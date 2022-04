WhatsApp-Trick: So verschickst du Nachrichten an Fremde

Wer über WhatsApp einem Freund oder Bekannten schreiben will, muss ihn zunächst als Kontakt im Telefonbuch des Handys speichern. Anschließend durchsucht der Messenger den Speicher und fügt den Kontakt hinzu. Doch was, wenn man eine Person nicht kennt und sie nicht als Kontakt im Telefonbuch ablegen will? Es gibt einen Trick, mit dem man einer fremden Person per WhatsApp in einem Chat Nachrichten und Dateien schicken kann, ohne sie als Kontakt hinzufügen zu müssen.

Bei WhatsApp mit Fremden schreiben: So geht’s

Hast du eine Handynummer, die du über WhatsApp anschreiben willst, ohne dass du sie im Handy abspeichern möchtest, geht das über die Internetseite wa.me. Dazu musst du in deinen Browser auf dem Handy wa.me in die Adresszeile eingeben, gefolgt von der Handynummer. Hat jemand etwa die Telefonnummer 0172 9925904, sieht der Link dann wie folgt aus: wa.me/491729925904.

Anschließend öffnet sich eine WhatsApp-Seite im Browser. Drückst du nun auf den Button „Weiter zu Chat“ wirst du zum Messenger weitergeleitet. Du kannst nun über die App auf deinem Handy mit dem Kontakt chatten, ohne dass du ihn vorher im Telefonbuch abspeichern musstest. Das Manko: Dieser Trick funktioniert nur, wenn der Kontakt ebenfalls WhatsApp nutzt. Die Website lässt sich dabei nicht auf dem Handy im Browser eingeben, sondern auch auf dem Computer.

Noch mehr Tricks

Der Trick, Fremde über WhatsApp anzuschreiben, ist nicht der einzige, den viele nicht kennen. Oder wusstest du, dass du heimlich eine Gruppe verlassen kannst? Viele kennen auch die versteckte Tagebuch-Funktion nicht. Wer noch Funktionen kennen will, die andere WhatsApp-Nutzer womöglich nicht kennen, schaut sich unseren Ratgeber mit den 15 besten Tipps und Tricks an.

Zudem arbeitet WhatsApp an vielen weiteren Features für den beliebten Messenger. Vor Kurzem haben die Entwickler erst sechs neue Abhör-Funktionen freigeschaltet. Und das ist erst der Anfang. Denn für 2022 hat WhatsApp viele weitere Neuerungen geplant. Darunter auch die von vielen lang ersehnte Emoji-Funktion, die Chats enorm verändern wird.