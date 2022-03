WhatsApp: Diese neue Funktion wird Gruppen-Chats stark verändern

WhatsApp plant für 2022 eine ganze Reihe neuer Funktionen. Darunter befindet sich auch das Emoji-Feature, an dem man bereits seit September des vergangenen Jahres arbeitet. Vor Kurzem tauchten Bilder auf, die einen ersten Blick gewähren. Diese neue Emoji-Funktion dürfte Unterhaltungen in Gruppen-Chats stark verändern. Doch das ist noch längst nicht alles. Denn nun wurde bekannt, dass demnächst eine weitere Besonderheit dazukommt, mit der WhatsApp in die gleiche Kerbe schlägt.

WhatsApp will Gruppen-Kommunikation verbessern

In Gruppen-Chats bei WhatsApp geht es oft drunter und drüber. Schaut man eine Weile nicht auf sein Handy und trotzt der Live-Kommunikation, verpasst man das eine oder andere, oder man muss sich später mühsam durch den Chat-Verlauf lesen. Ob so oder so: Häufig gehen bei Diskussionen wichtige Dinge unter. Das weiß auch WhatsApp und arbeitet an einer neuen Funktion, die Gruppen-Chats aufräumen soll.

So soll es der gut informierten Website Wabetainfo zufolge demnächst eine Umfrage-Funktion geben. Trifft man sich etwa mit den anderen Mitgliedern einer Gruppe im Kino und möchte sich vorab auf einen Film einigen, lässt sich das demnächst mit einer Umfrage tun. Nachdem man eine Frage und Antwort-Möglichkeiten eingegeben hat, lässt sich die Umfrage an eine beliebige Gruppe versenden. Da sich die Funktion noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet, lässt sich derzeit nicht sagen, wie genau sie aussehen wird. Zudem ist unklar, wann WhatsApp das Feature für alle Nutzer des Messengers freischalten wird. Sicher ist derzeit nur, dass die Funktion sicher ist. Denn laut Wabetainfo sind sowohl die Umfrage als auch die Antworten, die die Gruppenmitglieder darauf geben, Ende-zu-Ende verschlüsselt.

Das eingangs erwähnte Emoji-Feature sowie die Umfrage-Funktion sind nur zwei von vielen Erweiterungen, die der Messenger dieses Jahr erhalten soll.