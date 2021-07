WhatsApp: So aktivierst du die versteckte Tagebuch-Funktion

Kein Messenger ist hierzulande beliebter als WhatsApp. Fast 80 Prozent aller Smartphone-Nutzer haben die App installiert und verwenden sie täglich. Die Hauptfunktion dabei: Mit Kontakten chatten und Bilder verschicken. Doch wusstest du, dass man WhatsApp auch als Tagebuch, Notizblock oder für To-Do-Listen nutzen kann? Die Funktion wird seitens der Entwickler nicht beworben und zählt eher zu der Kategorie: WhatsApp-Trick.

WhatsApp als Tagebuch nutzen: So geht’s

Das Tagebuch in WhatsApp aktivierst du auf eine ungewöhnliche Weise. Tippe dazu im Messenger unten rechts auf das runde Sprechblasensymbol, als würdest du einen neuen Chat mit einem Kontakt öffnen wollen. Anschließend erstellst du eine neue Gruppe. WhatsApp fordert dich jetzt auf, Teilnehmer hinzuzufügen. Wähle hier etwa deinen besten Freund, deine Partnerin oder einen Verwandten aus und tippe auf den Pfeil. Nun musst du einen Gruppennamen angeben und diesen mit dem Häkchen bestätigen. WhatsApp erstellt nun eine Gruppe, in der ausschließlich du und dein Kontakt Mitglied sind.

Tippe nun auf den Gruppennamen am oberen Bildschirmrand, wische bis zur Teilnehmerliste und tippe deinen Kontakt an. Nun kannst du ihn aus der Gruppe entfernen. Anschließend bist du das einzige Mitglied der Gruppe. Jetzt kannst du der Gruppe den Namen „Tagebuch“ oder „Notizblock“ geben und ein passendes Bild auswählen. Alles, was du nun hier reinschreibst, alle Bilder und Videos, die du hier postest und alle Sprachnachrichten, die du hier verschickst, kannst nur du allein sehen und hören.

Tipp: Informiere deinen Kontakt darüber, dass du ihn zu einer Gruppe hinzufügst und anschließend sofort wieder entfernst. Denn er oder sie bekommt bei WhatsApp Nachrichten darüber, dass du es getan hast. Das dürfte für Verwirrung sorgen.

So machst du dein Tagebuch perfekt

Nun kannst du dein WhatsApp-Tagebuch in der Chat-Liste anpinnen. Tippe und halte den Chat gedrückt, bis ein Häkchen erscheint. Anschließend tippst du auf die Reißzwecke. Dadurch bleibt dein Tagebuch stets oben angepinnt. Auch wenn deine Kontakte dich anschreiben, erscheinen sie in der Chat-Liste stets unter deinem Tagebuch.

Willst du dein Tagebuch oder deinen Notizblock regelmäßig nutzen, kannst du es auch auf deinem Homescreen anheften. Hierfür musst du den Chat erneut antippen und gedrückt halten, bis das Häkchen erscheint. Nun tippst du auf die drei Punkte oben rechts in der Ecke und wählst „Chat-Verknüpfung hinzufügen“ aus. Anschließend kannst du dein Tagebuch zum Startbildschirm hinzufügen.

Übrigens: Willst du WhatsApp irgendwann nicht mehr nutzen, kannst du dein Tagebuch oder Notizblock davor herunterladen. Dafür musst du im Chat oben rechts auf die drei Punkte tippen, „Mehr“ auswählen und den „Chat exportieren“.

Weitere Tricks

Wer WhatsApp viel und häufig nutzt, wird die meisten Funktionen des Messengers kennen. Es gibt aber auch Features, die vielen Nutzern unbekannt sind. In unserem Ratgeber „15 Tipps und Tricks für WhatsApp, die nicht alle kennen“ zeigen wir dir viele weitere Funktionen, mit denen du deinen Verwandten und Bekannten immer einen Schritt voraus bist.