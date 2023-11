Wie pünktlich ist die Bahn bei dir? Interaktive Karte deckt Unterschiede auf

Jahrelange Sparmaßnahmen an der Infrastruktur machen sich immer stärker bemerkbar und lassen sich auch nicht über Nacht beheben. Während die Züge der Bahn zu den modernsten der Welt gehören, besteht bei der Infrastruktur Nachholbedarf. Viele Baumaßnahmen sollen das Problem beheben, machen es aber erst einmal schlimmer. Laut Vize-Aufsichtsratschef der Bahn müssen sich die Kunden auf ein „Tal der Tränen“ einstellen, ehe es besser wird.

Regionale Unterschiede bei der Pünktlichkeit

Doch wie schlimm steht es um die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn? Im September haben nur noch 58,4 Prozent aller ICE- und IC-Züge ihr Ziel pünktlich erreicht. Ein neuer Negativ-Rekord. Zu Beginn des Jahres lag die Quote noch bei 73,2 Prozent. Jedoch gibt es bei diesen Werten starke, regionale Unterschiede.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das Bahn-Portal Zugfinder haben zusammengearbeitet und eine interaktive Datenbank erstellt. Hier kannst du die Pünktlichkeitswerte für jeden einzelnen Bahnhof einsehen. Die Graphen zeigen auch, wie sich die Pünktlichkeit in den vergangen drei Jahren entwickelt hat.

Das Tool zeigt die Pünktlichkeit der Bahn für jeden Bahnhof

Mit meiner Wahlheimat Bonn habe ich vermutlich das Schlusslicht in der Statistik entdeckt. Gerade einmal 38,1 Prozent aller Züge waren hier im September pünktlich. Düsseldorf und Köln liegen mit 52 und 55 Prozent im Durchschnitt. In München und Berlin bist du mit 71 und 72 Prozent hingegen deutlich weniger oft verspätet.

→ Hier kommst du direkt zum Tool

Ab wann ist die Bahn verspätet?

Als verspätet gilt ein Zug bei der Deutschen Bahn, wenn dieser mindestens 6 Minuten nach Fahrplan am jeweiligen Bahnhof ankommt. Fällt ein Zug hingegen komplett aus oder erreicht das Ziel nicht, zählt dieser nicht als verspätet. So werden ausgefallen Züge aus der Gesamtanzahl der gefahrenen Verbindungen entfernt und tauchen daher nicht in der Statistik auf.

DB Regio ist deutlich pünktlicher

Die oben genannten Zahlen gelten nur für den Fernverkehr. Für den Regionalverkehr veröffentlicht die Bahn separate Zahlen. Hier sehen die Pünktlichkeits-Quoten deutlich besser aus. 90 Prozent der Züge waren im September pünktlich und weniger als 2 Prozent hatten mehr als 15 Minuten Verspätung.

Jedoch werden bei weitem nicht alle Regionalzüge in Deutschland von der Deutschen Bahn betrieben. Im Regionalverkehr konkurriert DB Regio mit vielen anderen, privaten Bahnunternehmen. Gerade in Bundesländern mit besonders überlasteter Infrastruktur, wie etwa Nordrhein-Westfalen, fahren häufig private Bahnunternehmen. Deren Daten gehen nicht in die Statistik von DB Regio ein. Auch werden viele S-Bahnen von DB Regio betrieben, wo es in der Regel zu keinen Verspätungen kommt. Etwa bei der S-Bahn Berlin.