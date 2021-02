Gewagt: Neues Xiaomi-Konzepthandy sorgt für Begeisterung und Abscheu

In den vergangenen Jahren hat sich Herangehensweise von Smartphone-Herstellern gewandelt. Heute steht nicht mehr ausschließlich die Optimierung vorhandener Technologien im Vordergrund, stattdessen werden Hersteller wieder kreativ. Im Zuge dieser Entwicklung hat Xiaomi nun ein ganz besonderes Smartphone angeteasert – wenngleich zunächst lediglich als Konzept. Doch bereits das hat dafür gesorgt, dass sich die Nutzer in zwei Lager aufgespalten haben.

Das Besondere an dem neuen Xiaomi-Handy ist zunächst, dass dieses über ein sogenanntes Quad-Curved-Waterfall-Display verfügt. Dabei handelt es sich um ein um 88 Grad gekrümmtes Display, dass jedoch auf allen vier Seiten und nicht nur rechts und links neben dem Display gebogen ist. Damit hätte Xiaomi das Ziel der meisten Hersteller erreicht und nach einer vierjährigen Entwicklung endlich ein perfektes Display-Gehäuse-Verhältnis geschaffen – oder die Messlatte zumindest deutlich angehoben. Zudem bringt dieses Design auch einige interessante Vorteile mit sich. Zum Beispiel hat das chinesische Unternehmen den Info-Balken mitsamt den Akku-, Benachrichtigungs- und WLAN-Anzeigen an die Seite verfrachtet. Doch die eigentliche Innovation ist eine ganz andere.

So interessant das Quad-Curved-Waterfall-Display auch sein mag, die Implikationen, die das neue Design mit sich bringt, sind deutlich spannender. Denn ein solches Display bedeutet auch, dass der Platz für Anschlüsse nicht mehr vorhanden ist. Darum hat Xiaomi sich kurzerhand dazu entschlossen, gänzlich auf diese zu verzichten. Und damit ist nicht nur die 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse gemeint. Auch einen USB-C-Anschluss oder einen SIM-Karten-Port sucht man hier vergebens. Stattdessen will sich Xiaomi laut eigenen Angaben gänzlich auf „elegantere“ Alternativen verlassen, wie eine eSIM, Sensor-Tasten, kabelloses Laden und eine unter dem Display platzierte Kamera. Der Hersteller zeigt sich zuversichtlich, dabei ist zumindest die Unter-Display-Kamera aktuell noch weit von der Marktreife entfernt.

Xiaomi hat sein Konzeptsmartphone zunächst auf Twitter vorgestellt – und erntete sofort zahlreiche Nutzerkommentare. Während das portfreie Design lediglich für zahlreiche weiterführende Fragen zu sorgen schien, gingen die Meinungen zum gekrümmten Display stark auseinander. So lautete das Feedback einiger Twitter-Nutzer „Genial“ oder „Xiaomi überrascht jeden, jeden Tag… Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen“. Andere positionierten sich dagegen auf der gegenüberliegenden Seite und unterstrichen, dass gekrümmte Displays niemals eine gute Idee waren und das sogar noch schlimmer sei.

No please no just get flat displays lol curved displays were never a good idea and this is even worse