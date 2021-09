WhatsApp: So sieht die neue Emoji-Funktion aus und so funktioniert sie

WhatsApp hat in denen vergangenen Wochen so manche neue Funktion freigeschaltet. Ob Nachrichten, die sich nach 90 Tagen automatisch löschen, Bilder und Videos, die der Kontakt nur einmal ansehen kann oder die Verbesserung der Fotoqualität: Bei WhatsApp rollt eine neue Funktion nach der anderen vom Fließband. Offenbar sehen sich die Macher des hierzulande beliebtesten Messengers unter Druck. Neben der Strafe in Millionenhöhe, die man nun zahlen muss, fürchtet man sich offenbar auch den Anschluss zu Signal, Telegram und Co. zu verlieren. Die neue Emoji-Funktion soll dabei helfen, die Abwanderung zu alternativen Messengern zu stoppen.

So funktioniert die neue Emoji-Funktion bei WhatsApp aus

Unterhaltungen in Chats bei WhatsApp verlaufen oft ähnlich: Jemand schreibt dir eine Nachricht, die häufig keiner Antwort bedarf. Allerdings will man seinem Kontakt zeigen, dass man diese zur Kenntnis genommen hat. Auch wenn die blauen Haken genügen würden, folgt als Antwort meist ein Emoji. Das weiß offenbar auch WhatsApp selbst, weshalb man nun Nachrichtenreaktionen freischalten will. Doch was bedeutet das?

Statt mit einem kurzen „Ja“, „Nein“ oder einem Emoji zu antworten, wirst du künftig eine Nachricht eines Kontakts mit einer Reaktion beantworten können. Damit greift WhatsApp etwas auf, was es bei Facebook, dem Facebook Messenger oder Instagram auch schon lange gibt. Hier lassen sich Nachrichten mit Emojis markieren. Bedarf es also keine Antwort auf eine Nachricht, kannst du sie einfach mit einem Daumen nach oben, einem Herz oder einem lachenden Emoji reagieren. So sieht dein Kontakt, dass du seine Nachricht gelesen hast und kann anhand der Reaktion sehen, wie deine Meinung dazu ist.

In Gruppen-Chats hat das zudem den Vorteil, dass alle Mitglieder deine Reaktion auf eine Nachricht, einen geposteten Link oder ein Foto sehen können. Ganz nach dem Motto: Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte.

So sieht die Emoji-Funktion aus

Im Vorfeld wird bereits seit Kurzem darüber diskutiert, welche Reaktionen es geben wird. Wie der gut informierte Blog Wabetainfo herausgefunden hat, sind es derzeit 7 unterschiedliche Emojis, aus denen man als Reaktion auf eine Nachricht oder ein Bild auswählen kann. Zudem ist es aktuell in der Beta-Version von WhatsApp möglich, jedes beliebige Emoji zu den 7 Schnellreaktionen hinzuzufügen.

So sieht die neue Emoji-Funktion bei WhatsApp aus

Ob sich das in der finalen Version ändert, ist noch unbekannt. Ebenfalls steht noch nicht fest, wann WhatsApp die Funktion für alle Nutzer von Android-Smartphones und iPhones freigeben wird.