spezielle Hülle, die Teile der Rückseite unbedeckt lässt und das Design der Rückseite ergänzt. Außerdem finden sich ein versiegelter Brief, exklusive Sticker und eine SIM-Karten-Nadel im Gleis 9 3/4 im Lieferumfang.

Buch-Box statt Standard-Verpackung

Redmi Note 12 Turbo

Das Redmi Note 12 Turbo ist ein top ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone. Es kommt mit einem leistungsstarken Snapdragon 7+ Gen 2 und in der Harry Potter Version mit 12 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte internem Speicher daher.

Das Display misst 6,67 Zoll und setzt auf OLED-Technologie mit 120 Hertz Bildwiederholrate. Die Tripple-Kamera auf der Rückseite setzt sich aus einer 64-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einem eher überflüssigen Makro-Sensor mit 2 Megapixeln zusammen.

Als Software kommt Android 13 zusammen mit Xiaomis eigenem MIUI 14 zum Einsatz. Die eigene Softwareoberfläche wurde bei der Harry Potter Special Edition ebenfalls angepasst. So gibt es etwa verschiedene Hogwarts-Hintergrundbilder, eine speziell designte Uhr und einen Zeitumkehrer auf dem Always-On-Display.

Auch die Software wurde von Xiaomi angepasst

Preis und Verfügbarkeit

Das Redmi Note 12 Turbo ist bisher nur in China erhältlich. Demnach gibt es auch die Harry Potter Special Edition bei uns aktuell nicht zu kaufen. Jedoch wäre es denkbar, dass Xiaomi diese Version auch hierzulande anbietet. So hat man in Europa bereits andere Special Editions verkauft und das Harry Potter Franchise ist auch hier unglaublich beliebt.

In China kostet das Smartphone 2099 Yuan. Das entspricht rund 281 Euro. Bei einer Veröffentlichung in Deutschland würden wir jedoch von einem Preis von 400 bis 450 Euro ausgehen. Sobald es einen Händler gibt, der das Smartphone nach Deutschland importiert, werden wir den Artikel entsprechend aktualisieren.